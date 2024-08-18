Николич о 0:1 с «Локо»: «ЦСКА не заслуживал поражения, мяч почти всегда был под нашим контролем. Знаю, почему не забиваем, но не готов сказать»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Марко Николич Матч ТВ Футбол

Марко Николич считает, что ЦСКА должен был набирать очки в игре с «Локомотивом».

– Почему не удалось забить?

– Разные причины. Мы не заслуживали поражения. У нас мяч почти всегда был под нашим контролем.

Почему мы не забиваем? Тяжело сказать. Я знаю, но не готов сказать. Нам нужно работать. Кроме реализации, все остальное неплохо, как минимум.

Футбол такой: не забиваешь, не забиваешь, не забиваешь – и пропускаешь чуть ли не с первого удара. Обидно.

Надо играть матч до самого конца. Тут очень важна психология. У нас повторяется такая проблема. Нельзя отпускать игру. Зачем терять позицию, зачем делать вещи, которые не делаешь всю игру? Может, и я ошибся с заменой, – сказал главный тренер ЦСКА.

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94 комментария
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У меня самый главный вопрос к Николичу - это зачем он убирает Кругового, который просто выделяется и шикарно играет в ЦСКА ?

Круг сегодня был лучшим в составе ЦСКА: и обострял, и бился за мячи, и бегал.
Но его поменяли, вся оборона запуталась из-за выхода Лукина и сразу пропустили гол ..
+48
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+47
Надо было деньги то отдать Федотову, призрак не дает покоя.
+47
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+43
Федотов не даёт схему поменять, Федотов не даёт голы забивать, Федотовом снова пропускает в конце матча, Федотов снова отвратительно руководит заменами, а ой...
+31
-2
+29
Ответ TheCasper13
Шарлатан. С ним все еще весной 21 года было видно, когда он без игры и на диком фарте добывал свои очки.
Локо и в лч хорошо смотрелся , дома например должны были обыгрывать Баварию ( привет Зе Луиш )
Не надо чушь писать
+28
-5
+23
Ответ TheCasper13
Шарлатан. С ним все еще весной 21 года было видно, когда он без игры и на диком фарте добывал свои очки.
как болела локо скажу николичу только спасибо. не неси чуши вася
+22
-2
+20
Ответ Дядя Гор
Надо было деньги то отдать Федотову, призрак не дает покоя.
проклятие Федотова как у Бенфики
+20
-2
+18
Ну этот хотя бы косяки признает.
С другой стороны, ему привезли уголька, который вообще на футболиста не похож. При этом, уверен, подъемные и личка у него очень неплохие. И, в теории, его как бы надо ставить. Есть Мусаев, который в целом хорош, но он куплен у Балтики за 3 копейки и возлагать на него огромные надежды в каждом матче не стоит. Больше нападающих нет.

Опять вопросы к руководству.
+16
-2
+14
Можно было ничего этого не говорить, кроме последнего предложения. Игроки выходят и не понимают, кто где должен играть. Ну и Койта - это отдельный вид футбольного искусства
+12
0
+12
Николич хорошо сыграл Ранкла в блудливой Калифорнии, думаю и тренерство подтянет
+10
0
+10
Это позор
Игрок выходит и защита не понимает как располагаться
Отдали двух напов и выходит на замену Койта, который даже мяч ближнему скинуть не может
Просто ужас, что на уровне менеджмента, что на тренерской скамье, что на поле
В последние 15 минут сегодня вас возила рылом Казанка
+11
-1
+10
Локо отдал кучу игроков, толком никого не подписал и выигрывает как-то. Да и играет в целом хорошо (не считая сегодняшнего матча). Тут явно тренерский фактор. Галактионов красава. А так в очередной раз убеждаюсь, что зря хаяли Федотова. Состав просто слабый у ЦСКА, вот и всё
+6
0
+6
Ответ Кирилл
У меня самый главный вопрос к Николичу - это зачем он убирает Кругового, который просто выделяется и шикарно играет в ЦСКА ? Круг сегодня был лучшим в составе ЦСКА: и обострял, и бился за мячи, и бегал. Но его поменяли, вся оборона запуталась из-за выхода Лукина и сразу пропустили гол ..
лучшим все-таки у вас был обляков с мозесом, а круг вместе с самошников нейтрализовали друг друга
+7
-2
+5
Ответ Sergey Preobrazhenskiy
Сомнительные замены начиная с нападения Коита потенциальным острым нападающем Мусаевым Николич просто убил игру
Да от Мусаева тоже толку не было сегодня, беготня одна!! Не принять, не отдать!!!
+7
-2
+5
Ответ ЦСКА УСБ
Как это где? Жамалетдинов, Койта, Шуманский, Круговой.
Жама - это твёрдый баночник, Шум - вообще не понятно, в молодёжку его. Койта - тоже не понятно, что за тип
+6
-1
+5
Где трансферы?! Нужно минимум 2 игрока, чтобы сразу в основу
+5
0
+5
Шарлатан. С ним все еще весной 21 года было видно, когда он без игры и на диком фарте добывал свои очки.
+15
-10
+5
Ответ СуперКонь
Ну этот хотя бы косяки признает. С другой стороны, ему привезли уголька, который вообще на футболиста не похож. При этом, уверен, подъемные и личка у него очень неплохие. И, в теории, его как бы надо ставить. Есть Мусаев, который в целом хорош, но он куплен у Балтики за 3 копейки и возлагать на него огромные надежды в каждом матче не стоит. Больше нападающих нет. Опять вопросы к руководству.
мусаев просто нуль)
+4
0
+4
Ответ alexryzskov@mail.ru
Где трансферы?! Нужно минимум 2 игрока, чтобы сразу в основу
Как это где?
Жамалетдинов, Койта, Шуманский, Круговой.
+4
0
+4
Лепетание лузера, видать, ещё от шока не отошёл...
+4
-1
+3
Единственный игрок который отдается полностью игре ЦСКА это Круговой и на 50% Обляков.Ну еще защитник Дивеев.Все остальные 13 игроков включая замены просто не готовы к сезону
+3
0
+3
Я знаю, почему не забиваем, но не могу сказать, хотя... ######## кривоногие, #####!
+3
0
+3
Кстати, а Федотов пока никого не тренирует , может вернуть.Или играть как во дворе вообще без тренера ,толку от них, только мешают .Выходить в сезон без нападающих -жесть!
+3
0
+3
Сомнительные замены начиная с нападения Коита потенциальным острым нападающем Мусаевым
Николич просто убил игру
+2
0
+2
Матч был ничейным. У коней было территориальное преимущество, полумоменты чуть острее, но в целом фифти-фифти. Локо воздалось за матч с аквалангистами, коням вернулось за весеннюю игру.
Баре, Дивееву и остальным здоровья. У Димона возможно трещина, снимок покажет.
+2
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Надо играть , надо забивать , вообще не поспорить :)
+2
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Ответ OrganicChemist
Можно было ничего этого не говорить, кроме последнего предложения. Игроки выходят и не понимают, кто где должен играть. Ну и Койта - это отдельный вид футбольного искусства
На каждого Койта есть свой Тимофеев. Тупой и ещё тупее
+2
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+2
Ответ SMART789
проклятие Федотова как у Бенфики
Только Хаби Алонсо его снимет
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В целом звучит нелепо.
Но в отличие от Федотова хотя бы способен думать и признавать свои ошибки, про свои дурацкие замены догадался.
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Ответ Руслан Мельник
Это позор Игрок выходит и защита не понимает как располагаться Отдали двух напов и выходит на замену Койта, который даже мяч ближнему скинуть не может Просто ужас, что на уровне менеджмента, что на тренерской скамье, что на поле В последние 15 минут сегодня вас возила рылом Казанка
Предлагаю батл Койта vs Тимофеев)
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Ответ Юрий Кечко
Я удивлён пока провалу Николича, для меня он сильный специалист Я удивлён что он играет в 5 защитников хотя лучший футбол ставит с ромбом Просто кого сажать из тройки цз тогда , Мозеса очевидно , но он не заслуживает банки , может в этом дело не знаю , но надо что то менять
Серб снова приехал в Россию...За деньгами...И снова уедет с неустойкой!
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