Кириленко переизбран на пост президента РФБ, он получил 143 из 144 голосов. Других кандидатов на пост не было
Андрей Кириленко переизбран на пост президента РФБ.
Выборы главы Российской федерации баскетбола состоялись в рамках очередной отчетно-выборной конференции организации.
Для того, чтобы быть избранным на пост президента РФБ, кандидату необходимо было набрать большинство голосов – 50 процентов плюс 2 голоса принявших участие в голосовании делегатов. Кириленко выиграл выборы, получив 143 из 144 голосов делегатов.
В этом году Кириленко был единственным участником выборов президента РФБ.
Действующий президент возглавляет федерацию с августа 2015 года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт РФБ
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