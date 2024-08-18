Гол Тикнизяна на 90-й принес «Локомотиву» победу над ЦСКА – 1:0!

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Наир Тикнизян онлайны Футбол

ЦСКА проиграл «Локомотиву» (0:1) в 5-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Наир Тикнизян забил на 90-й минуте, его гол стал победным.

ЦСКА – Локомотив 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
18 августа, 17:30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 90 Тикнизян.
ЦСКААкинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Круговой (Лукин, 87), Гайич (Хелвен, 87), Здьелар, Обляков, Файзуллаев (Жемалетдинов, 87), Мусаев (Койта, 73), Давила (Яковлев, 90+3).
ЛокомотивЛантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов (Тикнизян, 76), Самошников, Баринов (Тимофеев, 66), Карпукас (Сарвели, 77), Пиняев (Раков, 61), Батраков, Воробьев (Сулейманов, 76).
Предупреждения:
Гайич (23), Мусаев (28), Морозов (30), Карпукас (38), Раков (88).

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200 комментариев
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Николич 18 очков против ЦСКА из 18 возможных) Мощно.
+97
-1
+96
Как пропускали при Федотове в последние минуты матча - так и при Николиче продолжаем пропускать.
И забили из-под Келлвена с Лукиным, которых Николич выпустил на замену.
+49
-1
+48
За Локомотив ! 🚂
+58
-13
+45
Тренерская победа Галактионова, замены сыграли.
Ньямси был хорош сегодня. Наира с долгожданным голом!
Капитану – здоровья!
Поздравления красно-зелёным! ❤️💚
+38
-2
+36
В целом ЦСКА играл лучше и должен был побеждать, но одного удара в створ Локо хватило для победы. Замены Николича развалили игру ЦСКА.
+36
-2
+34
Как же хорош Батраков!
Такое понимание игры в его возрасте
+31
-1
+30
Ответ Светлана Агейкина
ЦСКА плетётся квёло 🙁, Ход никак не наберёт. Пусть в игре с Локомотивом, Будет всё наоборот! Лучший бомбардир Дивеев 🤗 Вновь атаку проведёт, Напугает паровозов, Ловко головой забьёт!
Я поэт, зовусь я Цветик
От меня вам всем приветик
+31
-5
+26
Игра была скучнейшая, но в последние 15 минут Локомотив ее взломал, полностью переиграл именно в этот отрезок
Койта пока какое-то недоразумение
+26
-1
+25
Ответ Константин Лобандиевский
Как же хорош Батраков! Такое понимание игры в его возрасте
Да, причем не только на мяче, например, в концовке очень грамотно сфолил и погасил контру армейцев. Если будет порядок со здоровьем, будет крутой игрок, не сомневаюсь
+18
0
+18
Локо и его болельщиков с победой в принципиальном матче.
+17
0
+17
Старый Добрый ЦСКА 😂🤦‍♂️
+15
0
+15
И зачем было убирать Кругового, и выпускать Лукина который провально вышел на поле непонятно
+15
-1
+14
Позорища вместе с тренером...и замены сыграли свое
+14
0
+14
Ну мужики чо
+15
-1
+14
Куйту эту не зря бесплатно отдавали. Позарились на халяву.((
+13
-1
+12
За Локо 🙏🙏🙏
+18
-7
+11
Силён отважён и красив!
Московский наш Локомотив!
+13
-2
+11
Локомотив теневой фаворит, не смотря на потерю в составе, достаточно безболезненно сумели набрать ход и собирают свои очки...
+10
0
+10
Красиво! Оказывается можно не ныть - и играть. Браво, Локо
+10
0
+10
Вратарь республики пустил с острого угла.
+10
-1
+9
Победа не по игре, конечно. ЦСКА были лучше, но Галактионов молодец, заменами перевернул игру
+9
-1
+8
Ответ Stilet525
В целом ЦСКА играл лучше и должен был побеждать, но одного удара в створ Локо хватило для победы. Замены Николича развалили игру ЦСКА.
Чем лучше?) два опасных момента у ЦСКА и всё...
Игра была равна минут 80 и скукоту разбавляли единоборства.
А в конце ЦСКА стал много ошибок допускать в обороне, вот и поплатились
+11
-3
+8
Красавец, Наир!!!
+9
-1
+8
Ну вот и Тикнизян забил свой гол в чемпионате, с почином.
+8
0
+8
Ответ prist
Максимально несправедливый исход
А что такого сделал ЦСКА, чтобы выиграть? Два момента опасных за матч
+9
-1
+8
Комментатор отстой. Судья слегка тоже.
+9
-1
+8
Галактионов переиграл Николича заменами вот и всё
+8
-1
+7
Вот кому нужна была эта замена тренера, игры в атаке нет, просто уныние полное. Так еще и лысый гений меняет 3 (!) игроков в защитной линии в последние 5 минут и они начинают отборно косячить и в итоге привозят.
+7
0
+7
Наших с тяжелой победой на характере! ЦСКА объективно был лучше, но судьба вернула нам должок за Динамо. Индивидуальное мастерство порой решает исход.
+7
0
+7
Ответ Сергей Суровцев
Комментарий удален модератором
Мужик, я с 2001 за Локомотив болею, если у вас плохо с деньгами, то у нас вообще беда, но держимся, играем. Все будет еще у вас, не переживай 🤝
+7
-1
+6
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