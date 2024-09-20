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Гран-при Сингапура-2024. 1-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й

Гран-при Сингапура

Марина-Бэй, Сингапур

20 сентября 2024 года

1-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.31,763 (26 кругов)

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,076 (25)

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,189 (26)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,334 (22)

5. Юки Цунода («РБ») +0,500 (26)

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,606 (25)

7. Даниэль Риккардо («РБ») +0,612 (20)

8. Алекс Албон («Уильямс») +0,688 (24)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,847 (25)

10. Эстебан Окон («Альпин») +0,852 (27)

11. Франко Колапинто («Уильямс») +0,855 (24)

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,916 (25)

13. Пьер Гасли («Альпин») +0,931 (27)

14. Серхио Перес («Ред Булл») +1,004 (22)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,015 (21)

16. Джордж Расселл («Мерседес») +1,571 (25)

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,614 (21)

18. Валттери Боттас («Заубер») +1,722 (25)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,822 (24)

20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,034 (23)

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
Гран-при Сингапура
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoРБ
Франко Колапинто
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