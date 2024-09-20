  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Олег Матыцин: «В России спорт всегда был частью идеологии, и я уверен, что новое руководство Минспорта эту линию продолжит»
34

Олег Матыцин: «В России спорт всегда был частью идеологии, и я уверен, что новое руководство Минспорта эту линию продолжит»

Олег Матыцин заявил, что спорт в России всегда был частью идеологии.

«Я всегда это говорил: спорт так или иначе в любом случае является частью большой политики. Задача спорта, руководителей спорта, законодательных органов заключается в том, чтобы как раз использовать и направлять политиков для того, чтобы спорт был фактором успешного, стабильного развития общества.

В нашей стране спорт всегда был частью идеологии, и я уверен, что новое руководство Министерства спорта эту линию продолжит. Спорт – это идеология, идеология здорового человека, здорового общества, консолидированного, грамотного», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Матыцин.

Матыцин с 2020 по 2024 год был министром спорта РФ. Сейчас эту должность занимает Михаил Дегтярев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Государственная дума
logoОлег Матыцин
Министерство спорта России
Политика
ТАСС
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области
519 сентября, 07:05
ФХР об отношениях с КХЛ: «Федерация обладает правами на проведение чемпионатов и Кубков России. Договор с лигой нас вполне устраивает»
821 июня, 07:25
Олег Матыцин: «Опыт Дегтярева как законодателя будет очень полезен в стенах Минспорта России»
1915 мая, 11:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Российские прыгуны в воду могут провести сборы в КНДР и Южной Корее
17 сентября, 16:02
Владимир Сальников: «Ковентри понимает суть мирового спорта. Все относятся к ней с уважением. Спортсмены ее знают, а она знает их нужды»
216 сентября, 14:23
Татьяна Данченко: «Мы бы в Париже у всех выиграли. Мы как были выше по исполнению, образу, скорости, так и остались»
213 сентября, 11:07
Независимый прокурор, проверявший дело китайских пловцов: «WADA выполняло свою работу независимо и профессионально»
12 сентября, 17:00
Ольга Брусникина: «С начала сезона попытаемся связаться с азиатской федерацией с просьбой принять участие в их соревнованиях»
112 сентября, 13:54
Ефимова на вопрос, выступит ли в 2025 году: «Возможно, даже в 2028-м»
311 сентября, 20:55
В Париже во время Олимпиады-2024 предотвратили три теракта. Пяти лицам были предъявлены обвинения
1711 сентября, 11:08
Станислав Дружинин: «Мы рассматриваем все азиатские соревнования и анализируем, где нам целесообразно участвовать, а где нет»
11 сентября, 08:00
Призер Паралимпиады Щурова: «Многие страны понимали, откуда мы, и всегда восторгались. Говорили, как любят Россию»
10 сентября, 11:31
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй: «Китай – образец в борьбе с допингом»
1410 сентября, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Италия уступила США, Испания победила Грецию и другие результаты
31 июля, 19:32
Олимпиада-2024. Водное поло. Австралия победила Сербию, Черногория уступила Греции, Испания обыграла Венгрию, другие результаты
130 июля, 20:54
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Франция одолела Италию, США уступили Испании, Венгрия обыграла Канаду, другие результаты
129 июля, 19:25
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия обыграла Францию, Греция победила Румынию, другие результаты
28 июля, 20:11
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). США обыграли Грецию, Испания победила Францию и другие результаты
27 июля, 20:49
Елена Вайцеховская: «История о допуске российских атлетов к Играм-2024 начинает все больше походить на историю о тотальном лицемерии»
719 июля, 19:34
Ахмадиев об участии Ефимовой в олимпийском отборе: «Квота от МОК на водные виды спорта уменьшилась. Предпочтение могут отдать другим странам»
23 июня, 20:34