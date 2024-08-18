«Челси» – «Манчестер Сити». 0:1 – Холанд открыл счет! Онлайн-трансляция

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд онлайны Футбол

«Челси» принимает «Манчестер Сити» в 1-м туре АПЛ.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Эрлинг Холанд открыл счет на 18-й минуте.

Челси – Манчестер Сити 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
18 августа, 18:30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 18 Холанд.
ЧелсиСанчес, Кукурелья, Колуилл, Фофана, Гюсто, Лавия, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нкунку, Джексон.
Манчестер СитиЭдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, Аканджи, Льюис, Ковачич, Савио, де Брюйне, Бернарду Силва, Доку, Холанд.

Календарь АПЛ

Опрос

Чем закончится матч «Челси» – «Манчестер Сити»?
534 голосa
Победой «Челси»
41%
Челси
Ничьей
15%
премьер-лига Англия
Победой «Манчестер Сити»
44%
Манчестер Сити
58 комментариев
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За Челси 🙏🙏🙏
+24
-7
+17
Уверенная победа горожан
+17
-4
+13
Видел игры Арсенала,МЮ и Ливерпуля.
И все команды играли так себе...
Тяжёлые после перерыва.
Так что,вполне могу предположить что Челси даст бой чемпиону.
Не хотелось бы смотреть игру в одну калитку.
+8
-1
+7
Опять это полено за 120 лямов ломает игроков и не получает карточки
+7
-1
+6
Все ставят на Челси. Кроме букмекеров)
+4
0
+4
Ну посмотрим на битву лысого падавана с лысым магистром :))
+3
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+3
Увы, дежурное поражение синих. Но сильно не стоит горевать - позор будет, если не возьмем еврокубок!
Оптимизма нет от слова совсем - смотрю реально на ситуацию с клубом.
Если сможем хотя бы дать бой, уже респект.
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Сезон ненависти Джексона объявляется открытым
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вперед, родные!
ничего не жду, но и не смотреть не могу.
поддерживаем в любом случае!
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Чего там чертят и так все видно
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Кукурелья слишком много говорил, а на деле оказался унижен, как жаль)))
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Ответ Иван..
А Бадиашиль с Колвиллом не беспокоят? )
Нет,скорее всего выйдут Фофана с Колвиллом,пока они немного сыроваты,но в дальнейшем,если обойдутся без травм,надеюсь станут одной из лучших пар центральных защитников в АПЛ.
+3
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+2
Ни у кого не возникло дежа вю прошлого сезона? Как говорится, найди десять отличий.
+1
0
+1
Хотя бы понятно, что вообще хочет видеть тренер, в отличии от Поча
+1
0
+1
сколько нужно моментов Джексону, чтобы вылезти из офсайда
+1
0
+1
Удачи Сити
+9
-8
+1
Ответ zzzeeerrrooo
Уверенная победа горожан
Не факт)
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
🤡🤡🤡 Чистый фол от Энцо
ага, а еще энцо фолил на буратино в голубом под номером 26) вы с тейлором у одного окулиста обслуживаетесь?)
+1
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Джексон вообще не попал в игру, да и вообще, уровень его не соответствует амбициям клуба
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1:0 Сити вышел вперед 👏
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У Доку кроме рывка вообще в арсенале ничего нет. Даже каких-то финтов нет.
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Скамейка хорошая. Есть Дюзберри, Нету
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ЧЕЛСИ должен сегодня дать бой чемпиону,как минимум ничью зацепить реально,единственное что беспокоит,так этот недосудья Тейлор,когда его уже перестанут ставить на игры ЧЕЛСИ.
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Ответ samatzakirzyanov
Кукурелья в сборной и Кукурелья в Челси - два разных игрока. Как так получается, что он в Челси так плох.
Нынешнему тренеру Челси можно и перепутать Кукурелью с каким-нибудь Чингачгуком
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Ответ igorkruglov
Если Сити наполовину резервным составом обыграет Челси в гостях, о топ 4 Челси может и не мечтать в этом сезоне
Глупость какая, там только 2 человека резервистов)
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Ответ MVL
У Доку кроме рывка вообще в арсенале ничего нет. Даже каких-то финтов нет.
В итоге он начал голевую атаку)
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Ответ morphvirg
Не факт)
По счету может быть и минимальной, но игру будут контролировать
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С такими калеками в защите как Бадиашиль и Колвилл без шансов. Викинг накидает полное лукошко.
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Ответ Челси навсегда
ЧЕЛСИ должен сегодня дать бой чемпиону,как минимум ничью зацепить реально,единственное что беспокоит,так этот недосудья Тейлор,когда его уже перестанут ставить на игры ЧЕЛСИ.
и вправду свисток только в одну сторону, он всегда судил плохо против Челси
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Ответ Челси навсегда
Нет,скорее всего выйдут Фофана с Колвиллом,пока они немного сыроваты,но в дальнейшем,если обойдутся без травм,надеюсь станут одной из лучших пар центральных защитников в АПЛ.
Да вы оптимист, батенька!)
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