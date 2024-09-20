  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Гран-при среди юниоров. Самоделкина, Накаи, Ким, Гладки, Гургенидзе выступят с произвольными программами

На этапе Гран-при среди юниоров в Анкаре девушки покажут произвольные программы.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Анкара, Турция

Девушки

Произвольная программа

Начало – 16:35 по московскому времени.

Пятая разминка

24. Сабина Алиева (Азербайджан)

25. Венла Синисало (Финляндия)

26. Ририа Коно (Япония)

27. Анастасия Бранденбург (Швейцария) 

28. Софья Самоделкина (Казахстан)

29. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй)

Шестая разминка

30. Инга Гургенидзе (Грузия)

31. Стефания Гладки (Франция)

32. Меган Вудли (Канада)

33. Чон Гель Хван (Южная Корея)

34. Ю Сон Ким (Южная Корея)

35. Ами Накаи (Япония) 

Положение после короткой программы

1. Ами Накаи (Япония) – 66,22

2. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 64,72

3. Чон Гель Хван (Южная Корея) – 63,34

4. Меган Вудли (Канада) – 62,28

5. Стефания Гладки (Франция) – 60,42

6. Инга Гургенидзе (Грузия) – 59,93

7. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй) – 57,51

8. Софья Самоделкина (Казахстан) – 57,14

9. Анастасия Бранденбург (Швейцария) – 55,33

10. Ририа Коно (Япония) – 54,55

11. Венла Синисало (Финляндия) – 53,60

12. Сабина Алиева (Азербайджан) – 51,02

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
logoсборная Канады
logoсборная Франции
logoсборная Японии
logoсборная Казахстана
logoсборная Швейцарии
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Финляндии
женское катание
logoГран-при среди юниоров
сборная Азербайджана
сборная Грузии
сборная Китайского Тайбэя
logoСофья Самоделкина
Инга Гургенидзе
Ами Накаи
Сабина Алиева
Ю Сон Ким
Стефания Гладки
Ю-Фэн Цай
Анастасия Бранденбург
Чон Гель Хван
Ририа Коно
Меган Вудли
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Овсянкина и Райе, Блаасова и Блаас, Абоян и Веселухин выступят с ритм-танцами
вчера, 23:00
Nebelhorn Trophy. Хазе и Володин, Кам и О’Ши, Стеллато-Дудек и Дешам выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 22:42
Nebelhorn Trophy. Васильев, Франджипани, Ямамото и Городницкий выступят с произвольными программами
вчера, 22:28
Nebelhorn Trophy. Смарт и Дик, Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко покажут ритм-танцы
1вчера, 22:16
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
вчера, 21:25
Nebelhorn Trophy. Лин-Грейси выиграла короткую программу, Чиба – 2-я, Кайзер – 3-я, Левито – 5-я, Репонд – 10-я
70вчера, 20:45
Татьяна Мишина: «Лутфуллин не будет прыгать каскад 4-4 на ближайших соревнованиях. Дальше – зависит от набора формы»
4вчера, 19:32
Гран-при среди юниоров. Санчес выиграл короткую программу, Накамура – 2-й, Леванди – 5-й, Власенко – 14-й
6вчера, 18:47
Никита Володин: «Непривычно, что к нам с Хазе столько внимания. Наши фото даже поместили на афишу турнира – если бы мне сказали об этом год назад, я бы не поверил»
2вчера, 18:37
Базылюк, Костылева, Плескачева, Лазарев, Воронов и Арсений Федотов выступят в турнире юниоров на Мемориале Панина-Коломенкина
43вчера, 17:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг, Эрхард и Пеллегрис выступят с произвольными программами
вчера, 22:53
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
1вчера, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
вчера, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
117 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
115 сентября, 15:22