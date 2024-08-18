Садыгов о пропуске Бакаевым игры с «Зенитом»: «Он был не готов, медштаб не разрешил. Его фразу неправильно поняли. Это совпадение»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Спорт-Экспресс Туфан Садыгов Футбол

Туфан Садыгов объяснил, почему Зелимхан Бакаев не сыграл против «Зенита».

«Одна простая причина: медицинский штаб не разрешил. Сам разговаривал с врачами и менеджентом – Зелимхан был не готов. Его фразу неправильно поняли. Это совпадение.

В футболе всегда есть интрига. Увидите Бакаева в следующем матче с «Зенитом», – сказал бизнесмен, связанный с «Химками».

Бакаеву запретили играть с «Зенитом»? Проговорился сам, тренер «Химок» тоже

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20 комментариев
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Да все уже, проехали, все поняли почему не играл Бакаев. Только самому Бакаеву забыли сообщить,что он болеет, бывает.
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+60
Все ясно можешь не оправдываться, животный страх газпрома был не напрасным
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+40
А комитет по этике или другой какой то комитет будет рассматривать этот вопрос??
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Если это реально связано с недомоганием, то почему комментарии дают не представители медштаба, а «бизнесмен, связанный с Химками»? Как будто виновник оправдывается.
+9
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Вот за такую клоунаду с враньём многие и ненавидят Химки даже после ухода оттуда предводителя всех идиотов мира - Терюшкова
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И вообще он уволен из клуба еще две недели назад.
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Бакаев? не знаем такого.
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совпадение? не думаю...
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..даболы
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Врать бы сначала научился 🤡
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это аудиомонтаж и дипфейк
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Желаю Химкам вылететь из РПЛ, для чего вообще этот клуб нужен? Там бы проверку серьёзную провести, явно не чистый клуб...
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"Увидите Бакаева в следующем матче с Зенитом"...
Фига гарантии. И не заболеет видимо, чем то сам не зная чем...
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Испугались списанного всеми игрока, серьезные комплексы)
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Совпадение? Не думаю (с).
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Верим
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Нам то не гони!
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Да все уже, проехали, все поняли почему не играл Бакаев. Только самому Бакаеву забыли сообщить,что он болеет, бывает.
Совпадение... Ну совпадение же...
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Ответ Айнур Габдулмазитович
А комитет по этике или другой какой то комитет будет рассматривать этот вопрос??
Комитет по комитетам.
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