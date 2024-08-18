«Зенит» спасся в матче с «Химками» благодаря голу Мостового на 88-й – 1:1. Глушенков травмировался
«Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в 5-м туре Мир РПЛ.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 23-й минуте полузащитника петербуржцев Максима Глушенкова заменили из-за травмы: защитник «Химок» Ориньо случайно попал сопернику мячом в кисть.
На 55-й минуте защитник «Химок» Эдгардо Фаринья забил после розыгрыша углового. На 88-й минуте счет сравнял Андрей Мостовой.
- Дата проведения
- 18 августа, 15:00, «Арена Химки»
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Химки –
Обухов, Ориньо (Глушаков, 86), Дани Фернандес, Филин, Фаринья, Абдуллахи, Хосонов, Вера (Магомедов, 66), Мирзов (Берковский, 66), Заболотный (Волков, 86), Руденко (Степанов, 78).
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Зенит –
Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Волков (Ерохин, 77), Клаудиньо, Барриос, Глушенков (Горшков, 24), Педро (Сергеев, 77), Кассьерра (Артур, 58), Мантуан (Мостовой, 58).
- Предупреждения:
- Заболотный (39), Руденко (70).
И это проблема в играх Семака, все держиться на двух-трех игроках, рисунка никакого.
Не удивлюсь обратной замене в перерыве. Как в известном меме - всё очень плохо. Волков и Горшков меня пугают.
Ну и как вообще можно купить Волкова за деньги?
ЧЕМПИОНЫ ОТСКОЧИЛИ ОТ ХИМОК
ЛЕВ ПРИВСТАЛ 🦁
- Глушенкова травмировали специально, там должна быть красная, судья куплен.
- Пенальти должен был быть на Педро, повтор смотреть не надо, и так всё ясно.