Николич о 0:1 с «Локо»: «ЦСКА не заслуживал поражения, мяч почти всегда был под нашим контролем. Знаю, почему не забиваем, но не готов сказать»

Марко Николич считает, что ЦСКА должен был набирать очки в игре с «Локомотивом».

– Почему не удалось забить?

– Разные причины. Мы не заслуживали поражения. У нас мяч почти всегда был под нашим контролем.

Почему мы не забиваем? Тяжело сказать. Я знаю, но не готов сказать. Нам нужно работать. Кроме реализации, все остальное неплохо, как минимум.

Футбол такой: не забиваешь, не забиваешь, не забиваешь – и пропускаешь чуть ли не с первого удара. Обидно.

Надо играть матч до самого конца. Тут очень важна психология. У нас повторяется такая проблема. Нельзя отпускать игру. Зачем терять позицию, зачем делать вещи, которые не делаешь всю игру? Может, и я ошибся с заменой, – сказал главный тренер .