КДК РФС не рассмотрит поведение директора «Оренбурга»: «Не попадает под юрисдикцию». Андреев с матом критиковал работу судей матча с «Ростовом»

КДК РФС не рассмотрит поведение директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

«Оренбург» в субботу уступил на выезде «Ростову» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ.

После игры Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протоколе матча также зафиксировано агрессивное поведение спортивного директора «Оренбурга» в отношении судей.

«Андреев является спортивным директором «Оренбурга» и входит в руководящий состав клуба, он не заявлен для участия в соревновании и не может находиться в технической зоне.

Таким образом, его действия не попадают под юрисдикцию КДК. Все, что касается иных нарушений в матче, будет озвучено в повестке и рассмотрено», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

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