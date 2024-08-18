«Спартак» продолжает переговоры о трансфере Актюркоглу. Его турецкий агент за переход, европейский – против (Sport24)

Теги Спартак премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Хесус Медина Керем Актюркоглу Футбол

«Спартак» продолжает переговоры о трансфере Керема Актюркоглу.

По данным Sport24.ru, спортивный отдел и главный тренер московского клуба видят в турке замену Хесусу Медине.

«Его турецкий агент Языджи рассчитывает на переход футболиста в «Спартак» и ведет переговоры с клубом – именно он выставил условия по зарплате в размере 4 миллионов евро.

Европейский представитель Керема Давила против перехода футболиста в Россию из-за политической ситуации. Сам игрок скорее желает остаться в Турции», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

Ранее была информация, что «Галатасарай» может получить за Актюркоглу 12 миллионов евро.

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40 комментариев
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Турция - турцкий, Туреция - турецкий
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Ответ Руслан Ахмадуллин
Турцкий?
Гурцкая
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Ответ damondiamond
Турция - турцкий, Туреция - турецкий
Примерно так рассуждает А. Мостовой, говоря о тысячах стран.
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Что так мало агентов
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Турцкий?
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Давила, Языджи , такие фамилии в ЦСКА бегают и бегали
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у него агенты - оба из ЦСКА, Давила и Языджи
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Ого, там ещё агенты решают, куда хочет игрок перейти. Цирк
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Если непосредственно о переходе, то, на мой взгляд, многовато хотят ребята. Если верить написанному, даже при этом игрок не испытывает особого желания переходить в «Спартак». Зачем тогда он нужен?! И, опять же, руководство и ТШ как-то слишком увлеклись трансферами, многие из которых могут оказаться очередными пустышками. И это не принимая во внимание явный перекос в отношении цена-качество. Грустно…
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У каждого человека на левом плече сидит европейский агент, а на правом — турецкий. Или наоборот.
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Зачем ему два агента? Чтобы спорить друг с другом?
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Жить надо так, чтобы у тебя было 2 агента - по одному на каждую сторону света
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Ответ Вондроушова
Вообще-то сейчас Türkiye)
Индейка - по русски.
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Гинер, видимо, на 0,25 ставки разрешает агентами подрабатывать
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"ТурЦкий агент " - мощно )))
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Зачем уговаривать игрока если он не хочет? Что за настырные селекционеры.
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Я вот не понимаю - ЗАЧЕМ???
Сам игрок не горит желанием, линия полузащиты у Спартака вполне укомплектована. Зачем пытаться на огромную ЗП, которая кстати может стать причиной серьезных раздоров в команде, взять немотивированного игрока??? Бред какой то.
И ладно бы речь шла о крутом опорнике, но это очередной вингер!
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Ответ Дмитрий Шиянов
у него агенты - оба из ЦСКА, Давила и Языджи
🤣
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не подскажите какая серия сериала
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кажется, Спартак нашёл, чем привлечь к себе домохозяек - турецким сериалом!
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Начинай сначала…. Блаблабла…
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Родитель 1 и Родитель 2?
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Лебедь Рака щупал
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через африканского агента надо работать -Селюка
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Зарплата какая-то маленькая, явно не гегемонская.
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Игрока, похоже, никто и спрашивать не будет. Лишнее подтверждение того, что агенты - зло в футболе.
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Лебедь рак и щука - турецкая экранизация
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никуда он не перейдет,если в Европе не получится, в Турции останется!!!
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Нужен третейский агент, чтобы разрешить этот спор.
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Отпути!...Не путю! ))
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