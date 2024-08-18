Рудковская о свадебном платье Трусовой: «На него ушло 44 метра шелка, привезенного из Парижа. Вес платья ни много ни мало составил 15 кг»
Яна Рудковская рассказала о свадебном платье Александры Трусовой.
«Рассказываю про то самое платье невесты – Саши Трусовой, которое уже облетело все новостные ленты.
Все образы шило кутюрное ателье Юлии Прокип.
Из интересного – на платье ушло 44 метра шелка (привезенного из Парижа), 15 метров вышитого кружева, 100 метров сетки, 340 часов ручных работ и 360 часов сборки платья.
Фата 5,5 метра длиной (мы убедили Сашу, что ты же сделала пять четверных на Олимпиаде – значит, фата должна быть 5 м). 20 метров кружева, 420 часов ручных работ.
Почему помогали нести подол дети? Вес платья ни много ни мало составил 15 кг, мы прекрасно понимали, что в нем будет сложно двигаться. И до места церемонии еще надо было как -то дойти.
Поэтому Саша пригласила трех детей (нашего маленького Арсюшу и двух девочек маленьких, дочек наших тренеров).
В итоге одна девочка не смогла прилететь, и в самый последний момент Саша попросила помочь нашего Сашу Плющенко, так как двое наших малышей даже поднять не смогли бы подол платья. Наш Саня как опытный боец и спортсмен помог донести подол платья до места торжества-церемонии. Вот такие интересные детали.
Горжусь работой команды Юли Прокип! Платье было волшебное, да и фея-крестная, ваш Голубь мира, выглядела, по мнению гостей, роскошно.
Сейчас отбираем фото для обложки Hello, конечно, жаль, что ушел «Татлер», эта свадьба явно могла его украсить, как и рассказ про это сказочное платье. Они такое ценили и любили.
Такие красивые свадьбы сейчас, увы, уже большая редкость! Горжусь моим еще одним уникальным кейсом, теперь уже свадебным», – написала Рудковская.
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Платье феи поросячьего оттенка с блёстками и болеро выглядело, как всегда у феи, дорого-бохато, но безвкусно, так что фее польстили, платье невесты на регистрации понравилось больше.
Нет, ну это шедевр!!!!🤣🤣🤣🤣
Читаешь, и диву даешься: какими там она категориями и смыслами живет?!!
А вот у самой Рудковской платье неудачное. Цвет красивый, а крой странный. Визуально укоротило шею и удлинило туловище.
Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем. - - "У нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу"))
Блестяще 😂
Франция свой шёлк натуральный не производит, как я понимаю. Но Яне это неважно
Наши модельеры местечковые, не знаю почему кому важно знать про эту прокип
Ахахаххахах
Говорю же проблема всегда в том, что все эти релизы, рекламные тексты, подводки пишут люди максимально далекие от ФК
Здесь и Саша- олимпийская чемпионка и Макар- Максим 😂
Но Яна переплюнула. Похоже, что она реально считает, что была главной фигурой на этой свадьбе.
ЩИТО?!