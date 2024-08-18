Гол Тикнизяна на 90-й принес «Локомотиву» победу над ЦСКА – 1:0!

ЦСКА проиграл «Локомотиву» (0:1) в 5-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Наир Тикнизян забил на 90-й минуте, его гол стал победным.

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