«Зенит» не выиграл впервые в сезоне – 1:1 с «Химками». Было 7 побед подряд
«Зенит» не выиграл впервые в сезоне.
Команда тренера Сергея Семака сегодня сыграла вничью с «Химками» (1:1) в 5-м туре Мир РПЛ.
У «Зенита» было 7 побед подряд во всех турнирах (четыре в РПЛ, две – в Фонбет Кубке России, одна – в OLIMPBET Суперкубке России).
Важнейшая цель победить во всех играх сезона в сезон столетнего юбилея все ближе!
И конечно же спасибо отцу Санкт-Петербуржского футбола Алексею Борисовичу Миллеру, болельщику Зенита с детства - Александру Ивановичу Медведеву!
Не забудем и Романа Борисовича Ротенберга, спасибо ему за советы от другого успешного суперклуба - СКА!
В такие моменты становится по настоящему жаль, что наш клуб европейского уровня не играет в ЛЧ, уж в этом сезоне должны были дойти до полуфинала минимум. Тем более в этом году там не будет таких грандов как Осер, Насьонал, Твенте, АПОЭЛ, Базель, Аустрия!
Хотя вот Брюгге есть, но в этот раз точно бы их вынесли!!!
Всё-таки на третьем клубе глор понял, что лучше брать что-то понадёжнее. А то так никогда не получится отпраздновать трофей🤓
москвичи: ЧТО С ЛИЦОМ ГАЗОВЫЕ???
ахаха, долго же в себе держать пришлось, еще с концовки прошлого сезона))