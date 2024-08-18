Ирина Роднина: «Для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше — не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлево?»

Теги Ирина Роднина пары сборная СССР Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о жизни в Москве.

«Во всех странах большие и столичные города отличаются от более маленьких населенных пунктов. И наша столица также. Москва всю жизнь собирала все самое прогрессивное, аферное и лучшее. Не знаю ни одного человека, который, приезжая в Москву, не хочет ехать на белом коне. Едут то люди амбициозные и не просто за условиями, а чтобы изменить свою жизнь.

И как правила эти люди готовы к изменениям. Но это можно сделать и в большом региональном городе, тем более, сейчас… Я как коренная москвичка могу сказать, что для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше — не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлево? Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом и московская пенсия.

Да, в Москве много возможностей и плохих, и хороших. И вот задача государства — выравнивать их. Даже сейчас есть маленький процент людей, уезжающих из большого города. Они ценят свою жизнь и здоровый образ жизни. Можно сказать, что многие города не уступают Москве.

Москва — просто громадный город. Кто готов жить в такой стрессовой ситуации, в таком ритме и со всеми проблемами, тот и живет. Да, в столице есть радости, но они уравниваются с проблемами, которые порождает любой большой город.

Если для меня Москва — родной и любимый с детства город, то я никогда не хотела бы жить, например, в Нью-Йорке, хотя проводила там много времени. Если меня здесь что-то радует и есть большое количество воспоминаний о родных местах, то когда ты попадаешь в город, напоминающий муравейник, то тебя вряд ли это радует. Вот в случае с приезжими из регионов также. И я знаю много таких людей, которые едут за амбициями.

Так во всем мире, правда Европа чуть отличается. Не каждый француз захочет жить в Париже. Просто всегда есть огромное количество бизнеса, который развивается только в крупных мегаполисах. Если человек хочет личной свободы, то не будет стремиться туда, где ритм жизни ему диктуют. Может, кто-то и хочет, но это не значит, что физически и психологически готов», — сказала Роднина.

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91 комментарий
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Всё, что нужно знать о депутатах ГосДуры
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... а дальше Московской области вообще какие черти и животные живут, я их даже за людей не считаю" - добавила депутат Роднина
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Слова не девочки, но депутата Госдумы. Какое же позорище!!
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Вот и бирюлёвцам прилетело от Ирины Константиновны)) Самое забавное, что Роднина сидит в ГД вовсе не от центра Москвы, а от Дмитровского избирательного округа Московской области (Долгопрудный, Дубна, Лобня, Химки).
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ну ладно дочь за пределы третьего кольца вырвалась. хотя страдает там сейчас, поди, за границей то
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В одной цитате уместилась вся суть эпохи.
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Ответ Mixalblch
Всё, что нужно знать о депутатах ГосДуры
Сидят такие важные *иси и даже не стесняются рассказывать обычным людям, а для них депутатов-чиновников просто черни, насколько они крутые, высокомерные и просто мягко сказано обалдевшие о собственной власти и денег!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ Atsuktuvas
Если от России останется только Москва - большинство чиновников даже ничего не заметят.
Заподозрят сразу, поскольку деньги перестанут поступать из регионов.
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Если от России останется только Москва - большинство чиновников даже ничего не заметят.
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А в дополнение данной речи хочется сказать, что еще эти люди законы принимают.
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Ну конечно, Ирина, вам с вашей депутатской зарплатой в Бирюлево ездить не надо. Я родилась и выросла в Москве, тут цены даже за убитые квартиры с ремонтом совдеп в пределах МКАДа не менее 45 тысяч рублей. Если хочется жить в однушке, но с нормальным ремонтом (даже не в центре) - цена в среднем 70-75 тысяч рублей, и да, в Бирюлево цены тоже не копеечные. Где жить людям, у кого зп 75-85 тысяч даже? Всем надо в центре жить и отдавать 90-95% зп на съем жилья? А жить как?
Фу, противно, все, что нужно знать о депутатах
А про цены на покупку квартиры я вообще промолчу пожалуй
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Москва всю жизнь собирала очень хорошо налоги с регионов, а потом им возвращала подачки из федерального бюджета, хотелось бы посмотреть на Москву без этих регионов
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Ответ marahovich71@mail.ru
Комментарий скрыт
А что по делу, в чем молодец?
ПОходя приложила жителей Бирюлево, спасибо, что замкадышами не назвала.
Можно подумать, что жизнь ограничена пределами третьего транспортного кольца.
Извините, но она сейчас просто зажравшаяся депутатка, хотя в прошлом великая спортсменка.
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Тут без мата не обойтись.
Причём тройного мата.
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74 года бабушке. Пора на покой с московскими пенсионными, а не маразматичные интервью давать...
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самый прикол, что она просто озвучила мнение большинства ее соратников-народных избранников.
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4:19 Россия лучшая страна в мире для жизни человека
4:20 Для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше — не знаю.
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Помню эту одномандатницу в бюллетене на выборах от Дмитрова-Лобни-Химок. Не побрезговала замкадным местом в госдуре. И зачем люди живут в ее избирательном округе…
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В Нью-Йорке много времени провожу, но вынужденно, а в Бирюлёво ни ногой, ясно, понятно. Редкая конечно, даже среди этого убогого стада, её коллег по "работе".
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Ох уж эта Роднина...лучше бы молчала честно
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Не знает, то за пределами Москвы делается, а решают судьбу всей России. Это просто пипец какой-то.
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Это «ешьте пирожные» на новый лад..
Страшно далеки от народа
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Раньше говорили "Москва - не Россия".
ИК пошла дальше. Теперь уже "Бирюлёво - не Москва", так получается))
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Вообще такой снобизм ее не красит.Депутат должен по основному предназначению выражать интересы всего народа. И в том числе жителей Бирюлева. Еще хорошо,что до третьего транспорного интерес простирается,а не в пределах Бульварного кольца.
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Ответ Дмитрий Воронцов
Заподозрят сразу, поскольку деньги перестанут поступать из регионов.
Всегда можно ввести новый налог для москвичей - на поддержку власти. И еще лет 10 можно протянуть...
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Похоже «Иногда я понимаю, что сказала какую-то тупость. Мне объясняют, и приходим к консенсусу» применимо ко многим бывшим фигуристкам
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Жесть. Человек между прочим представляет московскую область. То бишь если она не хочет снисходить до окраинных районов Москвы, то как она относится к населенным пунктам того региона, что она представляет.
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Нужно же расширять кругозор и поездить по регионам, где по словам Ирины Константиновны комфортная и счастливая жизнь. Начать можно с Курской области, ждём в гости!
+7
-3
+4
Лучше бы жевала
+11
-7
+4
Ответ Atsuktuvas
Если от России останется только Москва - большинство чиновников даже ничего не заметят.
Большинство москвичей тоже не заметят
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