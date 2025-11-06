Лишь «Бавария», «Арсенал» и «Интер» выиграли все 4 матча в ЛЧ. «Кайрат» первым забил миланцам – теперь без пропущенных голов только «канониры»

Лишь три клуба добились максимального результата в Лиге чемпионов.

На общем этапе Лиги чемпионов осталось лишь три клуба, еще не терявших очки.

После 4-го тура с 12 баллами идут «Бавария », «Арсенал » и «Интер ». Мюнхенцы забили 14 мячей и пропустили 3, лондонцы одержали четыре сухие победы подряд с общим счетом 11:0, у миланцев соотношение голов – 11 к 1.

Следует отметить, что «Кайрат » сегодня стал первым клубом, сумевшим поразить ворота «Интера» в текущем розыгрыше ЛЧ. Команда из Казахстана уступила со счетом 1:2.