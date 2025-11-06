«Барса» дважды пропустила от «Брюгге» к 17 минуте. Так рано 2 гола в матче ЛЧ каталонцы не допускали никогда
«Барселона» впервые дважды пропустила столь рано в матче Лиги чемпионов.
«Барселона» поставила антирекорд в матче с «Брюгге».
Испанцы в гостях играют с бельгийцами (2:3, второй тайм) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Команда Ханси Флика пропустила первые два гола на 6-й и 17-й минутах матча. Между ними Ферран Торрес сравнял счет на 8-й.
16 минут и 35 секунд – самое маленький отрезок времени, за который «Барселоны» когда-либо пропускала два гола в матче Лиги чемпионов.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры ЛЧ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJose
