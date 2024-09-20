Чемпионат Франции. «Ницца» примет «Сент-Этьен», «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева встретятся в воскресенье

«Ницца» и «Сент-Этьен» откроют 5-й тур Лиги 1.

В субботу «ПСЖ » на выезде встретится с «Реймсом».

В воскресенье «Монако» Александра Головина примет «Гавр» Далера Кузяева, а «Лион» сыграет с «Марселем».

Чемпионат Франции

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1