Гюндоган сообщил «Барсе» о желании уйти. Их отношения испортились (Diario Sport)

Илкай Гюндоган хочет уйти из «Барселоны» .

Как сообщает Diario Sport, немецкий полузащитник уже сообщил тренерскому штабу и спортивному руководству о своем желании покинуть клуб до закрытия текущего трансферного окна.

В последние месяцы отношения между игроком и клубом стали более прохладными. В «Барселоне» не скрывали, что хотели бы продать футболиста с одной из самых высоких зарплат в команде. Кроме того, не считает ключевым игроком в своем проекте.

Несмотря на это, полузащитник и его окружение не раз заявляли, что они счастливы в «Барселоне» и намерены отработать контракт до конца. Игрок отклонял предложения клубов из Саудовской Аравии и Катара. «Галатасарай» и «Фенербахче» также проявляли интерес.

Гюндоган был исключен из заявки на матч с «Валенсией» в 1-м туре в качестве меры предосторожности из-за удара полученного в матче против «Монако» за Кубок Гампера.