Чемпионат Саудовской Аравии. 4-й тур. «Аль-Кадисия» Начо против «Аль-Охдуда», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома и «Аль-Иттихад» Бензема встретятся в субботу
«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Иттифаком» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
В четверг «Аль-Кадисия» Начо в гостях встретится с «Аль-Охдудом». В пятницу «Аль-Ахли» Роберто Фирмино сыграет с «Дамаком».
В субботу «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Иттихад» Карима Бензема.
Чемпионат Саудовской Аравии
4-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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