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КХЛ. «Адмирал» примет «Динамо», «Авангард» против «Автомобилиста»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Адмирал» примет московское «Динамо», «Авангард» сыграет с «Автомобилистом». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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logoАвтомобилист
результаты матчей
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoАдмирал
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