«Достоевский нагоняет тоску. Прочитала «Белые ночи» – талантливая книга, но для меня слишком депрессивная». Защитница «Динамо» Божич о русской литературе

Защитница «Динамо» Хелена Божич рассказала о знакомстве с русской литературой.

«Я читала русскую классику в университете. Пару месяцев назад я прочитала «Белые ночи» Достоевского – я понимаю, что это талантливая книга, но для меня она слишком депрессивная.

Вообще Достоевский нагоняет тоску. Когда я училась в школе, читала Пушкина, Толстого и Достоевского. Это было включено в нашу школьную программу», –отметила черногорка.

Божич перешла в московское « » в январе 2023 года. Ранее футболистка выступала в Черногории, Сербии, Албании, Словакии и Словении. В составе бело-голубых защитница сыграла 41 матч, в которых забила четыре гола.