Кубок Лэйвера. Рууд играет с Серундоло, Циципас встретится с Коккинакисом, Димитров – с Табило, Зверев в паре с Алькарасом поборется с Фрицем и Шелтоном
В Берлине стартовал Кубок Лэйвера.
В первый день каждая победа стоит одно очко, во второй день – два, в третий – три.
В этом году за Европу выступают Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Каспер Рууд, Григор Димитров и Стефанос Циципас.
Мир представляют Тэйлор Фриц, Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафу, Алехандро Табило, Франсиско Серундоло и Танаси Коккинакис.
Laver Cup
Берлин, Германия
20 – 22 сентября 2024
Выставочный турнир
Крытые корты, хард
Мир – Европа
20 сентября
Каспер Рууд (Европа) – Франсиско Серундоло (Мир)
Стефанос Циципас (Европа) – Танаси Коккинакис (Мир)
Григор Димитров (Европа) – Алехандро Табило (Мир)
Карлос Алькарас/ Александр Зверев (Европа) – Тэйлор Фриц/ Бен Шелтон (Мир)
Опубликовал: Кирилл Куценко
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