Матч памяти Павла Садырина. Легенды «Зенита» сыграют против легенд ЦСКА

Легенды «Зенита» и ЦСКА сыграют в матче памяти Павла Садырина.

Игра Лиги Ставок Лиги Легенд пройдет 20 сентября на стадионе «Смена » в Санкт-Петербурге . Начало – в 17:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».

Легенды «Зенита» – Легенды ЦСКА – 17:30

В составе «Зенита » на поле выйдут Андрей Аршавин , Вячеслав Малафеев , Игорь Денисов , Александр Горшков , Александр Спивак , Павел Погребняк и другие.

За ЦСКА сыграют Юрий Жирков , Алан Дзагоев , Алексей Березуцкий , Элвер Рахимич и Зоран Тошич и другие.

В тренерский штаб сине-бело-голубых войдут Анатолий Давыдов , Анатолий Зинченко и Михаил Бирюков , а руководить ЦСКА будут Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым и Олегом Долматовым.