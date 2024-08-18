Директор «Оренбурга» Андреев о матче с «Ростовом»: «У нас 50 вопросов по решениям арбитров, но ЭСК не рассматривает такое. Присутствует аффилированность»

Директор «Оренбурга» высказался на тему обращения в ЭСК РФС.

«Оренбург» в гостях уступил «Ростову» со счетом 2:3, упустив преимущество в два гола. На матче работала бригада во главе с Владиславом Безбородовым. После игры Андреев в жесткой форме раскритиковал работу судей.

– Будет ли подан протест в ЭСК?

– Жалобы подаются на ключевые эпизоды. У нас по этой игре 50 вопросов по принятию решений, но мы не можем подать на них жалобу. Потому что они не ключевые. Смысл подавать жалобу? ЭСК не рассматривает эти эпизоды.

– Почему не послать им список на 50 эпизодов и нарезку с настоятельной просьбой рассмотреть?

– Насколько я знаю, Каманцев в курсе этой проблемы. Они занимаются. Они не могут в одинокого решить эту проблему. Там идет работа, но есть человеческий фактор и присутствует аффилированность.

Победить это сразу не удастся, оно было, есть и будет. Но это можно уменьшить, и работа идет в этом плане. Часто общаемся, все в курсе, как это все происходит. Но могу сказать, что по сравнению с позапрошлым сезоном стало лучше. Хотя есть очень много вопросов. Надеюсь, они решатся, – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

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