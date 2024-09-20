Гран-при Сингапура-2024. 1-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й
Марина-Бэй, Сингапур
20 сентября 2024 года
1-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.31,763 (26 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,076 (25)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,189 (26)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,334 (22)
5. Юки Цунода («РБ») +0,500 (26)
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,606 (25)
7. Даниэль Риккардо («РБ») +0,612 (20)
8. Алекс Албон («Уильямс») +0,688 (24)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,847 (25)
10. Эстебан Окон («Альпин») +0,852 (27)
11. Франко Колапинто («Уильямс») +0,855 (24)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,916 (25)
13. Пьер Гасли («Альпин») +0,931 (27)
14. Серхио Перес («Ред Булл») +1,004 (22)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,015 (21)
16. Джордж Расселл («Мерседес») +1,571 (25)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,614 (21)
18. Валттери Боттас («Заубер») +1,722 (25)
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,822 (24)
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,034 (23)
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