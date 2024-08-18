Пеп о Холанде: «91 гол в 100 матчах за «Сити» – это статистика на уровне Месси и Роналду. Невероятно, не знаю, как он это делает»

Пеп Гвардиола оценил статистику Эрлинга Холанда в матчах за «Манчестер Сити».

В сегодняшнем матче 1-го тура против « » (2:0) открыл счет на 18-й минуте. Нападающий провел 100-й матч в составе «горожан» и забил свой 91-й гол за клуб.

«У него статистика на уровне и , которые в последние 15 лет полностью доминировали. Это их уровень с точки зрения цифр.

Я не знаю, как он это делает, но 91 гол в 100 матчах в этой лиге, в этой стране – это что-то невероятное», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».