Рудковская о свадебном платье Трусовой: «На него ушло 44 метра шелка, привезенного из Парижа. Вес платья ни много ни мало составил 15 кг»

Яна Рудковская рассказала о свадебном платье Александры Трусовой.

«Рассказываю про то самое платье невесты – Саши Трусовой, которое уже облетело все новостные ленты.

Все образы шило кутюрное ателье Юлии Прокип.

Из интересного – на платье ушло 44 метра шелка (привезенного из Парижа), 15 метров вышитого кружева, 100 метров сетки, 340 часов ручных работ и 360 часов сборки платья.

Фата 5,5 метра длиной (мы убедили Сашу, что ты же сделала пять четверных на Олимпиаде – значит, фата должна быть 5 м). 20 метров кружева, 420 часов ручных работ.



Почему помогали нести подол дети? Вес платья ни много ни мало составил 15 кг, мы прекрасно понимали, что в нем будет сложно двигаться. И до места церемонии еще надо было как -то дойти.

Поэтому Саша пригласила трех детей (нашего маленького Арсюшу и двух девочек маленьких, дочек наших тренеров).

В итоге одна девочка не смогла прилететь, и в самый последний момент Саша попросила помочь нашего Сашу Плющенко, так как двое наших малышей даже поднять не смогли бы подол платья. Наш Саня как опытный боец и спортсмен помог донести подол платья до места торжества-церемонии. Вот такие интересные детали.

Горжусь работой команды Юли Прокип! Платье было волшебное, да и фея-крестная, ваш Голубь мира, выглядела, по мнению гостей, роскошно.

Сейчас отбираем фото для обложки Hello, конечно, жаль, что ушел «Татлер», эта свадьба явно могла его украсить, как и рассказ про это сказочное платье. Они такое ценили и любили.

Такие красивые свадьбы сейчас, увы, уже большая редкость! Горжусь моим еще одним уникальным кейсом, теперь уже свадебным», – написала Рудковская.

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