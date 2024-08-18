Николич о 0:1 с «Локо»: «ЦСКА не заслуживал поражения, мяч почти всегда был под нашим контролем. Знаю, почему не забиваем, но не готов сказать»
Марко Николич считает, что ЦСКА должен был набирать очки в игре с «Локомотивом».
– Почему не удалось забить?
– Разные причины. Мы не заслуживали поражения. У нас мяч почти всегда был под нашим контролем.
Почему мы не забиваем? Тяжело сказать. Я знаю, но не готов сказать. Нам нужно работать. Кроме реализации, все остальное неплохо, как минимум.
Футбол такой: не забиваешь, не забиваешь, не забиваешь – и пропускаешь чуть ли не с первого удара. Обидно.
Надо играть матч до самого конца. Тут очень важна психология. У нас повторяется такая проблема. Нельзя отпускать игру. Зачем терять позицию, зачем делать вещи, которые не делаешь всю игру? Может, и я ошибся с заменой, – сказал главный тренер ЦСКА.
Круг сегодня был лучшим в составе ЦСКА: и обострял, и бился за мячи, и бегал.
Но его поменяли, вся оборона запуталась из-за выхода Лукина и сразу пропустили гол ..
Не надо чушь писать
С другой стороны, ему привезли уголька, который вообще на футболиста не похож. При этом, уверен, подъемные и личка у него очень неплохие. И, в теории, его как бы надо ставить. Есть Мусаев, который в целом хорош, но он куплен у Балтики за 3 копейки и возлагать на него огромные надежды в каждом матче не стоит. Больше нападающих нет.
Опять вопросы к руководству.
Игрок выходит и защита не понимает как располагаться
Отдали двух напов и выходит на замену Койта, который даже мяч ближнему скинуть не может
Просто ужас, что на уровне менеджмента, что на тренерской скамье, что на поле
В последние 15 минут сегодня вас возила рылом Казанка
Жамалетдинов, Койта, Шуманский, Круговой.
Николич просто убил игру
Баре, Дивееву и остальным здоровья. У Димона возможно трещина, снимок покажет.
Но в отличие от Федотова хотя бы способен думать и признавать свои ошибки, про свои дурацкие замены догадался.