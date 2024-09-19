Чемпионат Саудовской Аравии. 4-й тур. «Аль-Кадисия» Начо против «Аль-Охдуда», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома и «Аль-Иттихад» Бензема встретятся в субботу

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Иттифаком» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

В четверг «Аль-Кадисия » Начо в гостях встретится с «Аль-Охдудом». В пятницу «Аль-Ахли » Роберто Фирмино сыграет с «Дамаком».

В субботу «Аль-Хилаль » Малкома примет «Аль-Иттихад» Карима Бензема .

Чемпионат Саудовской Аравии

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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