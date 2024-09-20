Гран-при среди юниоров. Самоделкина, Накаи, Ким, Гладки, Гургенидзе выступят с произвольными программами
Гран-при среди юниоров
4-й этап
Анкара, Турция
Девушки
Произвольная программа
Начало – 16:35 по московскому времени.
Пятая разминка
24. Сабина Алиева (Азербайджан)
25. Венла Синисало (Финляндия)
26. Ририа Коно (Япония)
27. Анастасия Бранденбург (Швейцария)
28. Софья Самоделкина (Казахстан)
29. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй)
Шестая разминка
30. Инга Гургенидзе (Грузия)
31. Стефания Гладки (Франция)
32. Меган Вудли (Канада)
33. Чон Гель Хван (Южная Корея)
34. Ю Сон Ким (Южная Корея)
35. Ами Накаи (Япония)
Положение после короткой программы
1. Ами Накаи (Япония) – 66,22
2. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 64,72
3. Чон Гель Хван (Южная Корея) – 63,34
4. Меган Вудли (Канада) – 62,28
5. Стефания Гладки (Франция) – 60,42
6. Инга Гургенидзе (Грузия) – 59,93
7. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй) – 57,51
8. Софья Самоделкина (Казахстан) – 57,14
9. Анастасия Бранденбург (Швейцария) – 55,33
10. Ририа Коно (Япония) – 54,55
11. Венла Синисало (Финляндия) – 53,60
12. Сабина Алиева (Азербайджан) – 51,02
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий