Садыгов о пропуске Бакаевым игры с «Зенитом»: «Он был не готов, медштаб не разрешил. Его фразу неправильно поняли. Это совпадение»

Туфан Садыгов объяснил, почему Зелимхан Бакаев не сыграл против «Зенита».

«Одна простая причина: медицинский штаб не разрешил. Сам разговаривал с врачами и менеджентом – был не готов. Его фразу неправильно поняли. Это совпадение.

В футболе всегда есть интрига. Увидите Бакаева в следующем матче с «Зенитом», – сказал бизнесмен, связанный с «Химками».

Бакаеву запретили играть с «Зенитом»? Проговорился сам, тренер «Химок» тоже