  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Осимхен, Фоден, Мерино и Боржеш – претенденты на звание лучшего футболиста 4-го тура в ЛЧ
2

Осимхен, Фоден, Мерино и Боржеш – претенденты на звание лучшего футболиста 4-го тура в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 4-го тура Лиги чемпионов.

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен сделал хет-трик в матче против «Аякса» (3:0).

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден оформил дубль в игре с дортмундской «Боруссией» (4:1).

Хавбек «Арсенала» Микель Мерино забил два мяча в ворота «Славии» (3:0).

Вингер «Брюгге» Карлуш Боржеш сделал дубль и отметился голевой передачей в матче против «Барселоны» (3:3).

Отскок «Барсы», Жозе на самом дне, страдания «Челси» в Баку, очевидная рука без пенальти. Главное в ЛЧ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Лиги чемпионов в X
