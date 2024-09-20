Финским лыжникам придется оплачивать свое участие в Кубке мира из-за финансовых сложностей федерации

Финским лыжникам придется самостоятельно оплачивать свое участие в Кубке мира.

Об этом пишет Ilta Sanomat со ссылкой на решение Федерации лыжного спорта Финляндии . Причина обусловлена трудным финансовым положением.

Точная сумма оплаты еще не определена, но планируется, что она не превысит 500 евро за гоночный уик-энд. При этом для лучших спортсменов сборной не предусмотрено каких-либо льгот.

«Вероятно, это (оплата участия – Спортс’‘) будет происходить еженедельно и затронет каждого спортсмена», – сказала исполнительный директор федерации Марлина Валтасола.

Кубок мира по лыжным гонкам стартует 29 ноября в финской Руке.