Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о жизни в Москве.

«Во всех странах большие и столичные города отличаются от более маленьких населенных пунктов. И наша столица также. Москва всю жизнь собирала все самое прогрессивное, аферное и лучшее. Не знаю ни одного человека, который, приезжая в Москву, не хочет ехать на белом коне. Едут то люди амбициозные и не просто за условиями, а чтобы изменить свою жизнь.

И как правила эти люди готовы к изменениям. Но это можно сделать и в большом региональном городе, тем более, сейчас… Я как коренная москвичка могу сказать, что для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше — не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлево? Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом и московская пенсия.

Да, в Москве много возможностей и плохих, и хороших. И вот задача государства — выравнивать их. Даже сейчас есть маленький процент людей, уезжающих из большого города. Они ценят свою жизнь и здоровый образ жизни. Можно сказать, что многие города не уступают Москве.

Москва — просто громадный город. Кто готов жить в такой стрессовой ситуации, в таком ритме и со всеми проблемами, тот и живет. Да, в столице есть радости, но они уравниваются с проблемами, которые порождает любой большой город.

Если для меня Москва — родной и любимый с детства город, то я никогда не хотела бы жить, например, в Нью-Йорке, хотя проводила там много времени. Если меня здесь что-то радует и есть большое количество воспоминаний о родных местах, то когда ты попадаешь в город, напоминающий муравейник, то тебя вряд ли это радует. Вот в случае с приезжими из регионов также. И я знаю много таких людей, которые едут за амбициями.

Так во всем мире, правда Европа чуть отличается. Не каждый француз захочет жить в Париже. Просто всегда есть огромное количество бизнеса, который развивается только в крупных мегаполисах. Если человек хочет личной свободы, то не будет стремиться туда, где ритм жизни ему диктуют. Может, кто-то и хочет, но это не значит, что физически и психологически готов», — сказала Роднина.