Олег Матыцин: «В России спорт всегда был частью идеологии, и я уверен, что новое руководство Минспорта эту линию продолжит»
Олег Матыцин заявил, что спорт в России всегда был частью идеологии.
«Я всегда это говорил: спорт так или иначе в любом случае является частью большой политики. Задача спорта, руководителей спорта, законодательных органов заключается в том, чтобы как раз использовать и направлять политиков для того, чтобы спорт был фактором успешного, стабильного развития общества.
В нашей стране спорт всегда был частью идеологии, и я уверен, что новое руководство Министерства спорта эту линию продолжит. Спорт – это идеология, идеология здорового человека, здорового общества, консолидированного, грамотного», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Матыцин.
Матыцин с 2020 по 2024 год был министром спорта РФ. Сейчас эту должность занимает Михаил Дегтярев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости