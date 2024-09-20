Из школьной программы по физкультуре уберут слова «толерантность» и «гендерные особенности» (проект Минпросвещения)
Об этом свидетельствует проект приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования».
Ранее в документах была такая формулировка:
«При изучении модуля у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности.
Модуль доступен для освоения всеми обучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей».
Теперь из программы модулей по всем видам спорта уберут слово «толерантность». Лишь в модуле бокса словосочетание «чувство толерантности» заменят на «уважение».
Словосочетание «гендерные особенности» заменят на «пол».
Минпросвещения объяснил отказ от терминов «гендерный», «толерантность», «буллинг», «семейное насилие» их «заменой на понятные и нейтральные формулировки, доступные для понимания обучающимися».
Физкультуру в школе будут учить по-новому – без Олимпиад, иностранных легенд и толерантности
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