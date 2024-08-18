Глушенков травмировал кисть в матче с «Химками» и был заменен. Следующий матч «Зенита» – со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил травму.

В первом тайме матча 5-го тура Мир РПЛ с «Химками» хавбек получил травму руки: мяч попал ему в кисть после выноса защитника «Химок» Ориньо из штрафной.

Глушенков покинул поле, на место повреждения ему наложили повязку.

После возвращения на поле Глушенков попросил замену. На 24‑й минуте вместо него вышел защитник Юрий Горшков.

В следующем туре «Зенит» примет «Спартак». Матч пройдет 24 августа.