Менди удалили на 97-й минуте матча с «Мальоркой». Защитник «Реала» получил прямую красную за удар шипами в ногу Мурики
Ферлана Менди удалили с поля в концовке матча с «Мальоркой».
В 1-м туре Ла Лиги «Реал» на выезде сыграл вничью (1:1).
На 7-й добавленной ко 2-му тайму минуте Менди ударил шипами в ногу форварду хозяев Ведату Мурики. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо показал защитнику «Реала» прямую красную карточку.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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