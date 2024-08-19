«Зенит» и «Реал» потеряли очки, Глушенков сломал руку, победы «Спартака» и «Локо», «Сити» обыграл «Челси», Онугху вызовут в сборную России, КДК не рассмотрит мат Андреева и другие новости

1. «Зенит» спасся в матче с «Химками» благодаря голу Андрея Мостового на 88-й – 1:1. Команда Сергея Семака не выиграла впервые в сезоне – было 7 побед подряд. Непонятная история возникла с арендованным у питерцев Зелимханом Бакаевым: Франк Артига сказал, что футболист не может играть, а Туфан Садыгов сослался на медицинские причины.

В московском дерби гол Наира Тикнизяна на 90-й минуте принес «Локомотиву» победу над ЦСКА – 1:0. «Спартак» разгромил «Факел» (3:0), забив два быстрых гола еще до 10-й минуты, вновь отличился Манфред Угальде. «Краснодар» вырвал победу у «Пари НН» (2:1), Мозес сделал дубль, выйдя на замену, у Сперцяна результативная ошибка и ассист.

2. Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков травмировал кисть в матче с «Химками» и был заменен. Оказалось, что у него перелом лучевой кости со смещением, потребуется операция.

3. «Манчестер Сити» начал сезон АПЛ с уверенной победы над «Челси» – 2:0. Забили Эрлинг Холанд и Матео Ковачич.

4. «Реал Мадрид» в 1-м туре Ла Лиги упустил победу над «Мальоркой» – 1:1. Ведат Мурики ответил на гол Родриго, Килиан Мбаппе провел весь матч, а Ферлана Менди удалили на 97-й минуте. Винисиуса привычно освистывали.

5. КДК РФС не рассмотрит поведение директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, который с матом критиковал работу судей матча с «Ростовом». Этот эпизод «не попадает под юрисдикцию» организации.

6. Антонио Конте со счетом 0:3 проиграл первый матч во главе «Наполи» в Серии А – «Вероне», да еще и Хвича получил травму.

7. «Спартак» продолжает переговоры о трансфере Керема Актюркоглу. Его турецкий агент за переход, европейский – против.

8. Форварда «Вайле» Германа Онугху вызовут в сборную России на сентябрьские матчи, пишет «Чемпионат».

9. «Аль-Наср» может уволить тренера Луиша Каштру после 1:4 от «Аль-Хилаля» в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

10. «Кривбасс» попросил заменить судью матча Лиги конференций с «Бетисом» из-за его работы на игре сборной России.

11. Янник Синнер обыграл Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати, Фрэнсис Тиафу прошел Хольгера Руне.

У женщин Арина Соболенко обыграла Игу Швентек в полуфинале, Джессика Пегула прошла Паулу Бадосу.

12. Илкай Гюндоган сообщил «Барсе» о желании уйти, а каталонцы вроде бы и сами хотят продать футболиста по финансовым причинам,. Пишут, что хавбек связался с «Ман Сити».

13. Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Австрии, опередив обладателя поула Хорхе Мартина из «Прамак» на 3,2 секунды.

Цитаты дня.

Директор «Оренбурга» Андреев о матче с «Ростовом»: «У нас 50 вопросов по решениям арбитров, но ЭСК не рассматривает такое. Присутствует аффилированность»

«Достоевский нагоняет тоску. Прочитала «Белые ночи» – талантливая книга, но для меня слишком депрессивная». Защитница «Динамо» Божич о русской литературе

Пеп о Холанде: «91 гол в 100 матчах за «Сити» – это статистика на уровне Месси и Роналду. Невероятно, не знаю, как он это делает»

Ирина Роднина: «Для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше — не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлево?»

Николич о 0:1 с «Локо»: «ЦСКА не заслуживал поражения, мяч почти всегда был под нашим контролем. Знаю, почему не забиваем, но не готов сказать»

Рудковская о свадебном платье Трусовой: «На него ушло 44 метра шелка, привезенного из Парижа. Вес платья ни много ни мало составил 15 кг»

Роберто Карлос: «Когда Месси обошел меня и Каннаваро в дриблинге, я сказал: «Это новый Марадона». Я рад, что больше наблюдал за ним, чем играл против него»