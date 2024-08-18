Артига об отсутствии Бакаева в заявке «Химок» на матч с «Зенитом»: «Мне сказали, что он не может играть». Ранее Медведев говорил, что Зелимхану не запрещено играть против петербуржцев

Франк Артига объяснил отсутствие Зелимхана Бакаева в заявке «Химок» на «Зенит».

Матч Мир РПЛ пройдет в воскресенье в Химках и начнется в 15:00. Бакаев в августе перешел из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.

– Бакаев вроде бы может играть, но его не будет. Почему?

– Мне сказали, что он не может играть, значит, он не будет играть, – сказал главный тренер «Химок».

Вчера председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев говорил «Спорт-Экспрессу», что в арендном соглашении Бакаева нет пункта о запрете на участие в матчах против «Зенита».

Согласно регламенту РПЛ, клубам запрещено прописывать пункт о неучастии арендованного игрока в матчах против себя.