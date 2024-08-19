Винисиуса освистывали при каждом касании мяча на стадионе «Мальорки». Вингер «Реала» просил судью следить за поведением фанатов и жаловался тренеру соперников

Болельщики «Мальорки» продемонстрировали неприязнь к Винисиусу Жуниору.

Marca отмечает, что вингера « » освистывали всякий раз, когда он касался мяча во время игры 1-го тура , завершившейся вничью – 1:1.

Публика начала резко реагировать на действия футболиста после того, как тот упал на газон в результате борьбы за мяч с .

Отмечается, что бразилец просил главного судью Сесара Сото Градо внимательнее следить за тем, что происходит на трибунах. Когда рефери сделал замечание, тот ответил: «Поговори с ».

Также вингер обсуждал неодобрительную реакцию болельщиков с Хагобой Аррасате, главным тренером «Мальорки».

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