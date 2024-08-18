Садыгов о пропуске Бакаевым игры с «Зенитом»: «Он был не готов, медштаб не разрешил. Его фразу неправильно поняли. Это совпадение»
Туфан Садыгов объяснил, почему Зелимхан Бакаев не сыграл против «Зенита».
«Одна простая причина: медицинский штаб не разрешил. Сам разговаривал с врачами и менеджентом – Зелимхан был не готов. Его фразу неправильно поняли. Это совпадение.
В футболе всегда есть интрига. Увидите Бакаева в следующем матче с «Зенитом», – сказал бизнесмен, связанный с «Химками».
Бакаеву запретили играть с «Зенитом»? Проговорился сам, тренер «Химок» тоже
Фига гарантии. И не заболеет видимо, чем то сам не зная чем...