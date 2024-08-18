Гюндоган связался с «Ман Сити». «Горожане» допускают возвращение хавбека (Catalunya Radio)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган хотел бы вернуться в «Манчестер Сити».

Вчера стало известно, что полузащитник сообщил руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб. Diario Sport со ссылкой на эфир Catalunya Radio передает, что, как сообщили источники в клубе, несколько дней назад немец связался со своей предыдущей командой. Он хотел уточнить, возможен ли переход в состав «горожан».

Утверждается, что чемпионы Англии допускают вариант с возвращением Гюндогана.

Хавбек пропустил первый матч «Барселоны» в этом сезоне из-за удара, полученного в матче с «Монако» за Кубок Гампера.

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57 комментариев
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выгода и для игрока, и для Сити
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Видимо слишком солнечно в Каталонии)
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Ответ revodrok
выгода и для игрока, и для Сити
для Сити это манна небесная, им очень не хватало Гюндогана в прошлом сезоне
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Ответ wolkov
он же вроде так рвался в барсу в прошлом году, так быстро прошла любовь?))
Скажу как болельщик Барсы, что любой игрок со здоровыми амбициями и желанием побеждать захочет свалить оттуда поскорее. В клубе творится хз что, каждый год смена направления, нет долгосрочного планирования. В руководстве цирк, на поле подростки. В Сити Илкай привык к совсем другим стандартам и требованиям. Его желание уйти более чем логично. Непонятно только, чего он ожидал переходя сюда
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Желтушные сми снова накидывают. Вчера только Гюндо в твиттере поздравил команду с победой, подписав это еще «Вперед, команда»
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Ответ Kanye East_1116222356
Комментарий скрыт
Кто все? Ни Де Йонг, ни Рафинья, ни Роке не хотели/не хотят уходить. Только Лангле смирился с этим и пытаются его куда-то всунуть. Никто больше уходить не хочет
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он же вроде так рвался в барсу в прошлом году, так быстро прошла любовь?))
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Лапорте нужно было избавляться от де Йонга, Рональда Араухо, Феррана Торреса - а Гюндоган еще бы пригодился на пару сезонов Барселоне..
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Ответ Kanye East_1116222356
Комментарий скрыт
Да вот только почему-то в Челси игроков аж 50
+8
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Ответ revodrok
выгода и для игрока, и для Сити
В чем какая уж выгода для Сити? Год назад ушёл бесплатно. А сейчас игрок на год старше +бесплатно его явно не отпустят назад
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Ответ fc_a.m.
Ну, поглядим, что будет дальше. Но как-то много шума слишком для утки. Не исключаю, что Флику он не нужен.
С трудом могу подставить, что игрок уровня Гюндогана не нужен тренеру
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Ответ svaz
Ты не болельщик, а глор мадрида
Мальчик, я болею за Барсу, вероятно, дольше чем ты живешь) Это лишь трезвый взгляд на действительность
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Это будет большая потеря для Барселоны . С одной молодёжью целый сезон не пройти , нужны и опытные футболисты , который в нужный момент могут взять игру на себя . Гюндоган именно такой игрок , так что надеюсь это просто слухи .
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На мой взгляд однозначно потеря для Барсы и вновь великолепное приобретение для Сити! Не знаю как думают другие, но по мне Илкай умнейший, очень полезный, креативный игрок-созидатель!!!
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Ответ Rachid
Комментарий удален пользователем
Ну и как с моральным давлением у Умтити? Не ушёл, пока контракт не закончился.
Или вот де Йонга Лапорта пытался продать. А он сказал - не уйду и всё.
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Ответ Rachid
Лапорте нужно было избавляться от де Йонга, Рональда Араухо, Феррана Торреса - а Гюндоган еще бы пригодился на пару сезонов Барселоне..
Как избавиться от игрока, если он не хочет уходить?
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Ответ Kanye East_1116222356
Комментарий скрыт
Кроос, Начо… Реал никаким образом не смог их убедить остаться
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Можно было и не уходить)
Гюндоган топ
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В Мадрид не помешал бы
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Ответ Смеющийся Баварец
Желтушные сми снова накидывают. Вчера только Гюндо в твиттере поздравил команду с победой, подписав это еще «Вперед, команда»
Ну, поглядим, что будет дальше. Но как-то много шума слишком для утки. Не исключаю, что Флику он не нужен.
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Ответ Rachid
Лапорте нужно было избавляться от де Йонга, Рональда Араухо, Феррана Торреса - а Гюндоган еще бы пригодился на пару сезонов Барселоне..
Как избавится от Френки у которого самый жирный контракт в клубе, и интерес был только от МЮ, который колбасит покруче чем Барселону.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Как избавиться от игрока, если он не хочет уходить?
Комментарий удален пользователем
Ответ revodrok
выгода и для игрока, и для Сити
В данном случае выгода нужна Барсе.
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Ответ Nastra
Обмен на аренду Кансело думаю устроит обе команды.
Канселу? Кого устроит? Не смешите.
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Ответ Hunteralex
В чем какая уж выгода для Сити? Год назад ушёл бесплатно. А сейчас игрок на год старше +бесплатно его явно не отпустят назад
Обмен на аренду Кансело думаю устроит обе команды.
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Смотался на годик в командировку, как Бонуччи когда-то.
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Ответ Kanye East_1116222356
Комментарий скрыт
Нет он просто там не нужен. Критиковать открыто в СМИ команду в которой играешь ну это как минимум неприлично.
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Ответ Kanye East_1116222356
Комментарий скрыт
Так это и нужно, чтоб бежали. А то присосались как пиявки
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Утром писали что Илкай не хочет уходить))
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Ответ alinho11
Болеть начал персонально из-за Роналдиньо, с этим спорить не буду. За последние года 4 было много поводов перестать болеть за клуб, если бы я был глором. А Арсенал и Милан очень интересные проекты, интересно было наблюдать за их восстанием из пепла
Какие поводы могут быть у болельщика перестать болеть? Поводы есть только у глоров. Нормальный болельщик даже в голове не держит такие вещи, я все понял , я был прав изначально и да, если что я болею за Барселону с 90-х.
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