Из школьной программы по физкультуре уберут слова «толерантность» и «гендерные особенности» (проект Минпросвещения)

Слова «толерантность» и «гендерные особенности» пропадут из школьной программы.

Об этом свидетельствует проект приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования».

Ранее в документах была такая формулировка:

«При изучении модуля у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности.

Модуль доступен для освоения всеми обучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей».

Теперь из программы модулей по всем видам спорта уберут слово «толерантность». Лишь в модуле бокса словосочетание «чувство толерантности» заменят на «уважение».

Словосочетание «гендерные особенности» заменят на «пол».

Минпросвещения объяснил отказ от терминов «гендерный», «толерантность», «буллинг», «семейное насилие» их «заменой на понятные и нейтральные формулировки, доступные для понимания обучающимися».

Физкультуру в школе будут учить по-новому – без Олимпиад, иностранных легенд и толерантности