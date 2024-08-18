Пеп о Холанде: «91 гол в 100 матчах за «Сити» – это статистика на уровне Месси и Роналду. Невероятно, не знаю, как он это делает»
Пеп Гвардиола оценил статистику Эрлинга Холанда в матчах за «Манчестер Сити».
В сегодняшнем матче 1-го тура АПЛ против «Челси» (2:0) Холанд открыл счет на 18-й минуте. Нападающий провел 100-й матч в составе «горожан» и забил свой 91-й гол за клуб.
«У него статистика на уровне Месси и Криштиану, которые в последние 15 лет полностью доминировали. Это их уровень с точки зрения цифр.
Я не знаю, как он это делает, но 91 гол в 100 матчах в этой лиге, в этой стране – это что-то невероятное», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Яркий пример даже твой комментарий: заслуги в ЛЧ приписывают Холанду, который провалил финал и полуфинал. Сити и до его прихода был убийственной машиной, в ключевых матчах Холанд не зарешал, а скорее наоборот выглядел худшим игроком на поле. С Интером зарешал Родри, лучший игрок ЛЧ Родри, а ЗМ всё равно хотели дать Холанду и во всех рейтингах Родри даже не в тройке. Вот и выглядит так будто критикуют Холанда, а по факту критикуют наяривание на нападающих. Даже в рамках Ман Сити Холанд не лучший. От Родри команда куда больше зависит.
Чисто для сравнения: у Холанда и у Сона из ТТХ одинаковое количество голевых действий с игры в прошлом сезоне. Только у Сона 12 ожидаемых голов и 17 забито. 13.34 xA и лишь 10 ассистов. Недобор по ассистам и оверперформ по ожидаемым мячам. У Холанда же наоборот 27 мячей при xG 31.65. И я никому не объясню, что Сон провел сезон в рамках АПЛ в разы лучше чем Холанд. Хотя вот смотришь на цифры и это очевидно, по всем другим ключевым показателям Сон также впереди.
И по итогу все думают, что критикуют Холанда, но критикуют систему оценивания нападающих прежде всего. Хотя поставь условного Морату на место Холанда, освободи его от черновой работы и он будет +- столько же забивать. Яркий пример этого Бензема в Реале
Альварес это стопроцентно игрок системы Пепа аля Агуэро, с хорошим дриблингом, может сам протащить и создать момент как для себя, так и для партнёров, хорошо играет в пас, создаёт пространство, постоянно участвует в командной игре с мячом и без мяча, норвежец это скорее ибра, может из ничего вколотить, но в командных построениях зачастую бесполезен, конкретно норвежец большую часть своей статы набил на командах уровня брентфорда, в лч когда такой напад действительно нужен в решающих матчах он молчит и выключается из игры, о какой эталонности речь? Покупка такого нападающего со времён Ибры для Пепа скорее шаг в сторону уступкам ради результата, которого ему как раз и не хватало(победа в ЛЧ), то есть момент прагматизма, что на Пепа в принципе не похоже, и он своего добился наконец-то, да, только Холланд по-прежнему игрок не для его футбола
Криштиану Роналду красивый, был звездой медиа и самое главное .
Забивал со штрафного как и Лионель Месси .
Они умели ВСЁ !!! ну не считая Месси и ГРУ головой , но там рост карликовый это не в счёт .
Роналду и Месси играли во времена когда нападающие были .
Ибрагимович,Это’О , Руни( он в конце нулевых был 3-4 по силе деля с Иброй )
Игуаин который в Наполи играл , так же был Суарес который один раз выйграл бутсу ( Один раз ) и это считается топ .
Дрогба был , Роббин Ван Персик 🍑 топ , Снейдер ( который выйграл с Интером всё)
Рибери Франк , там список такой что , это просто другая планета .
Сейчас Мбаппе которому и 30 мячей на дают забить в ЛаЛиге и Холланд .
И да раньше трава была зеленее и футбол был лучше
Холанд за 100
С Моратой сравнение неуместное, это разного профиля игроки. У Мораты множество своих плюсов, которые тут недооценивают. Как недооценивали Бензема.
Это именно и значит, что он был худшим. В чём конкретно он хорош был в финале? Если нападающий играет роль форварда штрафной и по итогу не забивает свой шанс, проигрывает единоборства, то это именно провал
Это не просто футбол, это жизнь. Неожиданные повороты случаются. Ты как минимум можешь адаптироваться к этому.