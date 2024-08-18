Гюндоган связался с «Ман Сити». «Горожане» допускают возвращение хавбека (Catalunya Radio)

Илкай Гюндоган хотел бы вернуться в «Манчестер Сити».

Вчера стало известно, что полузащитник сообщил руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб. Diario Sport со ссылкой на эфир Catalunya Radio передает, что, как сообщили источники в клубе, несколько дней назад немец связался со своей предыдущей командой. Он хотел уточнить, возможен ли переход в состав «горожан».

Утверждается, что чемпионы Англии допускают вариант с возвращением .

Хавбек пропустил первый матч «Барселоны» в этом сезоне из-за удара, полученного в матче с «Монако» за Кубок Гампера.