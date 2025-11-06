У Моуринью 3 поражения в ЛЧ после прихода в «Бенфику». Лиссабонцы уступили во всех четырех матчах общего этапа

Жозе Моуринью проиграл все матчи с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Жозе Моуринью пока не набирает очки с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Португальцы уступили «Байеру » (0:1) в 4-м туре общего этапа соревнования.

Теперь на счету тренера три проигранных матча в ЛЧ после прихода в клуб 18 сентября. Также команда уступила «Ньюкаслу» (0:3) и «Челси» (0:1).

У «Бенфики» нет ни одного очка в текущем розыгрыше турнира. В матче 1-го тура общего этапа, до назначения Моуринью , было поражение от «Карабаха» (2:3).

В следующем туре лиссабонцы сыграют в гостях с «Аяксом ».