Директор «Оренбурга» Андреев о матче с «Ростовом»: «У нас 50 вопросов по решениям арбитров, но ЭСК не рассматривает такое. Присутствует аффилированность»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Оренбург Дмитрий Андреев ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

Директор «Оренбурга» высказался на тему обращения в ЭСК РФС.

«Оренбург» в гостях уступил «Ростову» со счетом 2:3, упустив преимущество в два гола. На матче работала бригада во главе с Владиславом Безбородовым. После игры Андреев в жесткой форме раскритиковал работу судей.

– Будет ли подан протест в ЭСК?

– Жалобы подаются на ключевые эпизоды. У нас по этой игре 50 вопросов по принятию решений, но мы не можем подать на них жалобу. Потому что они не ключевые. Смысл подавать жалобу? ЭСК не рассматривает эти эпизоды.

– Почему не послать им список на 50 эпизодов и нарезку с настоятельной просьбой рассмотреть?

– Насколько я знаю, Каманцев в курсе этой проблемы. Они занимаются. Они не могут в одинокого решить эту проблему. Там идет работа, но есть человеческий фактор и присутствует аффилированность.

Победить это сразу не удастся, оно было, есть и будет. Но это можно уменьшить, и работа идет в этом плане. Часто общаемся, все в курсе, как это все происходит. Но могу сказать, что по сравнению с позапрошлым сезоном стало лучше. Хотя есть очень много вопросов. Надеюсь, они решатся, – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

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29 комментариев
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50? А что не 146?
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+17
27 аутов Оренбурга судьи отдали Ростову? Или аж 30?
+16
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Ответ Bartez1986
50? А что не 146?
Он пока только до 50 считать умеет.
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А к обороне своей как насчет хотя бы пару вопросов задать?
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Ростов доминировал 90 минут, пропустил 2 из-за глупых ошибок и спокойно дожал в концовке. Если будет разбор матча судьями, то скажут, что за тычок в лицо Вахании был пенальти. 🤡 #######
+5
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Ответ Фут.Боль
Андреев, #####, ты ,#####, где ,#####, нашел эти 50 эпизодов, #####! На ##### сидел что-ли?
Залупа же уже можно писать
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Я не большой фанат наших судей, но таких "директоров" надо держать от футбола на расстоянии и, желательно, на цепи.
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Такое громкое заявление, а по факту zеро, ничего.И к чему это всё, может лучше своей команде задать хотя бы несколько вопросов.
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Андреев, #####, ты ,#####, где ,#####, нашел эти 50 эпизодов, #####! На ##### сидел что-ли?
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Где Семак с его " выходом на поле в конфронтационной манере" и действия, высказывания Андреева в адрес судейской бригады ?
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Огласите весь список пожалуйста 😄
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держите наркомана.
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Ответ Evgeny Valyaev
Аффилированность Оренбурга с одной структурой пусть рассмотрят и выгонят наконец-то уже фармы из РПЛ.
Народную команду нельзя выгонять, а она фарм ещё тот... Спросите у Динамо ;)
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Ответ VV Vvvv
Странно,вроде матч нормалтный был,явно Оренбург не засуживали.
Матч был нормальный, это Дима-матершинник ненормальный.
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Странно,вроде матч нормалтный был,явно Оренбург не засуживали.
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"Аффилированность".
Сразу видно культурного человека.#####.
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Аффилированность - это так по-современному замаскировали - судья-п....с, что ли?
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По-моему по итогам вчерашнего дня приемлемые претензии могут предъявлять только Крылья.
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СКолько решеток уйдет на аффилированность?)
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А о чем "всём" все знают, но молчат? На что он намекает? Судьям заносят и все в курсе?
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Улыбнуло про 50 вопросов :)
Очень интересно увидеть бы эти ВСЕ вопросы :)
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Это про ауты что ли? Ну и бред
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Ответ zanuda59
Огласите весь список пожалуйста 😄
Винноводочный комбинат на сегодня заявок не прислал😂
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А это уже другой вопрос, я отвечу на него людям, которые сидят в руководстве. Вот так примерно он ответит
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Ответ Александр Колосов
Залупа же уже можно писать
Блин, ты сделал мой день))
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Ответ dimur
"Аффилированность". Сразу видно культурного человека.#####.
аффилированность в одинокого!
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Новый персонаж: директор Оренбурга
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