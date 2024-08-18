Глушенкова прооперируют после травмы руки в матче с «Химками». У хавбека «Зенита» перелом лучевой кости со смещением

Максиму Глушенкову потребуется операция после травмы в матче с «Химками».

Полузащитник «Зенита» получил повреждение в 1-м тайме матча 5-го тура Мир после попадания мяча в руку. Вместо Глушенкова на 24-й минуте на поле вышел защитник Юрий Горшков.

Как сообщает пресс-служба « », у Глушенкова выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением, в ближайшее время хавбек будет прооперирован. Сроки восстановления станут известны позднее.

В следующем туре РПЛ «Зенит» встретится со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 24 августа.