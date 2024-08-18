«Зенит» спасся в матче с «Химками» благодаря голу Мостового на 88-й – 1:1. Глушенков травмировался

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Андрей Мостовой Ориньо Максим Глушенков онлайны Эдгардо Фаринья Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в 5-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

На 23-й минуте полузащитника петербуржцев Максима Глушенкова заменили из-за травмы: защитник «Химок» Ориньо случайно попал сопернику мячом в кисть.

На 55-й минуте защитник «Химок» Эдгардо Фаринья забил после розыгрыша углового. На 88-й минуте счет сравнял Андрей Мостовой.

Химки – Зенит 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
18 августа, 15:00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 55 Фаринья, 1:1 – 88 Мостовой.
ХимкиОбухов, Ориньо (Глушаков, 86), Дани Фернандес, Филин, Фаринья, Абдуллахи, Хосонов, Вера (Магомедов, 66), Мирзов (Берковский, 66), Заболотный (Волков, 86), Руденко (Степанов, 78).
ЗенитЛатышонок, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Волков (Ерохин, 77), Клаудиньо, Барриос, Глушенков (Горшков, 24), Педро (Сергеев, 77), Кассьерра (Артур, 58), Мантуан (Мостовой, 58).
Предупреждения:
Заболотный (39), Руденко (70).

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270 комментариев
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Напомню, что только два клуба РПЛ официально заявляли о своих чемпионских амбициях. Это Химки и Зенит... Так что смотрим матч претендентов..)
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+95
Ответ инок
Напомню, что только два клуба РПЛ официально заявляли о своих чемпионских амбициях. Это Химки и Зенит... Так что смотрим матч претендентов..)
Обидно, пропустили в концовке, весной этих 2 очков может не хватить для чемпионства
+71
-1
+70
Химки ожидаемо обыгрывают середняка чемпионата. Скукота
+79
-26
+53
Узнаю прошлогодний Зенит на спущенных баллонах.
+50
-3
+47
Рановато Зениту возвращаться в Европу, Брюгге насуёт огурцов снова
+48
-10
+38
Вендела нет, сразу игра без какого то понимания... Просто бегают, и не понимают что делать.
И это проблема в играх Семака, все держиться на двух-трех игроках, рисунка никакого.
+26
-3
+23
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Вот вижу твои комментарии везде. И мне стыдно, что среди нас спартачей есть вот такие как ты.
+21
0
+21
Блин, обидно получить такую травму кисти от попадания мячом. Максу здоровья, успешного лечения и реабилитации.
+26
-7
+19
Миллер после матча скажет : " Лев пукнул! "
+22
-5
+17
Завтра будут куплены Соболев, Кордоба, Илич и еще какой-нить молодой и талантливый центрфорвард
+19
-2
+17
Семак: срочно купите ! Купите еще ! Памагите !
+22
-5
+17
Ответ инок
Напомню, что только два клуба РПЛ официально заявляли о своих чемпионских амбициях. Это Химки и Зенит... Так что смотрим матч претендентов..)
Заявление Химок явно оправдалось
+18
-2
+16
Матч скоро, а в комментариях мало тех, кто "с детства за Химки".
+17
-4
+13
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Так, Зенит же вам не принципиальный соперник. Получается, что в матче Зенита с принципиальным для вашей команды ЦСКА вы принципиально топите за коней?
+15
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+9
Ответ Piterboll
Вендела нет, сразу игра без какого то понимания... Просто бегают, и не понимают что делать. И это проблема в играх Семака, все держиться на двух-трех игроках, рисунка никакого.
Эмм, ну как бы если исключить несколько топ-клубов, то потеря единовременно двух ключевых игроков в полузащите, которые отвечают за атаку, для любого будет проблемой.
+11
-2
+9
Я, конечно, понимаю, что Сергеев не в форме, но выпускать вместо Глушенкова Горшкова - эммм...
Не удивлюсь обратной замене в перерыве. Как в известном меме - всё очень плохо. Волков и Горшков меня пугают.
+12
-4
+8
Химки достойно провели матч против 8 легионеров Зенита! Ничья равносильная победе! Браво ребята! Молодцы!
+15
-7
+8
Ответ Spartakus1984
Ну не знаю.Вся Россия скандирует это не про Спартак а про зенит.Наверное людям виднее.Мне лень просто перчислять всю гниль связанную с этим клубом.
Может потому, что основана она по большей части на плодах собственной фантазии и нежелании сопоставлять факты, а также неумении признавать ошибочность некоторых своих суждений, потому и "лень"?)
+11
-3
+8
Чего там насчет двух составов Зенита? Два игрока выбыло и все, сразу проблемы.
+9
-1
+8
Я же говорил, Мостового упустил, резиновый.
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0
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Отсутствие каких либо мыслей в атаке с потерей двух лидеров
Ну и как вообще можно купить Волкова за деньги?
+9
-2
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Не Клауд, не Аотур, но неудачник Мостовой в критической ситуации выручил: таки попал в ворота противника. Респект, россиянин!
+9
-2
+7
Отличный гол забивают Химки!!!
+9
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+6
ТРЕПЕЩИ СТРАНА
ЧЕМПИОНЫ ОТСКОЧИЛИ ОТ ХИМОК
ЛЕВ ПРИВСТАЛ 🦁
+13
-7
+6
Мне тут подвезли методичку:
- Глушенкова травмировали специально, там должна быть красная, судья куплен.
- Пенальти должен был быть на Педро, повтор смотреть не надо, и так всё ясно.
+13
-7
+6
Ответ Spartakus1984
Просто не люблю зенит больше всех.Надеюсь,понятно объяснил.
Не любишь из лютой зависти? Признавайся уж до конца.
+8
-2
+6
Зенит сегодня просто спасся, от вселенского позора.
+12
-6
+6
Вот и весь тренерский гений Семака))) сломали дрища и все… капут
+17
-11
+6
Львы сегодня на коленях
+10
-4
+6
сирожа в панике
+8
-3
+5
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