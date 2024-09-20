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Миранчук о жизни в США: «Если 15-20% чаевых в ресторане не оставил, могут посмотреть косо. Надо к этому привыкать»

Алексей Миранчук поделился впечатлениями от Атланты и США.

– Как тебе сама Атланта? 

– Я же никогда раньше не был в Америке даже как турист, поэтому мне не с чем сравнивать. Мне кажется, что очень зеленый город, и это меня приятно удивило. Здесь все по-другому.

Хотя перемещаешься на машине так же, как в Москве, и население Атланты вместе с пригородами – по-моему, восемь миллионов. Торговые центры, рестораны – все есть. После маленького уютного Бергамо приходится заново привыкать к мегаполису.

– Оценил здешние налоги, в том числе с продаж? Ценники в магазинах, отелях, меню в ресторанах совсем не означают, что платить придется именно столько.

– Да, это во-первых. А во-вторых – если чаевые 15-20 процентов в ресторане не оставишь, то на тебя могут посмотреть косо. Вот к этому надо привыкать.

– Ты был об этом в курсе?

– Мне сказали, когда я уже приехал. Заранее не знал.

Чему еще удивился – на улице, например, тридцать градусов жары, заходишь в торговый центр – а там шестнадцать! У меня лимфоузлы аж воспалились. Или воду попросишь обычную в ресторане – туда столько льда напихают! Ко всему надо адаптироваться, – сказал хавбек «Атланты».

Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМЛС
светская хроника
logoАлексей Миранчук
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