Винисиуса освистывали при каждом касании мяча на стадионе «Мальорки». Вингер «Реала» просил судью следить за поведением фанатов и жаловался тренеру соперников
Болельщики «Мальорки» продемонстрировали неприязнь к Винисиусу Жуниору.
Marca отмечает, что вингера «Реала» освистывали всякий раз, когда он касался мяча во время игры 1-го тура Ла Лиги, завершившейся вничью – 1:1.
Публика начала резко реагировать на действия футболиста после того, как тот упал на газон в результате борьбы за мяч с Саму Коштой.
Отмечается, что бразилец просил главного судью Сесара Сото Градо внимательнее следить за тем, что происходит на трибунах. Когда рефери сделал Винисиусу замечание, тот ответил: «Поговори с Карвахалем».
Также вингер обсуждал неодобрительную реакцию болельщиков с Хагобой Аррасате, главным тренером «Мальорки».
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