«Барса» дважды пропустила от «Брюгге» к 17 минуте. Так рано 2 гола в матче ЛЧ каталонцы не допускали никогда

«Барселона» впервые дважды пропустила столь рано в матче Лиги чемпионов.

«Барселона » поставила антирекорд в матче с «Брюгге ».

Испанцы в гостях играют с бельгийцами (2:3, второй тайм) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Команда Ханси Флика пропустила первые два гола на 6-й и 17-й минутах матча. Между ними Ферран Торрес сравнял счет на 8-й.

16 минут и 35 секунд – самое маленький отрезок времени, за который «Барселоны» когда-либо пропускала два гола в матче Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры ЛЧ.