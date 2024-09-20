Эстонская фигуристка Солен Мазанг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена

Эстонская фигуристка Мазанг рассказала, что стала жертвой сексуального насилия.

Солен Мазанг выступает в танцах на льду с Марко Гайдаенко.

«Последние месяцы были наполнены перелетами между Францией и Канадой. С каждой поездкой, с каждым пересечением границы я все больше отдалялась от катка, от льда, который всегда был моим убежищем. Многие из вас писали мне, обеспокоенные, любопытные, добросердечные. Пришло время высказаться.

Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне. Казалось, все шло как обычно, пока все не изменилось. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена. Этот момент заморозил время, а вместе с ним и мой голос. Я молчала неделями, запертая в одиночестве, которым не смела поделиться.

Но я нашла в себе силы поговорить об этом со своими близкими. Они напомнили мне, что я не одна и что мое молчание не должно стать моим бременем. С их поддержкой я приняла трудное, но необходимое решение: подать в суд. Я отказываюсь оставлять этот поступок безнаказанным.

Этим летом я сделала шаг назад. Мне нужно было снова обрести равновесие, воссоединиться с теми, кто меня любит, отвлечься от потрясений. Моя семья была моим убежищем, и благодаря им я чувствую себя готовой двигаться вперед.

Я знаю, что это сообщение вызовет вопросы. Вы поддержали меня после травмы, и я знаю, что вы снова будете рядом со мной. Однако на данный момент я очень прошу вас не делать поспешных выводов.

По согласованию с моими близкими, моим агентом, моим адвокатом и моим партнером по танцам я приняла решение на некоторое время отойти от социальных сетей. Когда я почувствую себя готовой, я снова свяжусь с вами», – написала Мазанг в соцсети.