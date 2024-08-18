«Достоевский нагоняет тоску. Прочитала «Белые ночи» – талантливая книга, но для меня слишком депрессивная». Защитница «Динамо» Божич о русской литературе

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Защитница «Динамо» Хелена Божич рассказала о знакомстве с русской литературой.

«Я читала русскую классику в университете. Пару месяцев назад я прочитала «Белые ночи» Достоевского – я понимаю, что это талантливая книга, но для меня она слишком депрессивная.

Вообще Достоевский нагоняет тоску. Когда я училась в школе, читала Пушкина, Толстого и Достоевского. Это было включено в нашу школьную программу», –отметила черногорка.

Божич перешла в московское «Динамо» в январе 2023 года. Ранее футболистка выступала в Черногории, Сербии, Албании, Словакии и Словении. В составе бело-голубых защитница сыграла 41 матч, в которых забила четыре гола.

85 комментариев
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Достоевского лучше читать после сорока. Как и Толстого. Пятнадцатилетним детям это в школе преподавать на мой взгляд преждевременно.
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Если для неё белые ночи депрессивная, страшно представить, что бы её ждало после преступления и наказания и записок из мертвого дома...
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Ответ pyritanza
То есть не читая(целиком) этих книг в школьном возрасте, я невольно спас тем самым свою психику?))
Не знаю насчёт психики, мне просто было не очень интересно. Я Толстого тоже тогда ни одной книги не дочитал. "ПиН" Достоевского осилил, но с трудом. А вот в зрелом возрасте прочитал добровольно "Бесы" и "Братья Карамазовы" и вполне зашло.
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Подброшу депрессии из дневника жены Федора Михайловича :
«Сегодня мы встали с заботой о том, как нам достать денег.
Надо непременно заложить мое сиреневое платье, единственный предмет, который остался теперь у нас для заклада больше ничего нет, все ресурсы истощены.»
13 августа, 1867 г.
Анна Достоевская
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Ответ tzasasa
Согласен. Вообще вся эта, т.н. классическая литература XIX века - унылая просрочка, которую насильно впаривают в школах и универах, вместо того, чтобы дать людям выбор что читать или не читать. Сам читал и Толстого, и Достоевского, и Чехова, и Тургенева - к моему величайшему сожалению, это красиво по форме, но мрачная чернуха по содержанию.
"Вообще вся эта, т.н. классическая литература XIX века - унылая просрочка"
Во-первых, классика не может быть просрочкой.Во-вторых, Толстой, Достоевский и Чехов это как Пеле, Марадона и Кройф в футболе.Первые 2 точно входят в топ-5 величайших романистов в истории литературы, а первый претендует на выдающегося, что касается Чехова то по количеству театральных постановок он занимает 2 место в мире после Шекспира.И ещё.В 2007 году журнал Time составил рейтинг лучших книг всех времён и 1 и 3 место там заняли Анна Каренина и ВиМ соответственно, а у Достоевского 4 произведения вошли в топ-100 главных произведений мировой литературы, столько же было у Диккенса, больше ни у кого
Вообще, перечисленные вами авторы они не столько про литературу, сколько про философию и историю.Вся мировая интеллектуальная элита подсажена на их произведения, в ведущих университетах мира есть целые кафедры по ним и даже целые академические направления как толстоведение, которое на том же Западе изучается как важнейшее направление гуманизма.Просто вы не понимаете то что читаете а эта литература точно не для недалёкой целевой аудитории спортса)
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Ответ Nikolay Stavrogin
Если для неё белые ночи депрессивная, страшно представить, что бы её ждало после преступления и наказания и записок из мертвого дома...
Лучшего никнейма для ответа по теме Достоевского-и не придумаешь)
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+16
Ответ Тиджани Бабангида
Подброшу депрессии из дневника жены Федора Михайловича : «Сегодня мы встали с заботой о том, как нам достать денег. Надо непременно заложить мое сиреневое платье, единственный предмет, который остался теперь у нас для заклада больше ничего нет, все ресурсы истощены.» 13 августа, 1867 г. Анна Достоевская
Что поделать, если Федор Михайлович был любителем 1xBet и подобных развлечений
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так и есть. неразделенная любовь романтика-меланхолика к девушке, которая сначала с ним на одной волне, а потом появляется на горизонте бывший, и она, счастливая, собирается за того замуж. а мечтатель так со своими мечтами и остается.
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Новый феминитив - "защитниКа".
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Ответ tzasasa
Так то да, но всё равно 30-50% произведения занимает описание помещичьей бытовухи с соответствующими страданиями и терзаниями, которые из XXI века читаются смешно.
в бытовухе есть детали, которые о чем-то говорят. мне по крайней мере)
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Ответ Nikolay Stavrogin
Если для неё белые ночи депрессивная, страшно представить, что бы её ждало после преступления и наказания и записок из мертвого дома...
Как говорят, Достоевский придумал страдания.😏😏😏😏
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Ответ Glukinho
ну а что, правда до таких книг дорасти надо, что, однако, не означает, что их надо убрать из школьной программы
15-18-летним детям все равно на проблемы даже 25+ людей, с которыми они столкнуться только в будущем. У них просто нет жизненного опыта чтобы это особо сильно затягивало. ИМХО главная цель уроков литературы - научить людей критически мыслить и критически читать тексты и понимать используемые авторами приемы, а этому можно научить и на более простой литературе. Часть классики конечно можно оставить, но в целом пихать в головы учеников то, что они даже не понимают зачем им нужно, на чем-то нудном и скучном - такая себе идея.
Любовь к чтению это только отобьет, особенно когда вне школы для таких детей полно альтернатив.
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Значительная часть рус.литры - это тоска и уныние Преступление и наказание, Муму,Анна Каренина и многое другое Тяжелее наверное только укр. литра, Я в школе тоже изучал, там вообще безнадёга.
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+7
Ответ Pertinax Gandi
Достоевского лучше читать после сорока. Как и Толстого. Пятнадцатилетним детям это в школе преподавать на мой взгляд преждевременно.
То есть не читая(целиком) этих книг в школьном возрасте, я невольно спас тем самым свою психику?))
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Достоевский, спору нет, великий писатель, но тяжел, депрессивен и идеалистически утопичен (в том смысле, что все настолько плохо, что единственное спасение по Федору Михалычу - это религия, Бог, некое абстрактное, иллюзорное добро).
Пусть Хелена прочитает "Как закалялась сталь" Н. Островского или "Два капитана" В.Каверина. Трудно найти более духоподъемную литературу!
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Ответ mitos
Людям с определенным мозгом...отдельные книжки противопоказаны) Пусть лучше кулинарные читает. Быстрей выйдет замуж)
но ведь в том, что Достоевский нагоняет тоску, она права. в каком произведении он вселяет оптимизм, любовь к жизни и веру в лучшее?
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восприятие зависит еще и от цели чтения. если для поднятия настроения читаешь или для развлечения, отдыха, то тут Достоевский на самом деле мрачноват: мальчик умер в нищете, голоде и холоде после смерти матери в какой-то грязной норе, мышкин с рогожиным стоят над трупом настасьи филипповны, раскольников, наполеон недоделанный, на зоне в религию уходит, кроткая в окошко выходит, мечтатель и макар девушкин остаются одними, а их девушки выходят замуж. ну так себе. +напряг, невроз, истерики, слезы, терзания, страдания, нищета, болезни... для отдыха не подходит чтение. чисто для учебы, чтоб понять, в чем мастерство писателя.
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Оценка Достоевского совершенно верная, поддерживаю.
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Ответ Pertinax Gandi
Не знаю насчёт психики, мне просто было не очень интересно. Я Толстого тоже тогда ни одной книги не дочитал. "ПиН" Достоевского осилил, но с трудом. А вот в зрелом возрасте прочитал добровольно "Бесы" и "Братья Карамазовы" и вполне зашло.
А меня и в школьном возрасте "Преступление и наказание" вполне привлекло. Что не означает, конечно, что человечья душевная почва наилучшим образом не созревает для идей Достоевского годам эдак к тридцати (для кого-то и сильно позднее. Это если не брать тех, для кого Достоевский в принципе и абсолютно неудобоварим), ну и уж точно после двадцатки.
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сейчас ей тут, на нашем сайте любителей и знатоков русской классической литературы, обьяснят что она не права, и ей не понравился Федор Михайлович потому что она необразованная дура.
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А разве не дефендерша?
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Читай Чехова: смешно и, главное, коротко!
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Достоевский мастер описания мокриц, подворотен...
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Ответ Nikolay Stavrogin
Если для неё белые ночи депрессивная, страшно представить, что бы её ждало после преступления и наказания и записок из мертвого дома...
Вот именно, белые ночи - это вообще очень светлая и романтичная история, хоть и грустная. И тем более по меркам Фёдора Михайловича.
Мда, видимо мы привыкшие к такому, а для иностранцев это сродни кастрюли гуляша с голодухи🌚
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Ответ tzasasa
Согласен. Вообще вся эта, т.н. классическая литература XIX века - унылая просрочка, которую насильно впаривают в школах и универах, вместо того, чтобы дать людям выбор что читать или не читать. Сам читал и Толстого, и Достоевского, и Чехова, и Тургенева - к моему величайшему сожалению, это красиво по форме, но мрачная чернуха по содержанию.
да это не просрочка, а просто отношение к миру такое: мрак, тлен, депрессняк, терпеж, жизнь как страдание.
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+2
Ответ sa
Одна лишь проблема с российской классикой: чем больше ее читаешь, тем меньше хочется с россиянами вообще даже просто пересекаться. Хоть Чехова открой, хоть Достоевского, хоть даже Горького. Потому что более-менее все эти книжки правда. До сих пор.
Докладываю прямиком из Мордора - не всё так ужасно, адекватные люди есть.
+3
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+2
Это она Униженные и оскорбленные не читала
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Ответ chilingarovyura@icloud.com
А что посоветуете из классики( может из зарубежной что-то)?
Кто ж вам ответит: условная "классика" -- это буквально вся прошлая литература. Да и читать ее трудно, потому что не ютуб и не фанфик.

Но если просто так, почти наугад, то я бы сказал, что Диккенс -- это хорошая экскурсия. И отличные сюжеты. И не очень сложно для понимания. И зачастую скрытая усмешка где-то между строк.
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Задача всех классиков была нагонять тоску на общество,побуждать к изменению жизни. Эти классики были ориентиром для интелигенции,которая заигрывала с пролетариатом,кружки открывала,за что и получила по полной в 1917 году
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Ответ Pertinax Gandi
Достоевского лучше читать после сорока. Как и Толстого. Пятнадцатилетним детям это в школе преподавать на мой взгляд преждевременно.
Вообще непонятно зачем дают в 8 классе. Я "Бесов" 3 раза начинал читать, и в 27 только смог, и понял о чем речь. И соглашусь насчет "депрессивных", есть такое. Но есть и хуже - Бунин, например. Там хоть в петлю в каждом произведении.
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