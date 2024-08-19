Винисиуса освистывали при каждом касании мяча на стадионе «Мальорки». Вингер «Реала» просил судью следить за поведением фанатов и жаловался тренеру соперников

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига судьи болельщики Сон Моиш Даниэль Карвахаль Сесар Сото Градо Хагоба Аррасате Винисиус Жуниор Саму Кошта Футбол

Болельщики «Мальорки» продемонстрировали неприязнь к Винисиусу Жуниору.

Marca отмечает, что вингера «Реала» освистывали всякий раз, когда он касался мяча во время игры 1-го тура Ла Лиги, завершившейся вничью – 1:1.

Публика начала резко реагировать на действия футболиста после того, как тот упал на газон в результате борьбы за мяч с Саму Коштой.

Отмечается, что бразилец просил главного судью Сесара Сото Градо внимательнее следить за тем, что происходит на трибунах. Когда рефери сделал Винисиусу замечание, тот ответил: «Поговори с Карвахалем».

Также вингер обсуждал неодобрительную реакцию болельщиков с Хагобой Аррасате, главным тренером «Мальорки».

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52 комментария
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Провокатор винисиус так и не изменился. Весь год его будет освистывать.
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А разве запрещено свистеть в адрес игрока, чего он ещё там возмущается?!
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винисиус 🤡
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Ответ Kras Kros
Провокатор винисиус так и не изменился. Весь год его будет освистывать.
Скорое главной мерзости футбола займёт джуд ШВАЛЬингем. Он и свинисиус чистые провокаторы и нытики
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Кроме голевой ни о чем он сегодня , просто элементарный пас на метр отдать не мог
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Нефиг было провоцировать фанатов Мальорки в прошлом. Да и не только фанатов Мальорки
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Кукурелья отлично на такое реагировал месяц назад и не лил слезки, хотя его там гораздо жестче освистывали. Поучиться бы этому 🤡
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10 негров и один испанец. Состав королевского клуба🤣
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Честно говоря, заслужил. Опять барагозил почём зря, да ещё и ошибок море совершил сегодня. Удивительно, что без карточки ещё ушёл, нужно было пораньше убирать, двигать туда индуса, а направо Браима/Гюлера выпускать не на три минуты
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Своей мерзостью он все это заслужил
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Вчера весь стадион Валенсии свистел Торресу, но Ферран не ныл
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Ответ Mats Svensson
Пока будет обращать на это внимание, будут освистывать. В Ла Лиге большое количество афроамериканцев, но к ним обходятся снисходительно, совпадение?
Каких ещё афроамериканцев? Афроамериканцы в США живут. Винисиус - афробразилец или - прето по-ихнему. В Ла-Лиге полно негров. Но сомневаюсь что из США.
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Мерзкий негр с людоедской мордой
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Не часто смотрю игры Реала, но сегодня Винисиус вел себя отвратительно. Надеюсь, ЗМ ему не дадут
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Ответ Kras Kros
Провокатор винисиус так и не изменился. Весь год его будет освистывать.
Всю жизнь)
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нытик мадридский , заменили роналду , жду кучу минусов )
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Свинисиусто чистая 🐒и🐀
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Есть достойные, а есть винисиус🐒
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Какой обидчивый и некрасивый негр
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Ответ Burel
10 негров и один испанец. Состав королевского клуба🤣
Реал Негрейра
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Мальчик, который кричал "волки". Ему теперь и после завершения карьеры, на каких-нибудь церемониях и жеребьевках ухать и свистеть будут)
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Как был плаксой и клоуном - так им и остался, животное)
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Если бы меньше болтал языком и провоцировал болельщиков и соперников, то его бы не освистывали))
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Болтунов в Мадриде хватает.. Эффект Авейру .. Factos.. ☝️😀
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Зоопарк в деле!
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Это не свист, это Саудовская Аравия готовит трансфер.
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С таким поведением ему через пару лет пора заканчивать карьеру в Европе
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Нытисиус как всегда в одной роли и в одном репертуаре на сцене..))
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Ответ Артем Гавин
Честно говоря, заслужил. Опять барагозил почём зря, да ещё и ошибок море совершил сегодня. Удивительно, что без карточки ещё ушёл, нужно было пораньше убирать, двигать туда индуса, а направо Браима/Гюлера выпускать не на три минуты
Индуса 😁 почему-то в голос
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Думать не надо, продать это чмо саудитам.
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