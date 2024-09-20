«Ницца» забила 6 голов «Сент-Этьену» за тайм – такого в Лиге 1 не было с 1997 года. Мукоко сделал дубль и ассист
«Ницца» забила шесть голов за тайм матча с «Сент-Этьеном».
Команда Франка Эса открыла счет на 4-й минуте матча 5-го тура чемпионата Франции, а на 39-й забила шестой гол.
В Лиге 1 в последний раз шесть голов за тайм забивал в 1997 году «Лион» (7 мячей «Марселю»).
Дублем сегодня отметился арендованный у «Боруссии» Дортмунд Юссуфа Мукоко. Также на его счету голевой пас.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Stats Foot
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