«Мальорка» – «Реал Мадрид». 0:1 – Родриго забил после паса Винисиуса. Онлайн-трансляция
Мадридский «Реал» на выезде встречается с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиги.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В прямом эфире матч показывает телеканал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 18 августа, 22:30, «Сон Моиш»
- Гол:
- 0:1 – 13 Родриго.
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Мальорка –
Грейф, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Саму Кошта, Маскарель, Дардер, Дани Родригес, Мурики, Асано.
Мне все чудится, что Кросс на поле
Верю в победу! Это будет наш сезон!
В прошлом сезоне в матче против «Бильбао» первый гол в сезоне ЛЛ также забил Родриго!