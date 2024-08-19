Менди удалили на 97-й минуте матча с «Мальоркой». Защитник «Реала» получил прямую красную за удар шипами в ногу Мурики

Ферлана Менди удалили с поля в концовке матча с «Мальоркой».

В 1-м туре « » на выезде сыграл вничью (1:1).

На 7-й добавленной ко 2-му тайму минуте ударил шипами в ногу форварду хозяев . Главный арбитр матча показал защитнику «Реала» прямую красную карточку.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»