Глушенкова прооперируют после травмы руки в матче с «Химками». У хавбека «Зенита» перелом лучевой кости со смещением

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия травмы Максим Глушенков Футбол

Максиму Глушенкову потребуется операция после травмы в матче с «Химками».

Полузащитник «Зенита» получил повреждение в 1-м тайме матча 5-го тура Мир РПЛ после попадания мяча в руку. Вместо Глушенкова на 24-й минуте на поле вышел защитник Юрий Горшков.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», у Глушенкова выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением, в ближайшее время хавбек будет прооперирован. Сроки восстановления станут известны позднее.

В следующем туре РПЛ «Зенит» встретится со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 24 августа.

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95 комментариев
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мда, такая нелепая травма и в такой неподходящий момент.. и никто не виноват
здоровья и возвращайся скорее!
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Ответ WelcomeBackPURE
Комментарий скрыт
Не получилось чот на адекватном. Давай заново)
+58
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Здоровья, Макс!
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Классика сглаза статьёй на Спортсе))
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Что, у тебя после 0:5 уже зажило?
+46
-9
+37
Ответ Евгений Цыбулин
В лангете может играть...
С переломом пальца такое ещё возможно. Но с переломом лучевой, ещё и со смещением - вряд ли. Только если когда уже весь процесс восстановления будет идти к концу, то возможно можно, но точно не сразу.
+15
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блин
на ровном месте же

здоровья Максу
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Ответ Jeksan
Боюсь до конца года выбыл, здоровья!
До конца года с переломом лучевой кости? Вы о чем вообще?
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Сколько времени нужно на восстановление
Длительность реабилитации зависит от тяжести травмы:

При переломе без смещения для полного восстановления потребуется около 3-4 недель.
При переломе средней тяжести со смещением кости реабилитация занимает 1-3 месяца.
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была такая же травма лет 20 назад, руку до сих пор когда на максимум в запястье выворачиваю побаливает.
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Ответ Мечел70
Слабенький какой, оказался. Кальций надо есть.
Да, для мозга в том числе полезно
+8
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+7
Глушенков в этом году топ 10 в мире по гол+пас, 11 голов 13 голевых, а в среднем за матч топ 5 мира, вместе с Месси и Мбаппе.
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Ты смотри, сам не звизди сильно много, а то ведь там ещё второй круг впереди будет)
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Жесть (
Здоровья !
+9
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Ответ pavel_a
А оперировать зачем? Не открытый же перелом🤔
Со смещением у взрослых молодых почти всегда оперируется(собственный опыт, правда был обеих костей), это обеспечивает более качественное срастание и быстрейшее восстановление, на лучевую ставится металлическая пластина и крепится шурупами.
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Хрена вы тут умные все, "в лангетке сможет сыграть".
Чтобы его нарочно в первые же минуты за эту руку схватили и дернули?
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Скорейшего выздоровления, Макс! В такой великолепной форме, очень серьезная заявка на MVP сезона. Надеюсь, не растеряет форму
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Радоваться травме игрока - это низко.
+7
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Ответ Slavnov
Думал в борьбе или при падении сломал, а тут от мяча, первый раз такое слышу
Да не, представить такое не сложно, - рука расслаблена, мяч накачан до предела, удар сильный, - вывих тут запросто можно получить, а вот чтоб перелом случился, тут уж звёзды так неудачно должны сойтись
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Ответ DM.Man
Комментарий скрыт
Это ты про травму Нгамале?
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Ответ tRIFF
Классика сглаза статьёй на Спортсе))
Ну тут были кадры которве радовались травме Нгамалё и кричали про карму за Вендела, может они что то знают
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Эйфория то прям, смотрю, захлестнула после матча то с Оренбургом. Отечественного гранда как никак обыграли🤭
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Ответ jdrk
Шава сказал, что две недели максимум
Шава не знает клиническую картину, да и если бы знал, не должен озвучивать какие-либо сроки, ибо не его работа
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Это было очень больно, но пытался продолжить игру, мужественный парень. Теперь главная задача - выздоровление. Болеем за тебя, Макс!
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Ответ Мечел70
Слабенький какой, оказался. Кальций надо есть.
Это никак не зависит от конституции тела. даже несильное попадание мяча в неудачно поставленную руку может вызвать тяжелый перелом. На своем опыте знаю. Это дело случая. Парню здоровья от болелы Спартака.
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Фигасе... Желаю здоровья, Максим, была у меня такая травма. Не подарок - это мягко говоря, очень неприятная тема.
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Максиму здоровья, скорейшего выздоровления и возвращения! Ждем... Нам нужен футбол!
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Только здоровья желаю Максиму!
Всё остальное приложится.
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Ответ Ростовский
Химки сегодня показали место Зениту и таким балаболам как Глушенков. 🤣
Зато Ростов показал, как они умеют шесть раз мяч с центра поля разыгрывать в одном матче)
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Как жаль(
Набрал такую великолепную форму…
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