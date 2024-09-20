Матч памяти Павла Садырина. Легенды «Зенита» сыграют против легенд ЦСКА
Легенды «Зенита» и ЦСКА сыграют в матче памяти Павла Садырина.
Игра Лиги Ставок Лиги Легенд пройдет 20 сентября на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 17:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
Легенды «Зенита» – Легенды ЦСКА – 17:30
В составе «Зенита» на поле выйдут Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак, Павел Погребняк и другие.
За ЦСКА сыграют Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич и Зоран Тошич и другие.
В тренерский штаб сине-бело-голубых войдут Анатолий Давыдов, Анатолий Зинченко и Михаил Бирюков, а руководить ЦСКА будут Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым и Олегом Долматовым.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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