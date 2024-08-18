«Спартак» продолжает переговоры о трансфере Актюркоглу. Его турецкий агент за переход, европейский – против (Sport24)
«Спартак» продолжает переговоры о трансфере Керема Актюркоглу.
По данным Sport24.ru, спортивный отдел и главный тренер московского клуба видят в турке замену Хесусу Медине.
«Его турецкий агент Языджи рассчитывает на переход футболиста в «Спартак» и ведет переговоры с клубом – именно он выставил условия по зарплате в размере 4 миллионов евро.
Европейский представитель Керема Давила против перехода футболиста в Россию из-за политической ситуации. Сам игрок скорее желает остаться в Турции», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
Ранее была информация, что «Галатасарай» может получить за Актюркоглу 12 миллионов евро.
Сам игрок не горит желанием, линия полузащиты у Спартака вполне укомплектована. Зачем пытаться на огромную ЗП, которая кстати может стать причиной серьезных раздоров в команде, взять немотивированного игрока??? Бред какой то.
И ладно бы речь шла о крутом опорнике, но это очередной вингер!