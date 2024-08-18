КДК РФС не рассмотрит поведение директора «Оренбурга»: «Не попадает под юрисдикцию». Андреев с матом критиковал работу судей матча с «Ростовом»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи КДК РФС Владислав Безбородов Оренбург Дмитрий Андреев Артур Григорьянц Матч ТВ Футбол

КДК РФС не рассмотрит поведение директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

«Оренбург» в субботу уступил на выезде «Ростову» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ.

После игры Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протоколе матча также зафиксировано агрессивное поведение спортивного директора «Оренбурга» в отношении судей.

«Андреев является спортивным директором «Оренбурга» и входит в руководящий состав клуба, он не заявлен для участия в соревновании и не может находиться в технической зоне.

Таким образом, его действия не попадают под юрисдикцию КДК. Все, что касается иных нарушений в матче, будет озвучено в повестке и рассмотрено», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

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45 комментариев
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Ответ Гжель
кдк и эск полностью себя дискредитировали за последнюю неделю
Неделю? Да вроде пораньше. Намного пораньше...
+74
-5
+69
кдк и эск полностью себя дискредитировали за последнюю неделю
+65
-2
+63
Так, подождите, а если он "не заявлен для участия в соревновании и не может находиться в технической зоне" то какого он делал там в неповредственной близости от судей? Что-то не сходится.
+51
-2
+49
Лайфхак для всех клубов - условный пресс секретарь может каждый день крыть матом судью, лично этого Григорянца, Мажича да и вообще всех кого захочет. Чисто из-за медийного эффекта я бы так и сделал, просто раз в неделю работник клуба высказывает все что думает о РФС и всей этой шобле.
+28
-1
+27
"В протоколе и новостях, предоставленных КДК, были только решëтки #, а решëтки не мат), так что наказывать не за что, ####! "
©КДК
+22
-3
+19
Какие же недоразумения.

Комитет по этике РФС Слуцкого оштрафовал за его комментарии в эфире программы на ютубе. Слуцкий тогда не тренировал никого в РПЛ, просто прокомментировал работу журналиста.

Ну раз КДК тут ничего ВДРУГ сделать не может, то пусть подключается Комитет по этике РФС.
+20
-1
+19
Тогда, немного странно, когда КДК во всю штрафует и наказывает клубы за болельщиков (за те же кричалки в адрес судьи), они видимо более заявлены в соревнованиях, имеют право находиться в тех/зоне, чем спорт/дир клуба и попадают под юрисдикцию. Определитесь )
+14
0
+14
Ответ Антуан
Лайфхак для всех клубов - условный пресс секретарь может каждый день крыть матом судью, лично этого Григорянца, Мажича да и вообще всех кого захочет. Чисто из-за медийного эффекта я бы так и сделал, просто раз в неделю работник клуба высказывает все что думает о РФС и всей этой шобле.
Зарема давно уже это просекла
+15
-2
+13
А Слуцкого тогда каким образом смогли наказать? Он вообще не работал тогда нигде. Цирк
+14
-2
+12
Интересно, то есть шутка в эфире матч ТВ попадает под юрисдикцию, а поведение официального лица на территории стадиона не попадает?
Восхитительно.
+9
-2
+7
Что кдк, что эск пора давно расформировать за бесполезностью. Эти организации не занимаются ничем кроме сосания бабла и действуют явно не в интересах лиги и рос футбола.
+4
0
+4
Тогда попадает под административный кодекс. Вполне.
+5
-2
+3
Ответ boozerok
Зарема давно уже это просекла
Зарема "своих" же долбит
+3
0
+3
Тогда можно дело в полицию передавать или как?
+4
-1
+3
Ответ Evgeny Valyaev
Какие же недоразумения. Комитет по этике РФС Слуцкого оштрафовал за его комментарии в эфире программы на ютубе. Слуцкий тогда не тренировал никого в РПЛ, просто прокомментировал работу журналиста. Ну раз КДК тут ничего ВДРУГ сделать не может, то пусть подключается Комитет по этике РФС.
Вы что же, забыли из чьего пула команда "Оренбург"?
+3
-1
+2
Этот мир сошел с ума!!! Видимо блат у него в РФС 👏👏👏👏 а почему тогда других в дисквал)))
+3
-1
+2
Ответ Balt
Так, подождите, а если он "не заявлен для участия в соревновании и не может находиться в технической зоне" то какого он делал там в неповредственной близости от судей? Что-то не сходится.
Так. Арестовать такого ... на 15 суток!
+2
0
+2
Если он( Андреев) не заявлен и не может находиться в технической зоне, то что он там делал? А как же присно памятное фан-уйди? Ведь все так сладко пели, как будет благородно и безопасно. Врали выходит? И к безопасности оно не имеет никакого отношения?
+3
-1
+2
Пока таких дикарей,как Андреев,покрывают,мы так и будем в епож.
+5
-3
+2
Ну по идее здесь вообще то под УК РФ его действия попадают, но ему наверное плевать абсолютно, он себя так везде ведёт, здесь просто на камеру попало. Сомневаюсь я, что это единичный случай в его жизни, просто ему дозволено больше других, он так и живёт...
+2
-1
+1
Ахахахха ну понятно
+1
0
+1
Ответ Balt
Так, подождите, а если он "не заявлен для участия в соревновании и не может находиться в технической зоне" то какого он делал там в неповредственной близости от судей? Что-то не сходится.
Очевидно, теперь КДК может заняться вопросом, кто его допустил)))
+1
0
+1
Создают прецедент... А что, так можно было
+2
-1
+1
Прав был Радимов!
+3
-2
+1
Ну в данном случае Безбородов и наш клуб вполне могут подать на этого клоуна заявление в суд за клевету и обвинение в получении/даче взятки
+1
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+1
Самоустранились
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Классика
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-2
0
Ответ Даша Тихонова
Как глубоко вы погружены в дела Бастрыкина... подруги, ВК...
Комментарий удален модератором
Ответ Иван Рыбаков
"В протоколе и новостях, предоставленных КДК, были только решëтки #, а решëтки не мат), так что наказывать не за что, ####! " ©КДК
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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