Рудковская о свадебном платье Трусовой: «На него ушло 44 метра шелка, привезенного из Парижа. Вес платья ни много ни мало составил 15 кг»

Теги сборная России светская хроника женское катание Яна Рудковская Александра Игнатова (Трусова) Фигурное катание

Яна Рудковская рассказала о свадебном платье Александры Трусовой.

«Рассказываю про то самое платье невесты – Саши Трусовой, которое уже облетело все новостные ленты.

Все образы шило кутюрное ателье Юлии Прокип.

Из интересного – на платье ушло 44 метра шелка (привезенного из Парижа), 15 метров вышитого кружева, 100 метров сетки, 340 часов ручных работ и 360 часов сборки платья.

Фата 5,5 метра длиной (мы убедили Сашу, что ты же сделала пять четверных на Олимпиаде – значит, фата должна быть 5 м). 20 метров кружева, 420 часов ручных работ.

Почему помогали нести подол дети? Вес платья ни много ни мало составил 15 кг, мы прекрасно понимали, что в нем будет сложно двигаться. И до места церемонии еще надо было как -то дойти.

Поэтому Саша пригласила трех детей (нашего маленького Арсюшу и двух девочек маленьких, дочек наших тренеров). 

В итоге одна девочка не смогла прилететь, и в самый последний момент Саша попросила помочь нашего Сашу Плющенко, так как двое наших малышей даже поднять не смогли бы подол платья. Наш Саня как опытный боец и спортсмен помог донести подол платья до места торжества-церемонии. Вот такие интересные детали.

Горжусь работой команды Юли Прокип! Платье было волшебное, да и фея-крестная, ваш Голубь мира, выглядела, по мнению гостей, роскошно.

Сейчас отбираем фото для обложки Hello, конечно, жаль, что ушел «Татлер», эта свадьба явно могла его украсить, как и рассказ про это сказочное платье. Они такое ценили и любили.

Такие красивые свадьбы сейчас, увы, уже большая редкость! Горжусь моим еще одним уникальным кейсом, теперь уже свадебным», – написала Рудковская. 

Трусова вышла замуж и стала Игнатовой: 3 платья, Рудковская – фея-крестная, Щербакова среди гостей

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104 комментария
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Ярмарка тщеславия
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+73
Жесть конечно. И дело не в платье, а в том, какую устроили показуху
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Яна, это была свадьба Трусовой. А не очередная пиар-компания: "Какая я охренительная".
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Одни понты.
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+31
О как! Себя, любимую похвалила! Но для патриотичной феи шёлк из Парижа, а чем российский хуже?
Платье феи поросячьего оттенка с блёстками и болеро выглядело, как всегда у феи, дорого-бохато, но безвкусно, так что фее польстили, платье невесты на регистрации понравилось больше.
+35
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+29
Саша подрастёт и поймёт, что Рудковская украла у неё свадьбу и устроила цирк своего имени. В итоге видно, что торжество бартерное, все бледно и куцо, ещё и кланятся надо всем в ноги за торт, за наряд, за еду, за все, что только можно. Первый танец молодых на пяточке 2×2 метра - это нечто, столы на которых, перед лицами кусты - ахтунг. Я так и не поняла, где там русский стиль и кутюр. Как всегда у Рудковских, заявка на миллион, выхлоп на копейку. У Багина вчера на порядок лучше торжество было, без кутюров и мейджиков.
+32
-5
+27
"да и фея-крестная, ваш Голубь мира, выглядела, по мнению гостей, роскошно".
Нет, ну это шедевр!!!!🤣🤣🤣🤣
+21
0
+21
Столько телодвижений ради платья, которое затмило более простое, лаконичное, но такое нежное и подходящее юной невесте. Никогда не понимала таких хвальбунов, у которых всё самое лучшее, дорогое и "из парижу". Действительно богатые люди не будут афишировать свой достаток и опускаться до подобного мещанства, но при этом будут иметь намного больше. И рассказывать подробности о цене они станут своим, но никак не всему миру. А вот такому смешному выпячиванию подвержены чаще люди желающие кем-то казаться, чем быть.
+25
-4
+21
А черепахового супа из Парижу в меню не было? Этож круче, чем шелка) Самолёты же туда нынче не летают и не ходят поезда. И супруге патриота не скрепно сетовать об уходе западного журнала.
+24
-5
+19
Яна, да все рухнули в один миг в обморок от таких подробных " интересных деталей", не переживай..
Читаешь, и диву даешься: какими там она категориями и смыслами живет?!!
+18
0
+18
Ответ Адриана
О как! Себя, любимую похвалила! Но для патриотичной феи шёлк из Парижа, а чем российский хуже? Платье феи поросячьего оттенка с блёстками и болеро выглядело, как всегда у феи, дорого-бохато, но безвкусно, так что фее польстили, платье невесты на регистрации понравилось больше.
Платье феи выглядит даже небогато, а как бабское 80 х годов.
+20
-2
+18
И человек реально гордится всей этой мутью, мне просто не верится, что так можно жить…
+19
-2
+17
Обычное было платье. Сидело хорошо, но не более того. Оно не плохое, но и ничего выдающегося и сказочного в нём нет. Низ вообще выглядел мятым (либо и был таким). Самое первое платье смотрелось намного милее и уместнее, хотя оно и очень простое.

А вот у самой Рудковской платье неудачное. Цвет красивый, а крой странный. Визуально укоротило шею и удлинило туловище.
+18
-1
+17
надо было пошить платье весом 15 тонн. Тогда Саша стала бы первой в мире невестой, которую доставили к алтарю при помощи подъемного крана. А так что-то скромно чересчур. Чистенько, но бедненько.
+23
-6
+17
"Барин из Парижу приехал!"
Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем. - - "У нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу"))
+16
-1
+15
Ну, у кого-то подкрут пятерной, у кого-то платье тяжелое )).
+16
-3
+13
Ответ Fellina
Платье феи выглядит даже небогато, а как бабское 80 х годов.
Не, ну блестит, значит дорого ( для Яны), а так, у неё все платья бабские, или на ней так сидят, даже Диор и Вуитон.
+13
-1
+12
«Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету» ))))
+13
-1
+12
«Маленький свадебный кейс» (с)
Блестяще 😂
+12
0
+12
Ответ Зойч
Яна, это была свадьба Трусовой. А не очередная пиар-компания: "Какая я охренительная".
Это была свадьба Трусовой с темой свадьбы "Яна офигенная" )).
+12
0
+12
Надо бы Яне изучить историю шёлка

Франция свой шёлк натуральный не производит, как я понимаю. Но Яне это неважно

Наши модельеры местечковые, не знаю почему кому важно знать про эту прокип
+11
0
+11
Ответ Тайга86
Столько телодвижений ради платья, которое затмило более простое, лаконичное, но такое нежное и подходящее юной невесте. Никогда не понимала таких хвальбунов, у которых всё самое лучшее, дорогое и "из парижу". Действительно богатые люди не будут афишировать свой достаток и опускаться до подобного мещанства, но при этом будут иметь намного больше. И рассказывать подробности о цене они станут своим, но никак не всему миру. А вот такому смешному выпячиванию подвержены чаще люди желающие кем-то казаться, чем быть.
Согласна абсолютно, тот случай, когда из грязи в князи, и все равно в... Девушку из деревни вывезли, а деревню из неё никак, это про Фею.
+14
-3
+11
А мне понравилось то платье,которое Саша на регистрацию надевала.Удобное,нарядное и лаконичное.А то,с огромным шлейфом для нее слишком вычурное.
+12
-2
+10
Платье никакое в итоге
+13
-4
+9
«Напомним, с секс-символом фигурного катания Максимом Игнатовым Александра Трусова познакомилась еще в 2020-м году на сборах» (с) Hello
Ахахаххахах
Говорю же проблема всегда в том, что все эти релизы, рекламные тексты, подводки пишут люди максимально далекие от ФК
Здесь и Саша- олимпийская чемпионка и Макар- Максим 😂
+11
-3
+8
Есть такая фраза "Он не любит ходить на похороны и свадьбы, потому что не может быть покойником на похоронах и невестой на свадьбе"
Но Яна переплюнула. Похоже, что она реально считает, что была главной фигурой на этой свадьбе.
+12
-4
+8
Кстати, идея с тортом мне, пожалуй, понравилась...
+9
-1
+8
Ответ Хрустальный Гусенок
и вот началось хвастовство, я, мое, я, мои деньги, самый лучший, самый, самый длинный, самый тяжелый и т. д. и т. п. и все продумано мной. вопрос: кто за все это заплатил? https://hellomagrussia.ru/zvezdy/novosti-o-zvezdakh/56822-figuristy-aleksandra-trusova-i-makar-ignatov-sygrali-svadybu-v-podmoskovye.html Tatler отказался, или недостаточно патриотично?
"20-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Александра Трусова"...

ЩИТО?!
+8
-1
+7
Честно говоря, выглядело, как стандартное свадебное платье. Молодым девушкам все хорошо. Кстати, на регистрации платье было очень милое.
+8
-1
+7
Ответ Хрустальный Гусенок
и вот началось хвастовство, я, мое, я, мои деньги, самый лучший, самый, самый длинный, самый тяжелый и т. д. и т. п. и все продумано мной. вопрос: кто за все это заплатил? https://hellomagrussia.ru/zvezdy/novosti-o-zvezdakh/56822-figuristy-aleksandra-trusova-i-makar-ignatov-sygrali-svadybu-v-podmoskovye.html Tatler отказался, или недостаточно патриотично?
Татлер - дорого и для самой Яны )). На этом фото главное не перепутать, кто жених ( судя по тому, чьи дети на фото и тому, что мужчины одеты одинаково, могут появится вопросы)).
+7
0
+7
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