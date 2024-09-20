Чемпионат Франции. «Ницца» примет «Сент-Этьен», «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева встретятся в воскресенье
«Ницца» и «Сент-Этьен» откроют 5-й тур Лиги 1.
В субботу «ПСЖ» на выезде встретится с «Реймсом».
В воскресенье «Монако» Александра Головина примет «Гавр» Далера Кузяева, а «Лион» сыграет с «Марселем».
5-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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