«Мальорка» – «Реал Мадрид». 0:1 – Родриго забил после паса Винисиуса. Онлайн-трансляция

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига онлайны Футбол

Мадридский «Реал» на выезде встречается с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиги.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прямом эфире матч показывает телеканал «Матч ТВ».

Мальорка – Реал Мадрид 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
18 августа, 22:30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 13 Родриго.
МальоркаГрейф, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Саму Кошта, Маскарель, Дардер, Дани Родригес, Мурики, Асано.
Реал МадридКуртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Беллингем, Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго.

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75 комментариев
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Удачи Королевскому клубу! Надеюсь команда покажет хороший, атакующий футбол и начнет свой путь в Примере с уверенной победы.
+29
-7
+22
Мбаппе покер
+16
-7
+9
комментатор до сих пор не понял что у реала там болельшики сидят, никого Винисиус не провацировал, даже Родриго когда праздновал в ту же сторону смотрел и целовал эмблему....а он все ноет и ноет про это
+10
-2
+8
Рига и ему подобные , зависть пожирает вас 😂а нам приятно☺️
+11
-5
+6
Черепашич сегодня забьет первые голы в Испании
+7
-4
+3
красиво
+3
-1
+2
Ответ Анвар Масимов
Ждём ,,теплый ,,прием для сВини . Ну и надеюсь Мбаппе почувствует что такое Ла лига
Мбапе ещё со времён хет-триков бчк знает что такое ЛЛ)
+6
-4
+2
Ответ Гномович!
Все спотифайцы не спят, ждут матч лучшего клуба в истории.
Так это ты вчера сидел и смотрел же матч Барсы . Латентный Барсофил)
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Ответ Трент Резнор
Черепашич сегодня забьет первые голы в Испании
И Реал выиграет!
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Победа Реала на классе💫
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Ай Родриго, ай хорош. Болельщики Мальорки чет притихли, не?)
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Шикарно вступили в прессинг, ну и отличный обводящий удар.
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Вперёд Реал! В отличии от сине-гранатового середняка, Мадрид победит без помощи Нэгрейры))
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Вальверде взял номер 8 и покрасился в светлый.
Мне все чудится, что Кросс на поле
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Мбаппе как на велосипеде уехал от всех соперников.
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Мальорке коронный, спотифайцам похоронный!!!
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Удачи «Мадриду»! Нужно начинать сезон с победы!
Верю в победу! Это будет наш сезон!
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Первый пошёл!
В прошлом сезоне в матче против «Бильбао» первый гол в сезоне ЛЛ также забил Родриго!
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Удачи и победы Реалу👌.
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Удачи Эндрику, Гюлеру и Браиму с игровым временем в этом сезоне.
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Ответ Predator87
как я и говорил))гюлер и эндрик игроки ротации.зря пошли в реал,лучше играть в основе в клубе попроще)чем лавку в реала полировать.амбиций не хватает парням
Одному 19 другому 18, но ты их уже похоронил. Если эти парни и правда супер таланты, то они ещё покажут свое, тем более молодых лучше подпускать постепенно некуда спешить (как делает Пеп в Сити, он его сколько лна скамейке держал года как итог один из лучших игроков АПЛ), а то получим очередного Фати, на бумаге будущая звезда, а по факту парень сломался под нагрузками и в лучшем случае теперь это игрок основы команды середина таблицы.
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Что-то поздновато начнётся матч Реала, пожалуй посплю, утром барсуки расскажут как прошёл матч.
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Ответ Daren Gill
Одному 19 другому 18, но ты их уже похоронил. Если эти парни и правда супер таланты, то они ещё покажут свое, тем более молодых лучше подпускать постепенно некуда спешить (как делает Пеп в Сити, он его сколько лна скамейке держал года как итог один из лучших игроков АПЛ), а то получим очередного Фати, на бумаге будущая звезда, а по факту парень сломался под нагрузками и в лучшем случае теперь это игрок основы команды середина таблицы.
Только сейчас увидел, что не написал кого Пеп подпускал Фил Фоден.
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Хорошо катают)
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Сколько подряд передач сейчас было!!? Просто класс!!
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Ахахаха. Все видели, что судья жёлтую карточку посеял? :)
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Так сразу не видно, но вблизи поле ужасно, когда повторы показывают. Ну и видно, что мяч непредсказуемо дробит по полю, постоянно подскакивает
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Ответ Predator87
как я и говорил))гюлер и эндрик игроки ротации.зря пошли в реал,лучше играть в основе в клубе попроще)чем лавку в реала полировать.амбиций не хватает парням
Там еще куча матчей и времени играть всем хватит.Есть Кубок,есть матчи с аутсайдерами,есть лига чемпионов,где и Эндрик и Гюлер получат свое время и даже полные матчи для игры.
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Ответ azfotki
Там еще куча матчей и времени играть всем хватит.Есть Кубок,есть матчи с аутсайдерами,есть лига чемпионов,где и Эндрик и Гюлер получат свое время и даже полные матчи для игры.
Ну пусть они молоды. Но всё равно какой смысл играть время от времени пусть даже в большом клубе? Лучше наверное играть постоянно, пусть даже в клубе попроще.
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на espn отдельная трансляция с камерой на мбаппе весь матч
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