Менди удалили на 97-й минуте матча с «Мальоркой». Защитник «Реала» получил прямую красную за удар шипами в ногу Мурики

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига дисквалификации судьи Сесар Сото Градо Ведат Мурики Ферлан Менди Футбол

Ферлана Менди удалили с поля в концовке матча с «Мальоркой».

В 1-м туре Ла Лиги «Реал» на выезде сыграл вничью (1:1).

На 7-й добавленной ко 2-му тайму минуте Менди ударил шипами в ногу форварду хозяев Ведату Мурики. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо показал защитнику «Реала» прямую красную карточку.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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51 комментарий
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Дополнительное время было пока Реал не забьёт, а Менди всё испортил
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+75
Странно, что удалили, Карвахалю такое вообще не свистят вроде
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Ответ Эден Азаров
Странно, что удалили, Карвахалю такое вообще не свистят вроде
Корвалол и Каземиро за всю карьеру в реале неполучили кучу жк и кк в важных матчах.
И марсело тоже был такой же везучий жук.
Чего стоит матчт против Баварии в 17 и 18 годах
+50
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+35
Глупейшее удаление и абсолютно заслуженное.
+19
0
+19
Ответ Артем Гавин
Не специально же сделал, сразу принял и спокойно ушёл, травмы никому не нанёс, концерт нк закатил, откуда столько негатива у других комментаторов? 🤷
не специально, это когда есть попытка игры в мяч, а не игра шипами в колено да еще и сбоку. он мог его просто на год в лазарет отправить! Ты может и болеешь за Реал, но очевидные вещи признавать нужно!
+21
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Перед ним Винисиус весь матч терял мяч, понятно, что психанул.
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«Не ну а чё он, такой белый и убегает»🤓
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+9
Ответ Артем Гавин
Не специально же сделал, сразу принял и спокойно ушёл, травмы никому не нанёс, концерт нк закатил, откуда столько негатива у других комментаторов? 🤷
не специально задрал ногу и даже не подошел извиниться, угу
+8
-1
+7
Ответ BananaMantana
и чего стоит матч в 18 и 17 Карве и Марсело? вы там уже совсем запи**** с этими матчами с Баварией. запомни одно и самое главное - Бавария больше нарушала, в обе стороны было РАВНОЕ количество ошибок,просто ваши фиксируются на одном отдельном матче исключая другие матчи или вовсе перечисляют все моменты(почти (пальцы одной руки(почти все оспариваемые))) из всех матчей , мешая все в кучу
Бавария не забивала голы из офсайдов
+8
-1
+7
Ответ Артем Гавин
Не специально же сделал, сразу принял и спокойно ушёл, травмы никому не нанёс, концерт нк закатил, откуда столько негатива у других комментаторов? 🤷
Чисто случайно Менди летел шипами в Мурики, когда мяч был на метр дальше. Он даже не делал вид, что собирается совершить отбор, психанул мужик, осознал это и не стал спорить.
+6
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Ответ Эден Азаров
Странно, что удалили, Карвахалю такое вообще не свистят вроде
Всё верно Карвахаль и Каземиро играли по своим правилам
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Ответ benjamin92
Дополнительное время было пока Реал не забьёт, а Менди всё испортил
Ахахах
+8
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страшный фол мог быть, но повезло. Менди идиот
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У Менди такое удивленное выражение лица было, будто он не понял, за что удалили. А так чистая «красная». Это я как фанат «Реала» говорю
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0
+4
Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Не ну а чё он, такой белый и убегает»🤓
Братулек, прости, пожалуйста, за оффтоп и личное, но 12 тыщ сообщений за 2 года - это как? У тебя все хорошо? Может, помочь чем-то могу?
+7
-4
+3
За что удалили коммент? Разве не правда, что Мбаппе трахал транса?
+5
-3
+2
Не специально же сделал, сразу принял и спокойно ушёл, травмы никому не нанёс, концерт нк закатил, откуда столько негатива у других комментаторов? 🤷
+19
-17
+2
Ответ f42h45d84q
Кк там и близко не было, ну жк за срыв атаки, грубости не было, но реал сам виноват в ничьей, весь первый тайм понты были, мбаппе не добегал, чтобы защитника не травмировать, вини вообще исчез во втором тайме, рюдигер ужасный матч, кучу пасов мимо, пропустил мурики, беллингем выглядел уставшим, центр поля феде/тчуамени не вариант, среди них нет мозга(нужен модрич, хотя бы в таких матчах), карвахаль провалил матч! Слишком перекос в атаку нужно убирать кого-то из пары родриго/вини и я бы убрал вини, выпустив лишнего цпз, а джуда ближе к атаке передвинул, кто-то должен отдавать, и этот кто не феде/тчуамени!
Беллингем уже запыхался подбирать за Менди, как и Вальверде за Карвахалем, пусть этот матч был направлен на сыгранность и в следующем матче Анчи устранит свои ошибки
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Не зря Реал Дэвиса обхаживает, пора обновлять позицию левого защитника.
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Ждём что на это скажет реал ТВ
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Реал не может, судья поможет... Судейке сегодня не занесли монету, все деньги ушли на подпиской бонус трансчерепашки
Уже третий комментарий под этой веткой, мне кажется до утра ты не успокоишься, хотя и матч не от каталонии)
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Ответ Крыс Пол
Не зря Реал Дэвиса обхаживает, пора обновлять позицию левого защитника.
С ним продлевают контракт зимой
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Ответ jerry40
Думаю, это было связано с заменами
Замена в это время была одна - у Мальорки.. Две минуты - это швах..☝️
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Ответ Вальдано
Негры есть негры.. И даже их судьи тянут.. Вместо 5 минут судья добавил 7.. Халява для "галактикос" не прокатила в этот раз.. Поздравляю сливовых.. Хе.. 😂
Думаю, это было связано с заменами
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
А ты свечку зажёг?
Я бы этим у тебя поинтересовался
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Ответ Бутсы Крооса
Был в роли куклода?
А ты свечку зажёг?
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Ответ Gio Land
Менди на эмоциях. А сама игра провал Анчелотти. Джуд не игрок глубины, Родриго не игрок основы, играть с тремя нападающими без ярко выраженного плеймейкера тупо!
действительно что этот итальяшка понимает в футболе!
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Ответ zzakichh
не специально задрал ногу и даже не подошел извиниться, угу
Подошел и извинился перед тем, как уйти с поля. Для чего вы пишете заведомую ложь, просто интересно?
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Ответ benjamin92
Дополнительное время было пока Реал не забьёт, а Менди всё испортил
Не дополнительное, а добавленное)
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Ответ Hi Hi
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Там судил не испанец
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