Форварда «Вайле» Онугху вызовут в сборную России на сентябрьские матчи («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Дания Вайле товарищеские матчи (сборные) Герман Онугха Футбол

Форвард «Вайле» Герман Онугха получил вызов в сборную России.

Онугха вызван на сентябрьские матчи, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее была информация, что российская сборная в сентябре может сыграть с Вьетнамом и Таиландом.

Онугха выступает за датский «Вайле» с лета 2021 года. На его счету 71 матч во всех турнирах, 28 голов и 3 ассиста.

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50 комментариев
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Онугха, давай-ка! (с)
+119
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+114
А я против него играл когда то в Пензенской любительское лиге)
А теперь вон оно как)
Удачи!
+79
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+77
Чем хуже остальных? Удачи ему, раз вызывал тренер. Не Глушенкова же вызывать?!
+52
-5
+47
Ответ Артём Шевченко
Онугха, давай-ка! (с)
Плясать выходи!
+22
-1
+21
Ответ Dr.Gebbelsss
А я против него играл когда то в Пензенской любительское лиге) А теперь вон оно как) Удачи!
Не хвастаюсь, но тоже в свое время на районе один раз играл против Сердер Сердерева когда тот в ЦСКА еще был, потом против Андрея Мостового когда он за Сочи был заявлен и судьи Игоря Федотова, они оба за лфл клуб Фортуну приезжали играть на тренировки ))
Мелочь, а забавно )
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Ответ bellyashe
Комментарий удален пользователем
Ари натурализованный бразил. А вот Идову и Ко, которые родились, воспитывались и говоря по-русски не вызывали..
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+16
Это шанс, удачи, Герман !!
+18
-2
+16
Парень кстати лучший бомбардир датской лиги в прошлом сезоне
+14
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+12
Ответ kokakoka
Плясать выходи!
«Нет, Валерон,
Нет, Валерон,
Нет, Валерон,
Погоди!»
+12
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Ответ Александр Арсеньев
открыт новый персонаж!
Какой ещё новый? Совсем недавно играл в РПЛ за Тамбов и Рубин.
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Ответ red blue Tyumen
В фифе рейтинг 63 у него. Ну так себе усиление. Уровень ФНЛ
Когда читаю подобные комментарии всегда вспоминаю легендарного персонажа-журналрста из Азии, который аргументировал свое решение проголосовать за Месси, а не Левандовски в голосовании на зм-2021 тем, что у Месси в фифе на карточке скорость больше
+6
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+5
Ответ Dr.Gebbelsss
А я против него играл когда то в Пензенской любительское лиге) А теперь вон оно как) Удачи!
Я играл с Артемом Мещаниновым на Колпинских полях 😄
Он недавно перешел из Сочи в Родину 👌🏻
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Ответ analogia
Не хвастаюсь, но тоже в свое время на районе один раз играл против Сердер Сердерева когда тот в ЦСКА еще был, потом против Андрея Мостового когда он за Сочи был заявлен и судьи Игоря Федотова, они оба за лфл клуб Фортуну приезжали играть на тренировки )) Мелочь, а забавно )
Я даже в фифу против них не играл(
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Гигант 190 см с российским паспортом и отличной статистикой. Неужели в России никому не нужен ?
А где у него отличная статистика ? К 28 годам только два сезона забил больше 10 ..
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Мне кажется просто датский чемпионат слабый, он когда играл за крылья и рубил , особо не впечатлял
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Ответ Зелёный гопник
Я играл с Артемом Мещаниновым на Колпинских полях 😄 Он недавно перешел из Сочи в Родину 👌🏻
с Виталием Гришиным играл во времена его игры за Динамо и Амкар,он постоянно приезжал с нами в миник играть
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Ответ ГШ68
Видимо, датская лига совсем днищенская. В израильском чемпионате не пригодился, в Рубине - ничего не показал.
Копенгаген любой российский клуб вынесет, да и остальные их команды, всегда в Еврокубках хорошо бьются. Тот же Копенгаген, выбил Манчестер Юнайтед из группы в ЛЧ, а это о многом говорит.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Копенгаген любой российский клуб вынесет, да и остальные их команды, всегда в Еврокубках хорошо бьются. Тот же Копенгаген, выбил Манчестер Юнайтед из группы в ЛЧ, а это о многом говорит.
Так же как Саудовская Аравия вынесет Россию на чемпионате мира,а Шотландия в отборе на Евро?Помню с такой же риторикой писали комменты.Виртуально у вас российские клубы и сборную выносят все,даже сборная племен Папуа Гвинеи.
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Ответ red blue Tyumen
В фифе рейтинг 63 у него. Ну так себе усиление. Уровень ФНЛ
Рейтинги в игре ничего не значат. Канадцы их от балды делают.
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Ответ Кирилл Демченко
Так мы соболя забираем у вас. Вам он все равно не нужен, а этого можете взять на замену
Ааа,ну ок.А на замену Соболю,Спартаку сейчас не нужны игроки,полный комплект напов,Жозе,Николссон,Угальде,Мелешин.
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Валера К : Я от таких новостей просто в ахуе ..
- у вас там спортивный сайт или аншлаг перенхавший на ТНТ ?
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Давно пора, он этот Вайле тащит в одиночку. Без него бы ещё пару лет назад вылетели.
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Онугха, давай-ка!
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Ответ Кирилл Демченко
А у вас уже Николсан остаётся ?! Я думал он уже на выход стоит. И я рад что для вас Жозе это полный комплект. Высо
Не знаю останется он или нет,но его заявили на сезон,а по Жозе рано делать выводы,наберёт форму увидим,но я тебе про количество напов в команде,Соболеву не нужно сейчас искать замену,не солить же их,4 человека в атаке достаточно.
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Ответ Spartakus1984
Ааа,ну ок.А на замену Соболю,Спартаку сейчас не нужны игроки,полный комплект напов,Жозе,Николссон,Угальде,Мелешин.
А у вас уже Николсан остаётся ?! Я думал он уже на выход стоит. И я рад что для вас Жозе это полный комплект. Высо
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Ответ Артём Шевченко
Онугха, давай-ка! (с)
Первое что приходит на ум 😂😂
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Ответ Cristiano Ronaldo
Копенгаген любой российский клуб вынесет, да и остальные их команды, всегда в Еврокубках хорошо бьются. Тот же Копенгаген, выбил Манчестер Юнайтед из группы в ЛЧ, а это о многом говорит.
Успокойся, Копенгаген
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Ну кстати вполне добротная статистика прошлого сезона и в этом пока хорошо начал.
Скандинавские Чемпионаты очень даже крепкие.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Копенгаген любой российский клуб вынесет, да и остальные их команды, всегда в Еврокубках хорошо бьются. Тот же Копенгаген, выбил Манчестер Юнайтед из группы в ЛЧ, а это о многом говорит.
ну в последний раз когда Копенгаген встречался с нашим клубом, что-то он не вынес никого даже дома, так что спорное заявление
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Наш слоняра
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