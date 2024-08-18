Глушенкова прооперируют после травмы руки в матче с «Химками». У хавбека «Зенита» перелом лучевой кости со смещением
Максиму Глушенкову потребуется операция после травмы в матче с «Химками».
Полузащитник «Зенита» получил повреждение в 1-м тайме матча 5-го тура Мир РПЛ после попадания мяча в руку. Вместо Глушенкова на 24-й минуте на поле вышел защитник Юрий Горшков.
Как сообщает пресс-служба «Зенита», у Глушенкова выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением, в ближайшее время хавбек будет прооперирован. Сроки восстановления станут известны позднее.
В следующем туре РПЛ «Зенит» встретится со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 24 августа.
здоровья и возвращайся скорее!
на ровном месте же
здоровья Максу
Длительность реабилитации зависит от тяжести травмы:
При переломе без смещения для полного восстановления потребуется около 3-4 недель.
При переломе средней тяжести со смещением кости реабилитация занимает 1-3 месяца.
Здоровья !
Чтобы его нарочно в первые же минуты за эту руку схватили и дернули?
Всё остальное приложится.
Набрал такую великолепную форму…