Форварда «Вайле» Онугху вызовут в сборную России на сентябрьские матчи («Чемпионат»)
Форвард «Вайле» Герман Онугха получил вызов в сборную России.
Онугха вызван на сентябрьские матчи, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее была информация, что российская сборная в сентябре может сыграть с Вьетнамом и Таиландом.
Онугха выступает за датский «Вайле» с лета 2021 года. На его счету 71 матч во всех турнирах, 28 голов и 3 ассиста.
А теперь вон оно как)
Удачи!
Мелочь, а забавно )
Нет, Валерон,
Нет, Валерон,
Погоди!»
Он недавно перешел из Сочи в Родину 👌🏻
- у вас там спортивный сайт или аншлаг перенхавший на ТНТ ?
Скандинавские Чемпионаты очень даже крепкие.