Пеп о Холанде: «91 гол в 100 матчах за «Сити» – это статистика на уровне Месси и Роналду. Невероятно, не знаю, как он это делает»

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Пеп Гвардиола оценил статистику Эрлинга Холанда в матчах за «Манчестер Сити».

В сегодняшнем матче 1-го тура АПЛ против «Челси» (2:0) Холанд открыл счет на 18-й минуте. Нападающий провел 100-й матч в составе «горожан» и забил свой 91-й гол за клуб.

«У него статистика на уровне Месси и Криштиану, которые в последние 15 лет полностью доминировали. Это их уровень с точки зрения цифр.

Я не знаю, как он это делает, но 91 гол в 100 матчах в этой лиге, в этой стране – это что-то невероятное», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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71 комментарий
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Удивили. Вот у Прудникова 20 голов за 170 матчей. Сможет так ваш Холанд?
+66
-7
+59
Ответ ОттоДракула
Удивили. Вот у Прудникова 20 голов за 170 матчей. Сможет так ваш Холанд?
Невероятный уровень самоконтроля. Мог ведь забить 200-300 голов, но сдерживался, щадя соперников. Величайший🙏
+53
-3
+50
Я вообще не понимаю тех, кто критикует Холанда и утверждает, например, что Альварес подходил Сити больше. Такой бред, Эрлинг просто эталонный форвард для Пепа, который и был недостающим пазлом для машины Гвардиолы, которая потом с Холандом выиграла все в первый сезон
+56
-12
+44
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Холанд без партнеров тоже ничего из себя не представляет, это не Суарес
+9
-1
+8
Ответ Roman
Я вообще не понимаю тех, кто критикует Холанда и утверждает, например, что Альварес подходил Сити больше. Такой бред, Эрлинг просто эталонный форвард для Пепа, который и был недостающим пазлом для машины Гвардиолы, которая потом с Холандом выиграла все в первый сезон
Это легко объясняется. Заходишь в статистику прошлого сезона и видишь одну из худших реализаций в АПЛ у Холанда. В остальном тоже показатели у него так себе были. Критика это конкретно Холанда? Нет. Игрок отличный. Просто я не понимаю восторга будто это новый Месси или Роналду или лучший игрок мира на данный момент. Даже и близко нет. Форвард, который играет в самых комфортных условиях в мире. И повторюсь: это не критика конкретно Холанда, уже не первый год нападающих переоценивают со страшной силой. И вот заходишь в новости и каждый раз видишь, что нападающего с посредственной реализацией засовывают во все топы просто из-за того, что он играет за Ман Сити.

Яркий пример даже твой комментарий: заслуги в ЛЧ приписывают Холанду, который провалил финал и полуфинал. Сити и до его прихода был убийственной машиной, в ключевых матчах Холанд не зарешал, а скорее наоборот выглядел худшим игроком на поле. С Интером зарешал Родри, лучший игрок ЛЧ Родри, а ЗМ всё равно хотели дать Холанду и во всех рейтингах Родри даже не в тройке. Вот и выглядит так будто критикуют Холанда, а по факту критикуют наяривание на нападающих. Даже в рамках Ман Сити Холанд не лучший. От Родри команда куда больше зависит.

Чисто для сравнения: у Холанда и у Сона из ТТХ одинаковое количество голевых действий с игры в прошлом сезоне. Только у Сона 12 ожидаемых голов и 17 забито. 13.34 xA и лишь 10 ассистов. Недобор по ассистам и оверперформ по ожидаемым мячам. У Холанда же наоборот 27 мячей при xG 31.65. И я никому не объясню, что Сон провел сезон в рамках АПЛ в разы лучше чем Холанд. Хотя вот смотришь на цифры и это очевидно, по всем другим ключевым показателям Сон также впереди.

И по итогу все думают, что критикуют Холанда, но критикуют систему оценивания нападающих прежде всего. Хотя поставь условного Морату на место Холанда, освободи его от черновой работы и он будет +- столько же забивать. Яркий пример этого Бензема в Реале
+13
-5
+8
Ответ Roman
Я вообще не понимаю тех, кто критикует Холанда и утверждает, например, что Альварес подходил Сити больше. Такой бред, Эрлинг просто эталонный форвард для Пепа, который и был недостающим пазлом для машины Гвардиолы, которая потом с Холандом выиграла все в первый сезон
Кто больше подходит-вопрос дискуссионный. Не факт, что Сити взял бы требл,если бы играл Альварес.
+11
-4
+7
Ответ Roman
Я вообще не понимаю тех, кто критикует Холанда и утверждает, например, что Альварес подходил Сити больше. Такой бред, Эрлинг просто эталонный форвард для Пепа, который и был недостающим пазлом для машины Гвардиолы, которая потом с Холандом выиграла все в первый сезон
А чего понимать то?
Альварес это стопроцентно игрок системы Пепа аля Агуэро, с хорошим дриблингом, может сам протащить и создать момент как для себя, так и для партнёров, хорошо играет в пас, создаёт пространство, постоянно участвует в командной игре с мячом и без мяча, норвежец это скорее ибра, может из ничего вколотить, но в командных построениях зачастую бесполезен, конкретно норвежец большую часть своей статы набил на командах уровня брентфорда, в лч когда такой напад действительно нужен в решающих матчах он молчит и выключается из игры, о какой эталонности речь? Покупка такого нападающего со времён Ибры для Пепа скорее шаг в сторону уступкам ради результата, которого ему как раз и не хватало(победа в ЛЧ), то есть момент прагматизма, что на Пепа в принципе не похоже, и он своего добился наконец-то, да, только Холланд по-прежнему игрок не для его футбола
+24
-18
+6
Это хорошо, но опять же .
Криштиану Роналду красивый, был звездой медиа и самое главное .
Забивал со штрафного как и Лионель Месси .
Они умели ВСЁ !!! ну не считая Месси и ГРУ головой , но там рост карликовый это не в счёт .
Роналду и Месси играли во времена когда нападающие были .
Ибрагимович,Это’О , Руни( он в конце нулевых был 3-4 по силе деля с Иброй )
Игуаин который в Наполи играл , так же был Суарес который один раз выйграл бутсу ( Один раз ) и это считается топ .
Дрогба был , Роббин Ван Персик 🍑 топ , Снейдер ( который выйграл с Интером всё)
Рибери Франк , там список такой что , это просто другая планета .
Сейчас Мбаппе которому и 30 мячей на дают забить в ЛаЛиге и Холланд .
И да раньше трава была зеленее и футбол был лучше
+4
0
+4
Ответ NomerSports
Месси 0 без своей правой и левой ноги и точка.
Согласен, врядли он стал бы звездой футбола без ног
+4
0
+4
Ответ morphvirg
А за сколько матчей Месси забил 91 гол?
69.
Холанд за 100
+6
-2
+4
Ответ Domian
69. Холанд за 100
Спасибо. Ну что тут сказать.Месси-гений.
+3
0
+3
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Месси 0 без своей правой и левой ноги и точка.
+5
-3
+2
Ответ Никита Волков
Вот только Месси забивал 91 за год, а не за 3 сезона
лол какие 3 сезона? За 2 сезона Холланд забил 90 голов и за первый матч сезона еще 1
+2
0
+2
Ответ Egor .
Холанд так забивал и в прошлой команде. Тоже были тепличные условия? Смог бы Мората так? В финале Холланд не забил, но это не значит, что он провалился. Сами критикуете подход к нападающим и тут же скатываетесь в онанизм на xG и "не забил не мужик".
Да, были. Зальцбург и Боруссия часто атакующих игроков дорого продают, там комфортные условия. И как это противоречит тому, что я написал? Холанд отличный нападающий, один из лучших.

С Моратой сравнение неуместное, это разного профиля игроки. У Мораты множество своих плюсов, которые тут недооценивают. Как недооценивали Бензема.

Это именно и значит, что он был худшим. В чём конкретно он хорош был в финале? Если нападающий играет роль форварда штрафной и по итогу не забивает свой шанс, проигрывает единоборства, то это именно провал
+2
0
+2
Ответ Jamal10
Ага, угу. 91 гол за сезон. И никто близко такой статы не давал за год. Твои нули себе оставь.
не за сезон, а календарный год. не путай
+4
-2
+2
Ответ Max Maximus
Ага 91 гол и 0 ЛЧ, 0 Ла Лиги в 2012 году Результативно, но неэффективно
а то, что 2012 год входит в сезон 2012/2013 , благополучно умолчишь?)
+7
-5
+2
Ответ brodovan
С такими полузащитниками как Де Брюйне, Родри и Бернарду Месси забивал бы по 50 мячей за сезон стабильно. Он в матчах ЛЧ команды из АПЛ даже не замечал, в АПЛ это повторялось бы каждую неделю.
Так и Роналду был машиной с Кроссом и Модричем. Месси свои лучшие годы провел с Иньестой и Хави. Будь ты хоть гений в футболе, без помощи гениальных партнеров, твой спад неизбежен
+3
-1
+2
Ответ Богдан Агафонов
Вряд ли. Месси жалуется в каждом интервью на период в ПСЖ. А ведь он всего лишь переехал за 1000км. В Англии с ее климатом ментально слабый Лео вряд ли реализовался бы на дистанции
Ментально слабый Месси выиграл больше всех титулов на этой планете в футболе! Дружище таблетки нельзя пропускать👏
+3
-1
+2
Ответ morphvirg
А за сколько матчей Месси забил 91 гол?
Ты либо в футболе не разбираешься, либо хрень несёшь. Месси ни разу не нападающий, тем более не цф, как Холланд
+5
-4
+1
Ответ elkipalki
При помощи Негрейры) а вот лучший бомбардир в истории ЛЧ и проф футбола вообще - это Роналду.
После вчерашнего очередного позора, могу только спросить : Хто ето?.. Неужели тот, у которого 0+0 в ПО ЧМ за 20 лет?.. А-ха-ха-ха.. 💋🤣
+2
-1
+1
Ответ Богдан Агафонов
Вряд ли. Месси жалуется в каждом интервью на период в ПСЖ. А ведь он всего лишь переехал за 1000км. В Англии с ее климатом ментально слабый Лео вряд ли реализовался бы на дистанции
В ПСЖ он много пропустил из-за травм в первом сезоне, второй сезон он провел отлично, но перед матчами с Баварией сломались ключевые игроки в защите и поьузащите
+2
-1
+1
Ответ morphvirg
А за сколько матчей Месси забил 91 гол?
Помнится, он за год столько забивал)
+1
0
+1
Викинг в полнейшем порядосе
+1
0
+1
Ответ Богдан Агафонов
Но при этом, он все равно сетует на то, что это все новое, другие обстоятельства, и тд. Я сужу по его интервью, а не статистике, хотя цифры неплохие
Все интервью Месси о времени в Париже сводятся к одному, он не хотел менять клуб и не собирался переезжать. В отличии от других игроков, которые жто планируют, его и его семью просто неожиданно выдернули в один день и об этом он постоянно говорит
+1
0
+1
Ответ Богдан Агафонов
Вряд ли. Месси жалуется в каждом интервью на период в ПСЖ. А ведь он всего лишь переехал за 1000км. В Англии с ее климатом ментально слабый Лео вряд ли реализовался бы на дистанции
Причем здесь вообще ПСЖ? Месси туда переходил в 34 года, считай на закате карьеры. Очень "логично" сравнивать 24 летнего Холанда, с 34 летним Месси и делать вывод, что Месси было бы тяжело.
+1
0
+1
Ответ Богдан Агафонов
Он и по ходу карьеры не собирался ничего не менять. Хотя возможности были. Челси в 2014, например Это не просто футбол, это жизнь. Неожиданные повороты случаются. Ты как минимум можешь адаптироваться к этому.
Так он адаптировался как мог, в целом сносные результаты показал. Но подстава от Лапорты, резкий переезд в Париж, жизнь в отеле, сразу ковид и травмы, плюс не главная звезда в команде, подстраивался под Мбаппе, поэтому ничего хорошего об этом периоде он сказать не может и это неудивительно)
+1
0
+1
Ответ Trey4rch
А чего понимать то? Альварес это стопроцентно игрок системы Пепа аля Агуэро, с хорошим дриблингом, может сам протащить и создать момент как для себя, так и для партнёров, хорошо играет в пас, создаёт пространство, постоянно участвует в командной игре с мячом и без мяча, норвежец это скорее ибра, может из ничего вколотить, но в командных построениях зачастую бесполезен, конкретно норвежец большую часть своей статы набил на командах уровня брентфорда, в лч когда такой напад действительно нужен в решающих матчах он молчит и выключается из игры, о какой эталонности речь? Покупка такого нападающего со времён Ибры для Пепа скорее шаг в сторону уступкам ради результата, которого ему как раз и не хватало(победа в ЛЧ), то есть момент прагматизма, что на Пепа в принципе не похоже, и он своего добился наконец-то, да, только Холланд по-прежнему игрок не для его футбола
Игрок не для его футбола,но результат есть. Остальное-лирика. Именно прагматизм и позволил Пепу добиться результата. Купи он раньше классического напа, то взял бы 2,а ,может, и 3 лч.
+3
-2
+1
Комментарий удален пользователем
Ответ a2wai
Месси никогда в жизни бы не разрывал холодным вечером в Стоке, не выдумывайте))
В ЛЧ больше всех натягивал именно англичан.. И это были не Стоки.. Учи матчасть.. А-ха-ха-ха.. 🤣
+1
-1
0
Ответ zamzam
Все интервью Месси о времени в Париже сводятся к одному, он не хотел менять клуб и не собирался переезжать. В отличии от других игроков, которые жто планируют, его и его семью просто неожиданно выдернули в один день и об этом он постоянно говорит
Он и по ходу карьеры не собирался ничего не менять. Хотя возможности были. Челси в 2014, например

Это не просто футбол, это жизнь. Неожиданные повороты случаются. Ты как минимум можешь адаптироваться к этому.
0
0
0
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