Моуринью о 0:1 от «Байера»: «Лучшая команда проиграла. «Бенфика» выиграла бы 9 из 10 таких матчей. Высокое качество игры с нашей стороны»

Жозе Моуринью: «Бенфика» в матче с «Байером» сделала все, кроме гола.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью дал комментарий после поражения от «Байера » (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Бенфика » сделала все, кроме гола. Лучшая команда проиграла. Команда, которая создавала моменты, проиграла.

Чтобы выигрывать матчи, нужно забивать. В этом матче мы фантастическим образом начали атаки, а также проконтролировали несколько контратак соперника. Это было высокое качество игры с нашей стороны.

Мы пробили в штангу, били в голкипера, не реализовали моменты. Мы пытались переиграть их вратаря, но не преуспели в этой важной части матча.

У меня есть вера в будущее. Нужно продолжать играть так же. Если мы будем играть так же, то будем побеждать. Мы проиграли этот матч, но если бы сыграли 10 раз, то выиграли бы в 9 случаях.

Будет сложно выйти в следующий раунд турнира, но если продолжим так же развиваться в нашей игре, то сможем забивать голы», – заявил Жозе Моуринью .

