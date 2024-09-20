Роналду забил 902-й гол в карьере – «Аль-Иттифаку» с пенальти
Криштиану Роналду открыл счет в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти в игре против «Аль-Иттифака» на 33-й минуте.
Это 902-й гол в карьере португальца и 770-й на клубном уровне. Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс’‘
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