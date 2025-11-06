Осимхен, Фоден, Мерино и Боржеш – претенденты на звание лучшего футболиста 4-го тура в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 4-го тура Лиги чемпионов.
Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен сделал хет-трик в матче против «Аякса» (3:0).
Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден оформил дубль в игре с дортмундской «Боруссией» (4:1).
Хавбек «Арсенала» Микель Мерино забил два мяча в ворота «Славии» (3:0).
Вингер «Брюгге» Карлуш Боржеш сделал дубль и отметился голевой передачей в матче против «Барселоны» (3:3).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Лиги чемпионов в X
