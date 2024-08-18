Глушенков травмировал кисть в матче с «Химками» и был заменен. Следующий матч «Зенита» – со «Спартаком»

Теги Спартак Зенит Химки премьер-лига Россия травмы Ориньо Максим Глушенков Юрий Горшков Футбол

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил травму.

В первом тайме матча 5-го тура Мир РПЛ с «Химками» хавбек получил травму руки: мяч попал ему в кисть после выноса защитника «Химок» Ориньо из штрафной.

Глушенков покинул поле, на место повреждения ему наложили повязку.

После возвращения на поле Глушенков попросил замену. На 24‑й минуте вместо него вышел защитник Юрий Горшков.

В следующем туре «Зенит» примет «Спартак». Матч пройдет 24 августа.

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100 комментариев
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В фентези мы все в слезах..)
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Я так один раз, стоя на воротах, сломал кисть, двойной, со смещением, но пеналь не пропустил и мы выиграли 🤣
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Срочно дисквалифицировать Ориньо на полгода!!1!
А если нет, подаём в ЭСК
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Жаль, без Глушенкова увидим мучающийся Зенит прошлого сезона и безыдейного Семака
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Очень жаль...
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Ответ Владимир Самсонов
У Зенита что больше играть некому?
Недокомплект, бедный клуб
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Здоровья Максу и скорее возвращаться на поле!
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Ответ Roman Araslanov
Ждём что Ориньо запишут в костоломы и преступники)
Чё за бред?
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Ответ shava72
Комментарий скрыт
Шиза прогрессирует. Попасть мячом в руку и травмировать таким образом , причём не в вытянутую руку - Михаил Сурков позавидует такой точности.
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Ответ Игорь Горочкин
Срочно дисквалифицировать Ориньо на полгода!!1! А если нет, подаём в ЭСК
Причем тут Глушенков из Зенита и твои смотрители маяка, что бы что-то куда-то писать?🤣
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-8
+11
травма руки только Дзюбе помешала бы блистать, этот-то молодой, заживёт
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Вывих. В лангетке поиграет.
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+10
Просто болельщики зенита в том туре такие проклятия слали игрокам Динамо,что бы там чуть ли не все преломались,возможно это бумеранг.
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Ответ Никита Никитин
Жаль, без Глушенкова увидим мучающийся Зенит прошлого сезона и безыдейного Семака
уже
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Сейчас начнут жаловаться что мячу не показали красную за умышленный фол
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Жаль, Максиму скорейшего возвращения в строй!
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Ответ Nikitk@Torres
Чё за бред?
Ну как Карраскаля, из-за подката которого Вендел неудачно упал и травмировался, а питерские его как только не обозвали, ещё и радовались когда Нгамалё травму получил, мол, карма вам. Вот и Ориньо питерские теперь запишут в костоломы, а ещё диагнозы ему поставят.
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Посмотрел последние мин 10 тайма, что это за уг вообще в плане движения?
Пешком по полю ходят. Сильно жарко наверно
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сирожа в панике - уже звонит со скамейки, чтобы мидведев скупил еще 10 бразилов
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-2
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Не хочу злорадствовать, но это карма. Ладошка выбрала денюжку, вот и заболела.
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Ответ Злодей Спб
Вывих. В лангетке поиграет.
У Зенита что больше играть некому?
+7
-2
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Ну всё недельное нытьё питерских на спортсе обеспечено
+20
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+5
Карма она такая
+9
-4
+5
Бумеранг на запрет играть Бакаеву...
+6
-2
+4
Зенит убивают!! Химик явно это делал специально:) А если серьезно, то скорее всего сильное растяжение. Сыграет пару туров с перебинтованной рукой и все. Это пессимистичный сценарий
+6
-2
+4
Думается к следующему матчу будет готов.Просто наверное сильный ушиб.
+4
-1
+3
Думаю ничего смертельного, в крайнем случае как Бензема, с повязкой сыграет.
+3
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+3
Карпин доволен. Нашлась отмазка для не вызова в сборную.
+7
-4
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Важный игрок для Зенита. В гипсе на кисти можно играть ?
Зависит от характера повреждения. Но да, можно. Шава играл в свое время и не только он.
+2
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+2
Ответ леннорыч-абрамович
Комментарий скрыт
В футбол играют ногами)
+2
0
+2
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