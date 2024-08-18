«Барса» хочет продать Гюндогана по финансовым причинам, а также из-за прихода Ольмо. Илкай не хочет уходить (Marca)

«Барселона» хочет продать Илкая Гюндогана по нескольким причинам.

33-летний полузащитник ранее не попал в состав «Барсы» на игру 1-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:1). В каталонском клубе отсутствие объяснили травмой, однако, по данным Marca, дело в трансферном вопросе.

Главная причина, по которой «Барса» готов продать Гюндогана – финансовая. Если хавбек, который зарабатывает более 15 млн евро в год, уйдет, «Барселона» сможет зарегистрировать Дани Ольмо или купить Нико Уильямса.

Кроме того, у Гюндогана сократится игровое время из-за прихода Ольмо. Сам Илкай не намерен покидать каталонский клуб.