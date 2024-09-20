Шахматистка Гунина о словах Карлсена о недопуске россиян: «Ты же не политик. Не лезь не в свое дело, если мало разбираешься»

Шахматистка Гунина ответила на слова Магнуса Карлсена про недопуск россиян.

16-й чемпион мира из Норвегии ранее выступил против полноценного возвращения российских шахматистов на турниры.

«Ты же не политик. Как говорится, не лезь не в свое дело, если мало разбираешься и не занимаешься данными вопросами.

Многие мои друзья разочарованы его высказыванием. Понятно, что Магнус уже давно держит лидерство в шахматах. Гений и так далее.

У нас есть свой гений – Ян (Непомнящий) . Здесь личный момент есть. Секундант Карлсена Питер Хайне Нильсен считается главным русофобом. Но мое дело – хорошо играть в шахматы и выступать. Карлсен пусть высказывается.

Надеюсь, что нашу сборную в ближайшее время допустят до международных стартов. Все вернется в нормальное русло. Спортсмены не должны зависеть от каких-то политических влияний», – сказала российский гроссмейстер и двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина .

На данный момент россияне не допускаются до командных турниров под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Они могут выступать только индивидуально в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.