Артига об отсутствии Бакаева в заявке «Химок» на матч с «Зенитом»: «Мне сказали, что он не может играть». Ранее Медведев говорил, что Зелимхану не запрещено играть против петербуржцев
Франк Артига объяснил отсутствие Зелимхана Бакаева в заявке «Химок» на «Зенит».
Матч Мир РПЛ пройдет в воскресенье в Химках и начнется в 15:00. Бакаев в августе перешел из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.
– Бакаев вроде бы может играть, но его не будет. Почему?
– Мне сказали, что он не может играть, значит, он не будет играть, – сказал главный тренер «Химок».
Вчера председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев говорил «Спорт-Экспрессу», что в арендном соглашении Бакаева нет пункта о запрете на участие в матчах против «Зенита».
Согласно регламенту РПЛ, клубам запрещено прописывать пункт о неучастии арендованного игрока в матчах против себя.
Зенит - позор российского футбола. Это ж какие комплексы надо иметь, чтобы так бояться пропустить от своего игрока.
— Почему сегодня не играете?
— Не разрешили.
— Потому что такое соглашение с «Зенитом»?
— Наверное.
Цирк 🤡
Ни дня без теории заговора :) Разумеется, "Зенит" получил бы хет-трик от Бакаева, но вовремя подстраховался :)))))
Какой смысл возмущаться ?