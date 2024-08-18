«Достоевский нагоняет тоску. Прочитала «Белые ночи» – талантливая книга, но для меня слишком депрессивная». Защитница «Динамо» Божич о русской литературе
Защитница «Динамо» Хелена Божич рассказала о знакомстве с русской литературой.
«Я читала русскую классику в университете. Пару месяцев назад я прочитала «Белые ночи» Достоевского – я понимаю, что это талантливая книга, но для меня она слишком депрессивная.
Вообще Достоевский нагоняет тоску. Когда я училась в школе, читала Пушкина, Толстого и Достоевского. Это было включено в нашу школьную программу», –отметила черногорка.
Божич перешла в московское «Динамо» в январе 2023 года. Ранее футболистка выступала в Черногории, Сербии, Албании, Словакии и Словении. В составе бело-голубых защитница сыграла 41 матч, в которых забила четыре гола.
«Сегодня мы встали с заботой о том, как нам достать денег.
Надо непременно заложить мое сиреневое платье, единственный предмет, который остался теперь у нас для заклада больше ничего нет, все ресурсы истощены.»
13 августа, 1867 г.
Анна Достоевская
Во-первых, классика не может быть просрочкой.Во-вторых, Толстой, Достоевский и Чехов это как Пеле, Марадона и Кройф в футболе.Первые 2 точно входят в топ-5 величайших романистов в истории литературы, а первый претендует на выдающегося, что касается Чехова то по количеству театральных постановок он занимает 2 место в мире после Шекспира.И ещё.В 2007 году журнал Time составил рейтинг лучших книг всех времён и 1 и 3 место там заняли Анна Каренина и ВиМ соответственно, а у Достоевского 4 произведения вошли в топ-100 главных произведений мировой литературы, столько же было у Диккенса, больше ни у кого
Вообще, перечисленные вами авторы они не столько про литературу, сколько про философию и историю.Вся мировая интеллектуальная элита подсажена на их произведения, в ведущих университетах мира есть целые кафедры по ним и даже целые академические направления как толстоведение, которое на том же Западе изучается как важнейшее направление гуманизма.Просто вы не понимаете то что читаете а эта литература точно не для недалёкой целевой аудитории спортса)
Любовь к чтению это только отобьет, особенно когда вне школы для таких детей полно альтернатив.
Пусть Хелена прочитает "Как закалялась сталь" Н. Островского или "Два капитана" В.Каверина. Трудно найти более духоподъемную литературу!
Мда, видимо мы привыкшие к такому, а для иностранцев это сродни кастрюли гуляша с голодухи🌚
Но если просто так, почти наугад, то я бы сказал, что Диккенс -- это хорошая экскурсия. И отличные сюжеты. И не очень сложно для понимания. И зачастую скрытая усмешка где-то между строк.