Флик про 3:3 с «Брюгге»: «Барса» не прессинговала и проигрывала много дуэлей в середине поля – надо прибавлять. Но дело не в философии, нам незачем менять стиль игры»

Ханси Флик: «Барселоне» не нужно менять философию, но надо работать.

Ханс-Дитер Флик раскритиковал игру полузащиты в матче с «Брюгге» (3:3) в Лиге чемпионов.

«Матч получился непростым. Мы создавали моменты, но соперник хорошо защищался и действовал агрессивно. Мы не прессинговали и проигрывали много единоборств, особенно в середине поля.

Линии обороны нелегко так защищаться. Над этим надо поработать, все проанализировать. Надо играть интенсивнее, когда мяч не у нас, и быть начеку, когда соперник создает момент в одно-два касания. Обороняться надо не только за счет линии защиты, но и за счет работы полузащитников. В этом плане надо прибавлять.

Что-то мы можем изменить, но надо и придерживаться нашей философии. Нам незачем менять стиль игры, мы – «Барселона ». Дело не в философии, мы способны лучше выполнять работу. Когда интенсивности не хватает, шансов нет. Команды в ЛЧ быстро убегают в контратаки, и «Брюгге » это здорово удавалось – мы это уважаем. Ничью со счетом 3:3 не назвать хорошим результатом, но мы смогли отыграться», – сказал главный тренер «блауграны».