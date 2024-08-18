КДК РФС не рассмотрит поведение директора «Оренбурга»: «Не попадает под юрисдикцию». Андреев с матом критиковал работу судей матча с «Ростовом»
КДК РФС не рассмотрит поведение директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.
«Оренбург» в субботу уступил на выезде «Ростову» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ.
После игры Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протоколе матча также зафиксировано агрессивное поведение спортивного директора «Оренбурга» в отношении судей.
«Андреев является спортивным директором «Оренбурга» и входит в руководящий состав клуба, он не заявлен для участия в соревновании и не может находиться в технической зоне.
Таким образом, его действия не попадают под юрисдикцию КДК. Все, что касается иных нарушений в матче, будет озвучено в повестке и рассмотрено», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
«Кто сидел на ВАРе, кто на #####». Босс «Оренбурга» дал безумное интервью о судействе
Директор «Оренбурга» схватил резервного арбитра за руку после матча с «Ростовом»
©КДК
Комитет по этике РФС Слуцкого оштрафовал за его комментарии в эфире программы на ютубе. Слуцкий тогда не тренировал никого в РПЛ, просто прокомментировал работу журналиста.
Ну раз КДК тут ничего ВДРУГ сделать не может, то пусть подключается Комитет по этике РФС.
Восхитительно.