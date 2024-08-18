Артига об отсутствии Бакаева в заявке «Химок» на матч с «Зенитом»: «Мне сказали, что он не может играть». Ранее Медведев говорил, что Зелимхану не запрещено играть против петербуржцев

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Александр Медведев Зелимхан Бакаев Матч ТВ Франк Артига Футбол

Франк Артига объяснил отсутствие Зелимхана Бакаева в заявке «Химок» на «Зенит».

Матч Мир РПЛ пройдет в воскресенье в Химках и начнется в 15:00. Бакаев в августе перешел из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.

– Бакаев вроде бы может играть, но его не будет. Почему?

– Мне сказали, что он не может играть, значит, он не будет играть, – сказал главный тренер «Химок».

Вчера председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев говорил «Спорт-Экспрессу», что в арендном соглашении Бакаева нет пункта о запрете на участие в матчах против «Зенита».

Согласно регламенту РПЛ, клубам запрещено прописывать пункт о неучастии арендованного игрока в матчах против себя.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Согласно регламенту РПЛ, клубам запрещено прописывать пункт о неучастии арендованного игрока в матчах против себя
Зенит - позор российского футбола. Это ж какие комплексы надо иметь, чтобы так бояться пропустить от своего игрока.
+42
-22
+20
Он не может играть уже второй год
+20
-1
+19
Ответ vasilisk
Если что: Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» объяснил отсутствие полузащитника Зелимхана Бакаева в заявке команды на матча 5-го тура РПЛ против «Зенита». «В контракте нет никаких ограничений. Бакаев пропускает игру по причине недомогания. Никаких договоренностей или специальных условий у нас нет. К сожалению, здоровье непредсказуемая вещь», — сказал Оленев «СЭ».
Да-да верим)
+17
-6
+11
Ответ Roman Araslanov
Согласно регламенту РПЛ, клубам запрещено прописывать пункт о неучастии арендованного игрока в матчах против себя Зенит - позор российского футбола. Это ж какие комплексы надо иметь, чтобы так бояться пропустить от своего игрока.
Так они и не прописывают, в договоре этого нет. Но игрок потом случайно приболел. Договар ваются по пацански. Вообще искуственные клубы помойки типа Сочи, Химок надо выпиливать из РПЛ они н как не участвуют в развитии футбола, и используются только для махинаций и отмыва бабла.
+10
-1
+9
потом скажут, что не так поняли, а он имел ввиду, что медицинский штаб сказал, что Бакаев недоступен по мед.показаниям
+7
0
+7
А вот что говорит сам Зелимхан Бакаев о непопадании в заявку на матч против «Зенита»:

— Почему сегодня не играете?
— Не разрешили.
— Потому что такое соглашение с «Зенитом»?
— Наверное.
Цирк 🤡
+4
-1
+3
Ответ Roman Araslanov
Согласно регламенту РПЛ, клубам запрещено прописывать пункт о неучастии арендованного игрока в матчах против себя Зенит - позор российского футбола. Это ж какие комплексы надо иметь, чтобы так бояться пропустить от своего игрока.
А кто сказал, что он не играет по вине "Зенита"? Можно прямую цитату?
+14
-11
+3
Ответ vasilisk
Если что: Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» объяснил отсутствие полузащитника Зелимхана Бакаева в заявке команды на матча 5-го тура РПЛ против «Зенита». «В контракте нет никаких ограничений. Бакаев пропускает игру по причине недомогания. Никаких договоренностей или специальных условий у нас нет. К сожалению, здоровье непредсказуемая вещь», — сказал Оленев «СЭ».
А у тренера он бегал на тренировке и только перед матчем артигу удивили из руководства
+3
0
+3
Ответ Roman Araslanov
Да-да верим)
Медведев сказал, что пункта о запрете нет, гендир Химок подтвердил. Но у вас более полная информация, конечно же :)
Ни дня без теории заговора :) Разумеется, "Зенит" получил бы хет-трик от Бакаева, но вовремя подстраховался :)))))
+6
-4
+2
Правильно. Вдруг забьет ещё, лучше не рисковать.
+1
0
+1
Все что говорит г-н медведев с вероятностью 99% не соответствует действительности, а зачастую вообще конфликтует со здравым смыслом тут он схож со своим однофамильцем.
+2
-1
+1
Ответ Леонид Миронов
Комментарий скрыт
Так не отдавайте в аренду на таких условиях. Правила есть правила.
+2
-1
+1
Значит Медведев не в курсе,что ещё он не знает?
+1
0
+1
Ответ vasilisk
А кто сказал, что он не играет по вине "Зенита"? Можно прямую цитату?
Ну по правде Бакаев сам и сказал
+1
0
+1
Стандартная практика когда арендованному футболисту запрещают играть против клуба-владельца игрока.
Какой смысл возмущаться ?
0
0
0
Опять заговор против спартака))
+4
-4
0
А вдруг забьет? Чего тогда втирать туристу?
0
0
0
Ответ vasilisk
Медведев сказал, что пункта о запрете нет, гендир Химок подтвердил. Но у вас более полная информация, конечно же :) Ни дня без теории заговора :) Разумеется, "Зенит" получил бы хет-трик от Бакаева, но вовремя подстраховался :)))))
Тут же слова Бакаева - он то сам почему не в курсе своего "недомогания"❓🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ Roman Araslanov
Согласно регламенту РПЛ, клубам запрещено прописывать пункт о неучастии арендованного игрока в матчах против себя Зенит - позор российского футбола. Это ж какие комплексы надо иметь, чтобы так бояться пропустить от своего игрока.
это ж какое жжение от зенита надо иметь, чтобы сидеть абсолютно на каждой связанной с ним ветке))
0
0
0
Ответ sanek_rabona
Все что говорит г-н медведев с вероятностью 99% не соответствует действительности, а зачастую вообще конфликтует со здравым смыслом тут он схож со своим однофамильцем.
Ну Димон был лучшим Российским президентом.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий