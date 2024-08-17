Гюндоган сообщил «Барсе» о желании уйти. Их отношения испортились (Diario Sport)

Теги Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган хочет уйти из «Барселоны» .

Как сообщает Diario Sport, немецкий полузащитник уже сообщил тренерскому штабу и спортивному руководству о своем желании покинуть клуб до закрытия текущего трансферного окна.

В последние месяцы отношения между игроком и клубом стали более прохладными. В «Барселоне» не скрывали, что хотели бы продать футболиста с одной из самых высоких зарплат в команде. Кроме того, Ханси Флик не считает Гюндогана ключевым игроком в своем проекте.

Несмотря на это, полузащитник и его окружение не раз заявляли, что они счастливы в «Барселоне» и намерены отработать контракт до конца. Игрок отклонял предложения клубов из Саудовской Аравии и Катара. «Галатасарай» и «Фенербахче» также проявляли интерес.

Гюндоган был исключен из заявки на матч с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги в качестве меры предосторожности из-за удара полученного в матче против «Монако» за Кубок Гампера.

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30 комментариев
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Зачем изначально пришел в это шапито из суперклуба
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Наброс от диареи. Они уже второй сезон продают Рафинью,а теперь вот и на Илкая набросились.
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Для Барсы это будет потеря, он лучший полузащитник в команде
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Ответ falkao2013
Наброс от диареи. Они уже второй сезон продают Рафинью,а теперь вот и на Илкая набросились.
Да ладно, норм)) Любой наброс в сторону Барсы пипл хавает и ждёт, что опять же доказывает огромную популярность клуба. Гюндоган важный игрок основы, но многие готовы верить всяким диареям и другим аналогичным помойкам)
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Ответ falkao2013
Наброс от диареи. Они уже второй сезон продают Рафинью,а теперь вот и на Илкая набросились.
а самое интересное ведь кто то в этот вброс верит))
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Ответ Омке
Комментарий скрыт
На правду не обижаются. Барса сейчас шапито и есть, и это общеизвестный мировой факт.
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Ответ falkao2013
Наброс от диареи. Они уже второй сезон продают Рафинью,а теперь вот и на Илкая набросились.
Продавали Рафинью, теперь будут продавать Г+Рафинью.)
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Неужели это правда? Ужас!
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Ответ falkao2013
Наброс от диареи. Они уже второй сезон продают Рафинью,а теперь вот и на Илкая набросились.
Ну диарея обычно заказы из клуба исполняет.
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Ответ falkao2013
Наброс от диареи. Они уже второй сезон продают Рафинью,а теперь вот и на Илкая набросились.
Ну Гюндогана будет продать намного проще, чем Рафинью. Да и решение напрашивается. Слишком много талантливой молодежи в полузащите.
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Ответ Рэд Уайт
так вроде сразу писали что флику он не нужен и руководству тоже не особо
Насчёт Флика не слышал, а с бухгалтерией всё понятно - освободить зарплатную ведомость.
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Ответ & Co1366
Неужели это правда? Ужас!
так вроде сразу писали что флику он не нужен и руководству тоже не особо
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Следующий Левандовски
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Джунтоли, забирай, у нас играть некому.
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Видимо, поэтому Ольмо брали. Теперь найдётся место в старте для тройки Педри, Ольмо, Гави. Это если ещё травм не будет (что маловероятно)
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Это будет потеря…
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а он так рвался из благополучного Сити в проблемную Барсу ради детской турецкой мечты... и толку?
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Был так хорош в Сити и всё
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Пора назад в МС
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семья, она такая:)
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