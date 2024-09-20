Ротенберг поздравил Хабиба с 36-летием: «Непобедимый чемпион, большой друг СКА. Хоккей и единоборства идут рядом, неслучайно мы ввели их в тренировки»
Бывшему бойцу ММА исполнилось 36 лет.
«День рождения сегодня отмечает непобедимый чемпион, большой друг СКА – Хабиб Нурмагомедов. Легендарный боец UFC стал символом смешанных единоборств, он достойно представлял Россию на мировой арене и за всю карьеру не потерпел ни одного поражения!
А еще Хабиб очень любит хоккей, поэтому всегда приятно видеть его на трибунах – будь то наш родной «Ледовый» или огромная «Газпром Арена». Кстати, вместе с ним мы установили наш рекорд на «Газпром Арене» – почти 68 тысяч зрителей на матче СКА в 2018 году!
Вместе с Хабибом мы открывали школу дзюдо «ТурбоСКА» – совместный проект армейцев и Клуба дзюдо «Турбостроитель».
Хоккей и единоборства всегда идут рядом, в обоих видах спорта важен бойцовский дух, поэтому нам так важна поддержка Хабиба, его пример. Неслучайно с нынешнего лета мы ввели единоборства в наши тренировки.
Желаю Хабибу добиваться успехов в любых начинаниях, счастья и благополучия. Оставайся настоящим чемпионом, пусть удача всегда идет с тобой одной дорогой!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
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