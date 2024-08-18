Форварда «Вайле» Онугху вызовут в сборную России на сентябрьские матчи («Чемпионат»)

Форвард «Вайле» Герман Онугха получил вызов в сборную России.

Онугха вызван на сентябрьские матчи, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее была информация, что российская сборная в сентябре может сыграть с Вьетнамом и Таиландом.

Онугха выступает за датский «Вайле» с лета 2021 года. На его счету 71 матч во всех турнирах, 28 голов и 3 ассиста.