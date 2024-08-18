«Зенит» не выиграл впервые в сезоне – 1:1 с «Химками». Было 7 побед подряд

«Зенит» не выиграл впервые в сезоне.

Команда тренера Сергея Семака сегодня сыграла вничью с «Химками» (1:1) в 5-м туре Мир РПЛ.

У «Зенита» было 7 побед подряд во всех турнирах (четыре в РПЛ, две – в Фонбет Кубке России, одна – в OLIMPBET Суперкубке России).