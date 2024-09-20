Финским лыжникам придется оплачивать свое участие в Кубке мира из-за финансовых сложностей федерации
Финским лыжникам придется самостоятельно оплачивать свое участие в Кубке мира.
Об этом пишет Ilta Sanomat со ссылкой на решение Федерации лыжного спорта Финляндии. Причина обусловлена трудным финансовым положением.
Точная сумма оплаты еще не определена, но планируется, что она не превысит 500 евро за гоночный уик-энд. При этом для лучших спортсменов сборной не предусмотрено каких-либо льгот.
«Вероятно, это (оплата участия – Спортс’‘) будет происходить еженедельно и затронет каждого спортсмена», – сказала исполнительный директор федерации Марлина Валтасола.
Кубок мира по лыжным гонкам стартует 29 ноября в финской Руке.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Ilta Sanomat
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