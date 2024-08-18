«Мальорка» – «Реал Мадрид». 0:1 – Родриго забил после паса Винисиуса. Онлайн-трансляция

Мадридский «Реал» на выезде встречается с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиги.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прямом эфире матч показывает телеканал «Матч ТВ».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги