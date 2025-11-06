4

У «Ман Сити» 6 побед в 7 последних матчах. Дальше – «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» выиграл три матча подряд.

«Манчестер Сити» продолжает побеждать.

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Боруссию» Дортмунд (4:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Теперь у манкунианцев 6 побед в 7 последних матчах. На этом отрезке было лишь одно поражение – 0:1 с «Астон Виллой» в АПЛ.

9 ноября «горожане» дома примут «Ливерпуль» в 11-м туре Премьер-лиги.

