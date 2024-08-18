«Барса» хочет продать Гюндогана по финансовым причинам, а также из-за прихода Ольмо. Илкай не хочет уходить (Marca)

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Дани Ольмо Нико Уильямс Футбол

«Барселона» хочет продать Илкая Гюндогана по нескольким причинам.

33-летний полузащитник ранее не попал в состав «Барсы» на игру 1-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:1). В каталонском клубе отсутствие объяснили травмой, однако, по данным Marca, дело в трансферном вопросе.

Главная причина, по которой «Барса» готов продать Гюндогана – финансовая. Если хавбек, который зарабатывает более 15 млн евро в год, уйдет, «Барселона» сможет зарегистрировать Дани Ольмо или купить Нико Уильямса.

Кроме того, у Гюндогана сократится игровое время из-за прихода Ольмо. Сам Илкай не намерен покидать каталонский клуб.

Материалы по теме

77 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
[Сам Илкай не намерен покидать каталонский клуб.], при этом, новость от вчера - Гюндоган сообщил Барселоне о желании уйти.
+91
-10
+81
Гюндоган мог бы остаться после требла в МС и дальше косить трофеи и потом красиво уйти/уехать на заработки, этот переход ему только сильно навредил.
+71
-16
+55
Ответ IvanKo
[Сам Илкай не намерен покидать каталонский клуб.], при этом, новость от вчера - Гюндоган сообщил Барселоне о желании уйти.
Новости на этом сайте на одну и ту же тему отличаются в зависимости от того, чётная или нечётная дата :(
+47
0
+47
Ответ Acuity Gaming
Гюндоган сообщил «Барсе» о желании уйти. Их отношения испортились (Diario Sport) «Барса» хочет продать Гюндогана по финансовым причинам, а также из-за прихода Ольмо. Илкай не хочет уходить (Marca) Все, что нужно знать про раздел новости на спортсе
Так ну sports публикует 2 новости с двух разных источников. Указывая их в названии.

Претензии могли бы быть, если бы обе эти новости опубликовали инсайдеры самого sports. А так, они просто публикуют информацию из других сми.
+31
-1
+30
Ответ Вячеслав Новиков
Когда другие продают игроков это нормально, а Барселона позорище, логика на грани фантастики
Ну тут как бы большие отличия, Барселона всем обещает супер-проект, берет свободных агентов на большую з/п, а уже через год старается от них избавиться, удивляет именно скорость, с которой возникает желание расстаться, при том, что нельзя сказать, что Гюндоган провалился в Барсе
+23
-5
+18
Гюндоган сообщил «Барсе» о желании уйти. Их отношения испортились (Diario Sport)

«Барса» хочет продать Гюндогана по финансовым причинам, а также из-за прихода Ольмо. Илкай не хочет уходить (Marca)

Все, что нужно знать про раздел новости на спортсе
+24
-11
+13
Ответ IvanKo
[Сам Илкай не намерен покидать каталонский клуб.], при этом, новость от вчера - Гюндоган сообщил Барселоне о желании уйти.
Хорошая почва чтобы любой бред писать и зарабатывать клики. Что и доказывают два противоречащих друг другу "инсайда".
+11
0
+11
Барса превращается в мусорный клуб к сожалению...
+11
-3
+8
Ответ IvanKo
[Сам Илкай не намерен покидать каталонский клуб.], при этом, новость от вчера - Гюндоган сообщил Барселоне о желании уйти.
Два разных источника - две новости для вас. Вы же не думайте, что спортс это придумывает сам? Это просто агрегатор новостей
+8
-1
+7
Я не понимаю, зачем сейчас рвутся в Барсу, это ведь не первый и не второй игрок, которого уговаривают перейти и через год хотят выкинуть
+9
-2
+7
Ответ Папа Футбола
Гюндоган мог бы остаться после требла в МС и дальше косить трофеи и потом красиво уйти/уехать на заработки, этот переход ему только сильно навредил.
Чем навредил? Свое он взял, в Сити играть не захотел по каким-то причинам. Может Манчестер не нравился.
+8
-3
+5
Если это правда, то это ошибкой будет. Он очень подходит Барселоне
+5
-1
+4
Марка:"Гюндоган не хочет уходить!" Диарея:" Гюндоган сообщил Барсе о желании уйти!" Кто лапшу вешает?
+4
0
+4
Илкай не заслуживает такого отношения к себе
Лучше бы Левандовского хотели продать, чем Гюндогана
+5
-2
+3
Ответ IvanKo
[Сам Илкай не намерен покидать каталонский клуб.], при этом, новость от вчера - Гюндоган сообщил Барселоне о желании уйти.
Да тут и более надежные источники друг другу противоречат, чего тут говорить про Спорт и всякие Марки, Мунды и Диареи, на которые он ссылается
Я думаю, что этот сезон Гюндоган проведёт в Барсе, но уйдёт следующим летом по окончанию контракта
+4
-1
+3
Ответ My Channels To Watch
Комментарий удален модератором
Когда другие продают игроков это нормально, а Барселона позорище, логика на грани фантастики
+15
-13
+2
Идиоты🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+2
0
+2
Ответ Папа Футбола
Гюндоган мог бы остаться после требла в МС и дальше косить трофеи и потом красиво уйти/уехать на заработки, этот переход ему только сильно навредил.
Насколько я помню, на него еще жена давила, мол в Манчестере ужасный климат, поехали в Барселону, там теплее
+2
0
+2
Ответ melnik24
Барса в своем стиле последних лет 😂 Какой это по счету случай когда Барса (которая про "мы - не команда, я семья" говорит?) со скрипом и "рычагами" покупает игрока, регистрирует, он играет хорошо, но Барса через год, а то и меньше, выпинывает его и с таким же скрипом и "рычагами" нового покупает или подписывает не "за дешево"? Выглядит все это как чисто какой-то отмыв бабок и в России если бы клуб так вел себя, то так бы и сказали
Расскажите по-подробнее: как можно купить свободного агента?)
+2
0
+2
Ответ furiking
Я не понимаю, зачем сейчас рвутся в Барсу, это ведь не первый и не второй игрок, которого уговаривают перейти и через год хотят выкинуть
Из-за города. Это видимо лучшее сочетание города и футбольного клуба. Барса всегда входит в рейтинги городов с лучшим климатом. Там же и Марсель например, но там как-то не очень с мигрантами. Ну, если бы его позвали в Реал, он бы наверно и в Мадрид побежал) После Сити он может думал осядет в Испании ненадолго, а потом уже поедет на заработки на стандартный годик-два. Но вообще это один из самых глупых переходов за последние годы. Не уходят из такого Сити! Поделом Юлкаю))
+1
0
+1
Диарея пишет, что Илкай сам хочет уйти, а Марка - что от него хотят избавиться. Всё что нужно знать о качестве этих источников.
+2
-1
+1
тяжело 33 летнему игроку, пусть даже высокого уровня, конкурировать с Ольмо
+2
-1
+1
Жаль Гюндо. Очень радовался когда он приходил в клуб. Он был важным звеном в системе Хави
+1
0
+1
Ответ Raul14
Больше чем цирк 🤡
Это про мадридскую желтую газету ?
+4
-3
+1
Самое интересное в этой истории, что Чави "изгнали" с поста за высказывания противоречищие ДНК клуба. Гюндоган же наговорил противоклубных вещей уже на 2 вагона изгнаний... а как идёт речь о продаже, так сразу столько хейтеров диванных тут появляются и сразу корчат из себя профи-экспертов. Действительно маразм на грани фантастики ))
+3
-2
+1
Ответ Бутсы Крооса
Не то что мундо
Такая же фигня
+1
-1
0
Ответ Anya Belova
Илкай не заслуживает такого отношения к себе Лучше бы Левандовского хотели продать, чем Гюндогана
Чем это лучше?
0
0
0
Ответ denvaskar
Какой Нико??? Тот, что в Атлетик? Для начало его надо преобрести. Купить Гюндогана в прошлом году, чтобы впихивать арабам.
Илкай пришел свободным агентом.
0
0
0
Ответ Денис Оськин
Идиоты🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Согласен. Вообще у Барселоны во все времена были проблемы финансовые,,хотя бы взять времена Марадоны,Роналдо и так далее.
0
0
0
Ответ Вячеслав Новиков
Ну Марка прямо вот точно знает
Не то что мундо
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий