Гол Тикнизяна на 90-й принес «Локомотиву» победу над ЦСКА – 1:0!
ЦСКА проиграл «Локомотиву» (0:1) в 5-м туре Мир РПЛ.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Наир Тикнизян забил на 90-й минуте, его гол стал победным.
- Дата проведения
- 18 августа, 17:30, «ВЭБ Арена»
- Гол:
- 0:1 – 90 Тикнизян.
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ЦСКА –
Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Круговой (Лукин, 87), Гайич (Хелвен, 87), Здьелар, Обляков, Файзуллаев (Жемалетдинов, 87), Мусаев (Койта, 73), Давила (Яковлев, 90+3).
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Локомотив –
Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов (Тикнизян, 76), Самошников, Баринов (Тимофеев, 66), Карпукас (Сарвели, 77), Пиняев (Раков, 61), Батраков, Воробьев (Сулейманов, 76).
И забили из-под Келлвена с Лукиным, которых Николич выпустил на замену.
Ньямси был хорош сегодня. Наира с долгожданным голом!
Капитану – здоровья!
Поздравления красно-зелёным! ❤️💚
Такое понимание игры в его возрасте
От меня вам всем приветик
Койта пока какое-то недоразумение
Московский наш Локомотив!
Игра была равна минут 80 и скукоту разбавляли единоборства.
А в конце ЦСКА стал много ошибок допускать в обороне, вот и поплатились