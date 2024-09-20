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Кубок Лэйвера. Рууд играет с Серундоло, Циципас встретится с Коккинакисом, Димитров – с Табило, Зверев в паре с Алькарасом поборется с Фрицем и Шелтоном

В Берлине стартовал Кубок Лэйвера.

В первый день каждая победа стоит одно очко, во второй день – два, в третий – три.

В этом году за Европу выступают Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Каспер Рууд, Григор Димитров и Стефанос Циципас.

Мир представляют Тэйлор Фриц, Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафу, Алехандро Табило, Франсиско Серундоло и Танаси Коккинакис.

Laver Cup

Берлин, Германия

20 – 22 сентября 2024

Выставочный турнир

Крытые корты, хард

Мир – Европа

20 сентября

Каспер Рууд (Европа) – Франсиско Серундоло (Мир)

Стефанос Циципас (Европа) – Танаси Коккинакис (Мир)

Григор Димитров (Европа) – Алехандро Табило (Мир)

Карлос Алькарас/ Александр Зверев (Европа) – Тэйлор Фриц/ Бен Шелтон (Мир)

Опубликовал: Кирилл Куценко
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