«Бавария» лидирует в ЛЧ после 4-го тура, «Арсенал» – 2-й, «Интер» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Реал» – 7-й, «Ливерпуль» – 8-й, «Барса» – 11-я, «Карабах» – 15-й, «Ювентус» – вне зоны плей-офф

«Бавария» лидирует в ЛЧ после 4-го тура.

Команда под руководством Венсана Компани выиграла все 4 матча на старте общего этапа.

По 12 очков также набрали «Арсенал » и «Интер», занимающие, соответственно, 2-е и 3-е места.

«Манчестер Сити » с 10 очками идет на 4-м месте, следом идут «ПСЖ», «Ньюкасл», «Реал », «Ливерпуль» и «Галатасарай», набравшие по 9 баллов.

«Барселона» занимает 11-е место (7 очков), «Челси» идет 12-м (7 очков), «Карабах» – 15-м (7 очков), «Атлетико» – 17-й (6 очков), «Монако» Александра Головина – 19-й, «Наполи» – 24-й.

«Ювентус» (3 очка) и «Кайрат» (1 очко) – в числе команд, идущих вне зоны плей-офф. Ни одного балла не набрали лишь «Бенфика» и «Аякс» – 35-е и 36-е места.