«Зенит» спасся в матче с «Химками» благодаря голу Мостового на 88-й – 1:1. Глушенков травмировался

«Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в 5-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 23-й минуте полузащитника петербуржцев Максима Глушенкова заменили из-за травмы: защитник «Химок» Ориньо случайно попал сопернику мячом в кисть.

На 55-й минуте защитник «Химок» Эдгардо Фаринья забил после розыгрыша углового. На 88-й минуте счет сравнял Андрей Мостовой.

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