«Челси» – «Манчестер Сити». 0:1 – Холанд открыл счет! Онлайн-трансляция
«Челси» принимает «Манчестер Сити» в 1-м туре АПЛ.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Эрлинг Холанд открыл счет на 18-й минуте.
- Дата проведения
- 18 августа, 18:30, «Стэмфорд Бридж»
- Гол:
- 0:1 – 18 Холанд.
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Челси –
Санчес, Кукурелья, Колуилл, Фофана, Гюсто, Лавия, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нкунку, Джексон.
И все команды играли так себе...
Тяжёлые после перерыва.
Так что,вполне могу предположить что Челси даст бой чемпиону.
Не хотелось бы смотреть игру в одну калитку.
Оптимизма нет от слова совсем - смотрю реально на ситуацию с клубом.
Если сможем хотя бы дать бой, уже респект.
ничего не жду, но и не смотреть не могу.
поддерживаем в любом случае!