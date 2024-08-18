«Зенит» не выиграл впервые в сезоне – 1:1 с «Химками». Было 7 побед подряд

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Футбол

«Зенит» не выиграл впервые в сезоне.

Команда тренера Сергея Семака сегодня сыграла вничью с «Химками» (1:1) в 5-м туре Мир РПЛ.

У «Зенита» было 7 побед подряд во всех турнирах (четыре в РПЛ, две – в Фонбет Кубке России, одна – в OLIMPBET Суперкубке России).

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64 комментария
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Почему опухшего владельца газпрома не показали?😃
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Поздравления питерскому гегемону с пятой победой в РПЛ подряд!
Важнейшая цель победить во всех играх сезона в сезон столетнего юбилея все ближе!
И конечно же спасибо отцу Санкт-Петербуржского футбола Алексею Борисовичу Миллеру, болельщику Зенита с детства - Александру Ивановичу Медведеву!
Не забудем и Романа Борисовича Ротенберга, спасибо ему за советы от другого успешного суперклуба - СКА!

В такие моменты становится по настоящему жаль, что наш клуб европейского уровня не играет в ЛЧ, уж в этом сезоне должны были дойти до полуфинала минимум. Тем более в этом году там не будет таких грандов как Осер, Насьонал, Твенте, АПОЭЛ, Базель, Аустрия!
Хотя вот Брюгге есть, но в этот раз точно бы их вынесли!!!
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У глоров газпрома уже мозоль на пальце от нажатия минусов на объективные комментарии
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Ответ laziofan
Поздравления питерскому гегемону с пятой победой в РПЛ подряд! Важнейшая цель победить во всех играх сезона в сезон столетнего юбилея все ближе! И конечно же спасибо отцу Санкт-Петербуржского футбола Алексею Борисовичу Миллеру, болельщику Зенита с детства - Александру Ивановичу Медведеву! Не забудем и Романа Борисовича Ротенберга, спасибо ему за советы от другого успешного суперклуба - СКА! В такие моменты становится по настоящему жаль, что наш клуб европейского уровня не играет в ЛЧ, уж в этом сезоне должны были дойти до полуфинала минимум. Тем более в этом году там не будет таких грандов как Осер, Насьонал, Твенте, АПОЭЛ, Базель, Аустрия! Хотя вот Брюгге есть, но в этот раз точно бы их вынесли!!!
Эко тебя корёжит, прям эталонно ;)
+28
-12
+16
Ответ laziofan
Поздравления питерскому гегемону с пятой победой в РПЛ подряд! Важнейшая цель победить во всех играх сезона в сезон столетнего юбилея все ближе! И конечно же спасибо отцу Санкт-Петербуржского футбола Алексею Борисовичу Миллеру, болельщику Зенита с детства - Александру Ивановичу Медведеву! Не забудем и Романа Борисовича Ротенберга, спасибо ему за советы от другого успешного суперклуба - СКА! В такие моменты становится по настоящему жаль, что наш клуб европейского уровня не играет в ЛЧ, уж в этом сезоне должны были дойти до полуфинала минимум. Тем более в этом году там не будет таких грандов как Осер, Насьонал, Твенте, АПОЭЛ, Базель, Аустрия! Хотя вот Брюгге есть, но в этот раз точно бы их вынесли!!!
Любит: Динамо, Лацио, МС
Всё-таки на третьем клубе глор понял, что лучше брать что-то понадёжнее. А то так никогда не получится отпраздновать трофей🤓
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+11
Пора втюхать дельфина за 20
+18
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+10
Ответ laziofan
Поздравления питерскому гегемону с пятой победой в РПЛ подряд! Важнейшая цель победить во всех играх сезона в сезон столетнего юбилея все ближе! И конечно же спасибо отцу Санкт-Петербуржского футбола Алексею Борисовичу Миллеру, болельщику Зенита с детства - Александру Ивановичу Медведеву! Не забудем и Романа Борисовича Ротенберга, спасибо ему за советы от другого успешного суперклуба - СКА! В такие моменты становится по настоящему жаль, что наш клуб европейского уровня не играет в ЛЧ, уж в этом сезоне должны были дойти до полуфинала минимум. Тем более в этом году там не будет таких грандов как Осер, Насьонал, Твенте, АПОЭЛ, Базель, Аустрия! Хотя вот Брюгге есть, но в этот раз точно бы их вынесли!!!
В чем прикол писать Апоэл и Аустрию из групп которых Зенит вышел в плей офф лч, чего Спартак не знает 30 лет )
+12
-3
+9
Ну, кстати. Почему-то от матча с Химками такого ждал (они в игре с Рубином понравились и удивили), а вот к примеру от матча со Спартаком никаких проблем не жду.
+7
-1
+6
Без Глушенкова никаких чудес
+8
-2
+6
Зенит: не выигрывает 1 игру из 8 на старте
москвичи: ЧТО С ЛИЦОМ ГАЗОВЫЕ???

ахаха, долго же в себе держать пришлось, еще с концовки прошлого сезона))
+7
-2
+5
Ответ Ничего Смешного
Старый добрый зенит вернулся, не больше одного мяча
Давай в пятый раз
+5
-1
+4
Ответ Benjamin
Газпром, что с лицом?🤣
Лукойл, не торопись, к вам все-таки сегодня ваши хозяева из Воронежа едут
+10
-6
+4
ЗПРФ
+6
-3
+3
Ответ laziofan
Поздравления питерскому гегемону с пятой победой в РПЛ подряд! Важнейшая цель победить во всех играх сезона в сезон столетнего юбилея все ближе! И конечно же спасибо отцу Санкт-Петербуржского футбола Алексею Борисовичу Миллеру, болельщику Зенита с детства - Александру Ивановичу Медведеву! Не забудем и Романа Борисовича Ротенберга, спасибо ему за советы от другого успешного суперклуба - СКА! В такие моменты становится по настоящему жаль, что наш клуб европейского уровня не играет в ЛЧ, уж в этом сезоне должны были дойти до полуфинала минимум. Тем более в этом году там не будет таких грандов как Осер, Насьонал, Твенте, АПОЭЛ, Базель, Аустрия! Хотя вот Брюгге есть, но в этот раз точно бы их вынесли!!!
На 🧯, тебе это очень нужно))
+7
-5
+2
Семак уже у Миллера с челобитной по Соболеву стоит после такого матча .
+6
-4
+2
Химки будут в районе 10-12 места , они отнюдь не пассажиры , есть хорошие легионеры , там внизу компания гораздо большее печальная
+2
0
+2
Ответ Benjamin
Газпром, что с лицом?🤣
Бенжаминчик Баттон! Ты что ли? Что с лицом? Постарел?))
+4
-2
+2
Раз, два, три получается…
+10
-8
+2
Вендел делает разницу , мы видели Зенит в прошлом сезоне без него. Все хвалят Семака , но он до сих пор не придумал как ему играть без него . Бесконечные навесы и перекатывания мяча в центре поля
+2
0
+2
Ответ Ничего Смешного
Старый добрый зенит вернулся, не больше одного мяча
Они весь сезон по 3-4 должны отгружать ?)) я сам болел за Химки , но у Зенита по прежнему нет конкурентов
+2
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+2
Ответ Мукунку хороший
Ну что сказать.. Как обычно.. Это позор)
Согласен, очередной железный пенальти в ворота соперника Зенита не дают, это позор!
+4
-3
+1
И это Химки без Бакаева!
+3
-2
+1
Поздравления подмосковному клубу! Кто то не смог?, а Химки сдюжили 💪
+2
-1
+1
Алип зевает))
+2
-1
+1
Ответ Jokeeee2604
Пора втюхать дельфина за 20
За 20 косарей? Цена более-менее адекватная
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Будет эпично, если Спартак станет чемпионом в год 100 летия газовика 😁✌️ Страшный сон Миллера 😱
Это вряд-ли
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Будет эпично, если Спартак станет чемпионом в год 100 летия газовика 😁✌️ Страшный сон Миллера 😱
Бугага. Семь в свои от "Зенита" в год своего столетия - вот сюжет, а?
+2
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Ответ Jokeeee2604
Нужен 3 состав, эти уже не справляются
В таблицу загляни
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Химки с победой. Всех с праздником!!!
как мало нужно спартачу для счастья - чтоб зенит в ничью сыграл) воистину великий клуб без комплексов
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Ответ Иван Егурнов
Без Глушенкова никаких чудес
Возвращаемся в прошлый сезон)
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