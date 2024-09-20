Шахматистка Гунина о словах Карлсена о недопуске россиян: «Ты же не политик. Не лезь не в свое дело, если мало разбираешься»
16-й чемпион мира из Норвегии ранее выступил против полноценного возвращения российских шахматистов на турниры.
«Ты же не политик. Как говорится, не лезь не в свое дело, если мало разбираешься и не занимаешься данными вопросами.
Многие мои друзья разочарованы его высказыванием. Понятно, что Магнус уже давно держит лидерство в шахматах. Гений и так далее.
У нас есть свой гений – Ян (Непомнящий). Здесь личный момент есть. Секундант Карлсена Питер Хайне Нильсен считается главным русофобом. Но мое дело – хорошо играть в шахматы и выступать. Карлсен пусть высказывается.
Надеюсь, что нашу сборную в ближайшее время допустят до международных стартов. Все вернется в нормальное русло. Спортсмены не должны зависеть от каких-то политических влияний», – сказала российский гроссмейстер и двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина.
На данный момент россияне не допускаются до командных турниров под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Они могут выступать только индивидуально в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.
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