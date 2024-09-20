Олег Матыцин: «В России спорт всегда был частью идеологии, и я уверен, что новое руководство Минспорта эту линию продолжит»

Олег Матыцин заявил, что спорт в России всегда был частью идеологии.

«Я всегда это говорил: спорт так или иначе в любом случае является частью большой политики. Задача спорта, руководителей спорта, законодательных органов заключается в том, чтобы как раз использовать и направлять политиков для того, чтобы спорт был фактором успешного, стабильного развития общества.

В нашей стране спорт всегда был частью идеологии, и я уверен, что новое руководство Министерства спорта эту линию продолжит. Спорт – это идеология, идеология здорового человека, здорового общества, консолидированного, грамотного», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Матыцин .

Матыцин с 2020 по 2024 год был министром спорта РФ. Сейчас эту должность занимает Михаил Дегтярев .