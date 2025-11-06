Гвардиола про 4:1 с «Боруссией»: «Первые 15 минут «Сити» не понимал, где находится, дортмундцы в ЛЧ – топ-команда. Рад за Холанда, всякий раз мне говорят, что он побил новый рекорд»

Пеп Гвардиола: возможно, финишируем в ЛЧ в топ-8.

Пеп Гвардиола подвел итоги матча против «Боруссии » Дортмунд (4:1) в Лиге чемпионов.

«Надо учитывать, что мы играли всего два дня назад, а «Боруссия» в Лиге чемпионов – это всегда топ-команда. Первые 15 минут мы не понимали, где находимся, но после этого один или два раза очень долго владели мячом, ломали их линии и получали возможности для рывков – так уже получше.

Когда «Боруссия» забила, было тяжело минут 10-15, потому что она отправляла в атаку 6-7 человек. Но после выхода Рубена Диаша мы перестроились на игру в пять защитников и сумели хорошо провести концовку.

Мои комплименты футболистам, я очень сильно их уважаю за то, что мы сейчас в хорошем положении. Возможно, если мы обыграем «Байер» еще несколько соперников, то сможем завершить этап в топ-8.

Я не знал, что Эрлинг Холанд побил рекорд (норвежец первым в ЛЧ забил в пяти матчах подряд в составе трех клубов – Спортс”). Всякий раз, когда я выхожу к прессе, вы мне рассказываете, что он побил очередной рекорд. Я рад за него, он этого заслуживает. Чем больше рядом с ним будет хороших игроков, тем проще ему будет. Хорошие футболисты повышают потенциал каждого из нас», – отметил главный тренер «Манчестер Сити » в интервью TNT Sports.

