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Ротенберг поздравил Хабиба с 36-летием: «Непобедимый чемпион, большой друг СКА. Хоккей и единоборства идут рядом, неслучайно мы ввели их в тренировки»

Роман Ротенберг поздравил Хабиба Нурмагомедова с днем рождения.

Бывшему бойцу ММА исполнилось 36 лет.

«День рождения сегодня отмечает непобедимый чемпион, большой друг СКА – Хабиб Нурмагомедов. Легендарный боец UFC стал символом смешанных единоборств, он достойно представлял Россию на мировой арене и за всю карьеру не потерпел ни одного поражения!

А еще Хабиб очень любит хоккей, поэтому всегда приятно видеть его на трибунах – будь то наш родной «Ледовый» или огромная «Газпром Арена». Кстати, вместе с ним мы установили наш рекорд на «Газпром Арене» – почти 68 тысяч зрителей на матче СКА в 2018 году!

Вместе с Хабибом мы открывали школу дзюдо «ТурбоСКА» – совместный проект армейцев и Клуба дзюдо «Турбостроитель».

Хоккей и единоборства всегда идут рядом, в обоих видах спорта важен бойцовский дух, поэтому нам так важна поддержка Хабиба, его пример. Неслучайно с нынешнего лета мы ввели единоборства в наши тренировки.

Желаю Хабибу добиваться успехов в любых начинаниях, счастья и благополучия. Оставайся настоящим чемпионом, пусть удача всегда идет с тобой одной дорогой!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoСКА
дзюдо
logoUFC
logoКХЛ
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoРоман Ротенберг
logoХабиб Нурмагомедов
Тренировки
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