Гюндоган связался с «Ман Сити». «Горожане» допускают возвращение хавбека (Catalunya Radio)
Илкай Гюндоган хотел бы вернуться в «Манчестер Сити».
Вчера стало известно, что полузащитник сообщил руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб. Diario Sport со ссылкой на эфир Catalunya Radio передает, что, как сообщили источники в клубе, несколько дней назад немец связался со своей предыдущей командой. Он хотел уточнить, возможен ли переход в состав «горожан».
Утверждается, что чемпионы Англии допускают вариант с возвращением Гюндогана.
Хавбек пропустил первый матч «Барселоны» в этом сезоне из-за удара, полученного в матче с «Монако» за Кубок Гампера.
Или вот де Йонга Лапорта пытался продать. А он сказал - не уйду и всё.
Гюндоган топ